A tiszások Orbán Viktor halálát kívánják + videó

Orbán halott ember – írta egy Tisza szimpatizáns Menczer Tamásnak azután, hogy Zelenszkij életveszélyesen megfenyegette a miniszterelnököt. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója felháborítónak és elfogadhatatlannak tartja, hogy azzal van tele a Facebook , hogy a tiszások Orbán Viktor halálát kívánják.

Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója (Fotó: MTI/Kiss Dániel)

Zelenszkij Magyar Pétert akarja hatalomba segíteni, azért tesz, hogy Magyarországot egy ukránbarát bábkormány vezesse – hívta fel a figyelmet. Menczer Tamás emlékeztet, Orbán Anita el is mondta, hogy a Tisza mindent támogat, amit Ukrajna kér, amit Ukrajna akar, a Tisza nem lesz bot a küllők között.

A politikus szerint nem szabad elfelejteni, hogy Donald Trump amerikai elnökre és Robert Fico szlovák miniszterelnökre is rálőttek, Charlie Kirköt pedig meggyilkolták. Mindezek után Zelenszkij katonák céltáblájává akarja tenni Orbán Viktort.

A kommunikációs igazgató hangsúlyozta: