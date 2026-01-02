Brutális gyilkosság történt az év első napján

Saját maga által elkövetett gyilkosságról tett bejelentést egy tizenhét éves fiatalember január 1-jén hajnalban – közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság. A szatmárcsekei fiú a rendőrségi segélyhívón azt állította, hogy megölt egy helybeli nőt, majd rágyújtotta a házát.

Az elkövető jelentette be a gyilkosságot. Forrás: Rendőrség

A rendőrök a megadott helyszínre mentek, és megkezdték a helyszíni intézkedéseket. Miután a katasztrófavédelem munkatársai a tüzet eloltották,

a kiégett lakóházban egy nőt holtan találtak.

A rendőrök a tizenhét éves fiút a helyszínen elfogták, és a rendőr-főkapitányságra előállították. Emberölés bűntett elkövetésének gyanújával kihallgatták, és őrizetbe vették.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság a büntetőeljárást igazságügyi szakértők bevonásával folytatja.

Borítókép: Elfogták a szatmárcsekei gyilkost (Forrás: Rendőrség)