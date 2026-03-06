Rendkívüli

Orbán Viktor: Zelenszkij azért fenyeget, mert ukránbarát kormányt akar Magyarországon. Én csak útban vagyok.

„Ukrajna katonai fenyegetést intézett Magyarország ellen”

Boros Bánk Levente
2026. 03. 06. 6:40
Boros Bánk Levente, Facebook : „1., Az ukrán elnök, Ukrajnát képviseli. A magyar miniszterelnök Magyarországot. Nem Zelenszkij Orbán Viktort, hanem Ukrajna Magyarországot fenyegette meg. 2., Az ukrán elnök a háborúban álló katonaságának felhasználásáról beszélt a magyar miniszterelnökkel szemben. Ez katonai fenyegetés. 3., Az az Ukrajna fenyeget egy EU és NATO tagállamot, amelyik EU- és NATO-tag akar(na) lenni. Nem mellesleg mindkét szervezetben kölcsönös védelmi klauzula van érvényben. 4., Ne gondoljuk üres fenyegetésnek: Ukrajna az elmúlt években még Moszkvában is hajtott végre merényleteket. 5., Orbán Viktor és a magyar kormány útjában áll Zelenszkijnek, szemmel láthatóan semmi sem drága nekik, hogy eltávolítsák és másik kormányt ültessenek a helyébe, ami – erre számítanak – majd támogatja őket. 6., Az ukrán beavatkozási szándék a magyar választásokba nyilvánvaló. Ha már a katonai beavatkozás is felmerül az ukrán elnök fejében (és ezt ki is mondja), akkor miért ne avatkoznának be más eszközökkel is?! Például a Tisza Párt támogatásával? +1., Az egész konfliktus a Barátság kőolajvezeték újraindításából indult ki. Ha megnyitná Ukrajna, akkor Magyarország sem blokkolná az anyagi támogatásukat. Egy ilyen helyzetben katonai fenyegetéssel válaszolni, ahelyett, hogy teljesíti szerződéses kötelezettségét és megnyitja a vezetéket, hát...”

