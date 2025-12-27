Eleget alszunk, mégis fáradtak vagyunk – mi hiányzik valójában?

Az év utolsó napjai sokszor furcsa átmenetet jelentenek. Már nem hajt a tempó, de még nem tudunk igazán ellazulni. Ilyenkor türelmetlenek, szétszórtak lehetünk, vagy egy nehezen megfogható belső feszültség lehet úrrá rajtunk. Mintha valami hiányozna. Csak éppen nem tudjuk pontosan megnevezni, mi az.
Hogyan pihenjünk valójában? – amikor az alvás már nem elég
Ha fáradtak vagyunk, ösztönösen ugyanarra gondolunk: aludni kell. Korábban lefeküdni, tovább ágyban maradni, „kipihenni magunkat”. Ez a reflex annyira belénk égett, hogy ritkán kérdőjelezzük meg. Pedig sokszor nem az alvás mennyisége a gond. Ha az agyunk túlterhelt, ha telítődtünk érzelmekkel vagy folyamatosan alkalmazkodnunk kellett másokhoz, akkor egy plusz óra alvás önmagában kevés lesz.
A kimerültség ugyanis többféleképpen jelentkezhet:
- mentális túlterheltségként, amikor nem tudunk kikapcsolni,
- érzelmi fáradtságként, amikor minden apróság megérint,
- testi feszültségként, amit hiába próbálunk kialudni,
- vagy belső nyugtalanságként, aminek nincs konkrét oka.
Ilyenkor nem az a kérdés, hogy mennyi időt pihenünk, hanem az, hogy hogyan pihenjünk – különösen akkor, amikor az ünnepek utáni kimerültség lassan, észrevétlenül jelentkezik.
Ezt a gondolatot fogalmazta meg közérthetően Saundra Dalton-Smith amerikai orvos és stresszkutató is, aki szerint modern kultúránkban rosszul próbálunk regenerálódni. Úgy pihenünk, mintha minden kimerültség ugyanabból a forrásból fakadna, pedig ez ritkán igaz.
A pihenést olyan mértékben leegyszerűsítettük, hogy hatástalannak tűnik. Ennek eredménye egy olyan kultúra, amelyben az emberek nagy teljesítményt nyújtanak, sok munkát végeznek, de krónikusan fáradtak és kiégettek.
– magyarázza Dalton-Smith. Szerinte a pihenésnek hét különböző formája van. Ezek egymást kiegészítve segítenek visszatalálni az egyensúlyhoz, és hosszabb távon a kiégés megelőzése szempontjából is kulcsszerepet játszanak. A következőkben egyfajta pihenési kisokosként ezeket vesszük végig.
1. Testi pihenés: nem csak alvás kérdése
A fizikai pihenésről legtöbben az alvásra gondolnak, és ez nem véletlen: az alvás alap. De nem az egyetlen eszközünk. A test gyakran akkor is kimerült, ha eleget alszunk, mert egész nap feszültséget tartunk benne. Ilyenkor nem feltétlenül több alvásra van szükség, hanem más minőségű regenerálódásra.
