A tiszások Orbán Viktor halálát kívánják + videó

Nem félünk a fenyegetéstől, nem félünk a zsarolástól – üzente Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója a Tisza Pártnak és Zelenszkijnek.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 03. 06. 13:46
Orbán halott ember – írta egy Tisza szimpatizáns Menczer Tamásnak azután, hogy Zelenszkij életveszélyesen megfenyegette a miniszterelnököt. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója felháborítónak és elfogadhatatlannak tartja, hogy azzal van tele a Facebook , hogy a tiszások Orbán Viktor halálát kívánják. 

Jánoshalma, 2026. március 4. Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a kormánypártok országjárásának jánoshalmi fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón 2026. március 4-én. MTI/Kiss Dániel
Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója (Fotó: MTI/Kiss Dániel)

Zelenszkij Magyar Pétert akarja hatalomba segíteni, azért tesz, hogy Magyarországot egy ukránbarát bábkormány vezesse – hívta fel a figyelmet. Menczer Tamás emlékeztet, Orbán Anita el is mondta, hogy a Tisza mindent támogat, amit Ukrajna kér, amit Ukrajna akar, a Tisza nem lesz bot a küllők között. 

A politikus szerint nem szabad elfelejteni, hogy Donald Trump amerikai elnökre és Robert Fico szlovák miniszterelnökre is rálőttek, Charlie Kirköt pedig meggyilkolták. Mindezek után Zelenszkij katonák céltáblájává akarja tenni Orbán Viktort. 

A kommunikációs igazgató hangsúlyozta: 

De nem félünk a fenyegetéstől, nem félünk a zsarolástól, Magyarországot meg fogjuk védeni és megakadályozzuk azt, hogy az ukránok embere kormányra kerüljön.

 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)


