Ha túl enyhének érezte a telet, nem az ön készülékében van a hiba

A december és a február is 2,5 fokkal volt enyhébb az éghajlati normálnál, míg a január 1,2 fokkal átlag alatti hőmérsékletű volt. A 2026-os január volt a 2020-as évtized első negatív középhőmérsékletű hónapja,

és a 2017-es január óta a leghidegebb hónap.

A tél középhőmérséklete a déli vármegyékben általában meghaladta a 2 fokot, míg észak felé csökkent az évszak középhőmérséklete. Az ország északi felén síkvidéken jellemzően 1 és 2 fok között alakult a tél középhőmérséklete, ennél alacsonyabb, helyenként fagypont alatti értékek a hegyvidékeken fordultak elő.