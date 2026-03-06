KijevUkrajnaAndrij SzibihaMagyarországtitkosszolgálat

Tovább fenyegetőzik Kijev a temérdek készpénzt és aranyat szállító ukránok elfogása miatt

Ukrajna a Magyarországon fogva tartott ukrán állampolgárok szabadon engedését követeli – közölte Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter péntek reggel, hozzátéve, hogy Kijev arra kéri az európai országokat: adjanak határozott választ a magyar kormány – szerinte – törvényellenes lépéseire. Ukrajna azt tanácsolta állampolgárainak, hogy ne utazzanak Magyarországra.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 03. 06. 12:46
Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter Fotó: Maxym Marusenko Forrás: NurPhoto/AFP
„Ukrán konzulok továbbra sem kaptak engedélyt arra, hogy felkeressenek hét, Budapesten túszként fogva tartott ukrán állampolgárt. A magyar fél nem adott magyarázatot az ügyben”– írta X-bejegyzésében Szibiha, aki néhány órával korábban azt is állította, nem tudják, milyen indokkal történt az őrizetbe vétel, nincsenek információik arról, hogy vannak az elfogott állampolgáraik, illetve hogyan lehetne felvenni velük a kapcsolatot, írja az MTI.

Kijev
Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter (Fotó: NurPhoto/AFP/Yevhen Kotenko)

A külügyminiszter csütörtök éjjel azt írta az X-en, hogy a magyar hatóságok által őrizetbe vett ukránok „az Oszadbank ukrán állami tulajdonú bank alkalmazottai, akik a pénzintézmény két járművével szállítottak készpénzt Ausztria és Ukrajna között állami bankok közötti szokásos szolgáltatások részeként”.

„Gyakorlatilag arról van szó, hogy Magyarország túszokat ejt, és pénzt lop. Ha ez az a bizonyos erő, amelyet korábban Orbán Viktor miniszterelnök korábban bejelentett, akkor itt most egy bűnbanda erejéről van szó. Ez állami terrorizmus, ez szélhámosság” – fogalmazott Szibiha.

Kijev szerint az ukránoknak Magyarországon nem biztonságos

Az ukrán külügyminisztérium pénteki közleményében azt tanácsolta állampolgárainak, hogy ne utazzanak Magyarországra, mert „nem lehet garantálni a biztonságukat a magyar hatóságok önkényes eljárásai miatt”.

„Ha van rá mód, akkor olyan tranzitútvonalakat vegyenek igénybe, amelyek nem érintik Magyarország területét” – állt a kijevi tárca közleményében.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénteken jelentette be, hogy pénzmosás bűncselekmény gyanújával büntetőeljárást folytat hét ukrán állampolgár ellen. A héten előállított személyek Ausztriából tervezetten Ukrajnába összesen negyvenmillió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállítottak. Az adóhatóság közleménye szerint az eljárás megkezdésekor azonnal értesítette az ukrán konzuli szolgálatot, azonban a konzuli szolgálattól eddig a pillanatig semmilyen visszajelzés nem érkezett.

Az egyelőre tisztázatlan, hogy ez kinek a pénze és miért nem átutalással mozgatták azt.

Borítókép: Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter (Fotó: NurPhoto/AFP/Maxym Marusenko)

