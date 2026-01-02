Brutális látvány a szatmárcsekei újévi gyilkosság helyszíne + videó

Mint arról beszámoltunk, saját maga által elkövetett gyilkosságról tett bejelentést egy tizenhét éves fiatalember január 1-jén hajnalban Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A szatmárcsekei fiú a rendőrségi segélyhívón azt állította, hogy megölt egy helybeli nőt, majd rágyújtotta a házát. A feltételezett elkövetőt őrizetbe vették.

A szatmárcsekei gyilkosság kiégett helyszíne

(Fotó: Sipeki Péter / Szon)

A Szon munkatársa másnap elment az emberölés helyszínére, ahol szörnyű látvány fogadta:

korom, faszén, beomlott tető, kitört ablaküveg, megolvadt vödör, ennyi maradt a meggyilkolt idős nő házából.

Az ágy helyett a megmaradt rugó és ágydeszka darab jelzi, hogy valamikor ott aludt az asszony. A piros botja még nekitámasztva a falnak,

az udvaron pedig a kerekesszék jelzi, hogy a kegyetlen szatmárcsekei tinédzser áldozatának esélye sem volt a menekülésre, hiszen mozgáskorlátozott volt.

A Szon újságírója videón is megörökítette a teljesen kiégett házat.

Borítókép: Az újévi kegyetlen gyilkosság helyszíne Szatmárcsekén (Fotó: Szon/Sipeki Péter)