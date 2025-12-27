Eleget alszunk, mégis fáradtak vagyunk – mi hiányzik valójában?

Az év utolsó napjai sokszor furcsa átmenetet jelentenek. Már nem hajt a tempó, de még nem tudunk igazán ellazulni. Ilyenkor türelmetlenek, szétszórtak lehetünk, vagy egy nehezen megfogható belső feszültség lehet úrrá rajtunk. Mintha valami hiányozna. Csak éppen nem tudjuk pontosan megnevezni, mi az.

A pihenés formáit váltogatni kell, nem elég aludni ahhoz, hogy igazán jól érezzük magunkat a bőrünkben (Fotó: MART PRODUCTION/Pexels)

Hogyan pihenjünk valójában? – amikor az alvás már nem elég

Ha fáradtak vagyunk, ösztönösen ugyanarra gondolunk: aludni kell. Korábban lefeküdni, tovább ágyban maradni, „kipihenni magunkat”. Ez a reflex annyira belénk égett, hogy ritkán kérdőjelezzük meg. Pedig sokszor nem az alvás mennyisége a gond. Ha az agyunk túlterhelt, ha telítődtünk érzelmekkel vagy folyamatosan alkalmazkodnunk kellett másokhoz, akkor egy plusz óra alvás önmagában kevés lesz.

A kimerültség ugyanis többféleképpen jelentkezhet:

mentális túlterheltségként, amikor nem tudunk kikapcsolni,

érzelmi fáradtságként, amikor minden apróság megérint,

testi feszültségként, amit hiába próbálunk kialudni,

vagy belső nyugtalanságként, aminek nincs konkrét oka.

Ilyenkor nem az a kérdés, hogy mennyi időt pihenünk, hanem az, hogy hogyan pihenjünk – különösen akkor, amikor az ünnepek utáni kimerültség lassan, észrevétlenül jelentkezik.

Ezt a gondolatot fogalmazta meg közérthetően Saundra Dalton-Smith amerikai orvos és stresszkutató is, aki szerint modern kultúránkban rosszul próbálunk regenerálódni. Úgy pihenünk, mintha minden kimerültség ugyanabból a forrásból fakadna, pedig ez ritkán igaz.

A pihenést olyan mértékben leegyszerűsítettük, hogy hatástalannak tűnik. Ennek eredménye egy olyan kultúra, amelyben az emberek nagy teljesítményt nyújtanak, sok munkát végeznek, de krónikusan fáradtak és kiégettek.

– magyarázza Dalton-Smith. Szerinte a pihenésnek hét különböző formája van. Ezek egymást kiegészítve segítenek visszatalálni az egyensúlyhoz, és hosszabb távon a kiégés megelőzése szempontjából is kulcsszerepet játszanak. A következőkben egyfajta pihenési kisokosként ezeket vesszük végig.

1. Testi pihenés: nem csak alvás kérdése

A fizikai pihenésről legtöbben az alvásra gondolnak, és ez nem véletlen: az alvás alap. De nem az egyetlen eszközünk. A test gyakran akkor is kimerült, ha eleget alszunk, mert egész nap feszültséget tartunk benne. Ilyenkor nem feltétlenül több alvásra van szükség, hanem más minőségű regenerálódásra.