Lázár János: Magyar Péter és Zelenszkij összejátszik + videó

– Először Zelenszkij bejelentette, hogy ukránbarát kormány kell Budapesten, és ő azon dolgozik, hogy Orbán Viktor leváltsa Magyar Péterre – hívta fel a figyelmet Facebook-videóban Lázár János. Az építési és közlekedési miniszter felidézte:

Zelenszkij életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktort és vele tulajdonképpen minden honfitársunkat.

Harmadrészt megtudhattuk, hogy euró és dollármilliók mozognak készpénzben az ukrán titkosszolgálat szervezésében és kezében Magyarországon. Sőt aranyat is hoznak-visznek, és senki sem tudja, kitől, hová, miért és minek megy.

– Azt tudjuk, hogy Magyar Péter és Zelenszkij összejátszik, annak érdekében, hogy ukránbarát kormány legyen és Magyar Péter hatalmat kapjon. Barátaim, eljött az ideje, hogy minden magyar elgondolkodjon azon, ami történik – hívta fel a figyelmet a miniszter.