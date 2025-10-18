Nem hittük volna, mire képes egy festmény – igazi gyógyszer, aminek nincs mellékhatása

Ma van a magyar festészet napja. Az előző mondat után talán már el is indult egy képzeletbeli kiállítás a fejünkben: Szinyei Majálisának derűje, Munkácsy monumentális Krisztus-trilógiája, Benczúr Gyula történelmi tablói, Csontváry misztikuma, a nagybányai iskola utánozhatatlan színei… Ezek a művek ráadásul nemcsak a szemünket gyönyörködtetik, hanem a lelkünket is gyógyítják. És nemcsak átvitt értelemben: a festmények gyógyító hatása mára tudományosan igazolt.

Szinyei festménye jól példázza, miként érvényesülhet a festmények gyógyító hatása a derűs színek, a fantázia és a könnyedség révén. (Fotó: Magyar Nemzeti Galéria)

Így működik a festmények gyógyító hatása

Nemcsak mi, nézők vagyunk lenyűgözve ugyanis a festészet erejétől, a tudomány is felfigyelt rá. Egyre több kutatás vizsgálja, hogyan hat a művészet a mentális egészségre. Az eredmények pedig nagyon biztatóak. A WHO egyik jelentése több mint háromezer kutatás alapján összegzi a művészetek egészségügyi előnyeit. Az eredmény: a művészetek nemcsak a betegség megelőzésében és kezelésében játszanak szerepet, hanem hozzájárulnak a közérzet és a mentális egészség javításához is.

Vizsgálatok kimutatták, hogy a festmények szemlélése csökkenteni tudja a szisztolés vérnyomást, vagyis megnyugtatja a szívünket. Emellett a stressz-szint is csökken, miután az ember eltölt egy kis időt egy galéria csendes, különös világában.

A kiállítások szándékosan megkomponált rendje, a finom világítás, a csend mind azt üzeni, jó helyen vagyunk, nem kell mást tennünk, mint elmélyülnünk abban, amit látunk. Mindez tehát kontemplatív élmény is, vagyis olyan, ami segít lelassulni, lélegezni, megérkezni a jelenbe.

Egy brit kutatás pedig arra jutott, hogy

a festmények szemlélése csökkenteni tudja a depresszió, a krónikus fájdalom vagy akár a demencia kockázatát.

Gyógyszer, aminek nincs mellékhatása. Egy másik tanulmány még egy lépéssel továbbmegy: azt állítja, hogy

egy-egy jól megválasztott festmény még a kórházak rideg falai között is képes javítani a közérzetet, enyhíteni a szorongást, és pozitív érzéseket ébreszteni.

Éppen ezért jó lenne kihasználni ezt a könnyen hozzáférhető erőforrást.

Gyógyító művészet a nappalinkban

Jó hír, hogy a festmények gyógyító hatásához még csak el sem kell hagynunk a lakást. A Frontiers in Psychology egyik friss tanulmánya szerint még az online művészetfogyasztás – akár egy videó, egy virtuális kiállítás vagy egy múzeumi weboldalon felbukkanó festmény – is érezhetően javíthatja a közérzetünket. Már egy-két perc nézelődés is elég lehet ugyanis ahhoz, hogy csökkenjen a szorongás, oldódjon a magány, vagy egyszerűen csak egy kicsit jobban érezzük magunkat a bőrünkben. Mintha egy vizuális terápián vennénk részt. A kutatók szerint ez akkor működik igazán, ha az adott képben van valami, ami megérint. Egy szín, egy forma, egy arc, amit nem tudunk elfelejteni. Ennek nem muszáj szépnek lennie, bár az is több vizsgálat tárgya, hogy a természetet ábrázoló, illetve bizonyos színeket megjelenítő munkák hatása pozitívabb.