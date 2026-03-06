Szijjártó Péter a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében közölte, hogy az ukrán fél „szintet lépett”, és a nyílt fenyegetések időszaka kezdődött el.
Szintet léptek az ukránok, magyar sportolónőt fenyegettek meg
Újabb súlyos incidensről számolt be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Az Antalyában rendezett női nemzetközi tenisztornán pályára lépő magyar sportolónőt és családját durva fenyegetések érték.
Úgy tűnik beléptünk a nyílt fenyegetések és zsarolások időszakába. Az ukránok kimutatták a foguk fehérjét. A tegnapi napon az ukrán elnök nyíltan, halálosan megfenyegette a magyar miniszterelnököt és ma egy újabb magyar emberrel szembeni fenyegetéssel találtuk szemben magunkat.
– fogalmazott a külgazdasági és külügyminiszter.
Az antalyai női nemzetközi tenisztornán pályára lépő sportolónőnket fenyegették meg nagyon durván azt megelőzően, hogy ukrán ellenfelével szemben ma délelőtt pályára lépett. Őt és a családját is nagyon durván megfenyegették e-mailben.
– tette hozzá.
Szijjártó Péter: Megvédünk minden magyart
A magyar embereket nem lehet fenyegetni, mi minden magyar embert megvédünk, legyenek akárhol is a világban. Ezért azonnal a török hatóságokhoz fordultunk akik azonnal rendőri védelmet biztosítanak a magyar sportolónő számára. A tornát szervezők is megerősítették a rendezvény biztonságát, a magyar sportolónő mérkőzését az ukrán teniszezővel szemben már nézők nélkül játszották – mondta a miniszter. Szijjártó Péter a történteket úgy értékelte, hogy súlyos pontra jutott a magyar–ukrán viszony.
Szégyen, hogy eljutottunk ide, szégyen, hogy nyíltan fenyegetik most már a magyar embereket világszerte. Ukrajna és az ukránok kimutatták a foguk fehérjét!
– összegezte.
További Külföld híreink
Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Forrás: Facebook/Szijjártó Péter)
