Tovább fenyegetőzik Kijev a temérdek készpénzt és aranyat szállító ukránok elfogása miatt

„Gyakorlatilag arról van szó, hogy Magyarország túszokat ejt, és pénzt lop. Ha ez az a bizonyos erő, amelyet korábban Orbán Viktor miniszterelnök korábban bejelentett, akkor itt most egy bűnbanda erejéről van szó. Ez állami terrorizmus, ez szélhámosság” – fogalmazott Szibiha.

Kijev szerint az ukránoknak Magyarországon nem biztonságos

Az ukrán külügyminisztérium pénteki közleményében azt tanácsolta állampolgárainak, hogy ne utazzanak Magyarországra, mert „nem lehet garantálni a biztonságukat a magyar hatóságok önkényes eljárásai miatt”.

„Ha van rá mód, akkor olyan tranzitútvonalakat vegyenek igénybe, amelyek nem érintik Magyarország területét” – állt a kijevi tárca közleményében.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénteken jelentette be, hogy pénzmosás bűncselekmény gyanújával büntetőeljárást folytat hét ukrán állampolgár ellen. A héten előállított személyek Ausztriából tervezetten Ukrajnába összesen negyvenmillió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállítottak. Az adóhatóság közleménye szerint az eljárás megkezdésekor azonnal értesítette az ukrán konzuli szolgálatot, azonban a konzuli szolgálattól eddig a pillanatig semmilyen visszajelzés nem érkezett.