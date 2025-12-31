A célok ereje – új év, új tervek

Közhely, hogy szilveszterkor, de legkésőbb az új év első heteiben ígéreteket, fogadalmakat teszünk magunknak, esetleg valaki másnak is, hogy mit fogunk megváltoztatni, elérni, milyen irányba akarunk haladni és fejlődni. Mert az új esztendő olyannak tűnik, mint egy tiszta lap, a tabula rasa, amire bármit felírhatunk, van rá tér és lehetőség. Az űj kezdet ígérete. De ahogy telnek a hetek, egyre jobban feledésbe merül ez az egész, a szavak kitörlődnek, mintha láthatatlan tintával lettek volna felfirkantva egy bárányfelhőre. Elfújja a szél. De vannak – igaz, kevesen –, akik megcsinálják, elérik és győztesnek érzik magukat.

A statisztikák szerint ez a populáció 3-5 százaléka. Nagy kérdés, hogy miért ők, és a többi 95 százalék miért nem. Sőt, a kutatások azt jelzik, hogy ez az arány nagyjából igaz mindenhol és minden időben. Igaz a magasan iskolázottakra és az írástudatlanokra is.

Így még izgalmasabb a kérdés, hogy hol tűnnek el a vágyak, hova, melyik sarokba rejtjük el az álmainkat? És mi kellene ahhoz, hogy megvalósuljanak? Mit tud az az 5 százalék? Mert tudnak valamit, amit a többiek is tudhatnának. Az is kiderült, hogy ez a titokzatos „valami”, ami kihozza belőlük a legjobbat, ami miatt mozgósítjuk a képességeinket, az a célokkal van összefüggésben.

Ha van célunk:

– megszerezzük a szükséges tudást, ha az kell hozzá;

– kifejlesztjük a megfelelő képességeket, ha az kell hozzá;

– megtaláljuk a megfelelő eszközöket, módszereket, ha az kell hozzá;

– megteszünk bármit, ami kell hozzá.

Ha van célunk. Hihetetlennek tűnik a koncepció, mármint hogy csak ennyi lenne a titok? Engem is nagyon izgatott a lehetőség, alig-alig bíztam benne, de eldöntöttem, hogy kipróbálom. Elkezdtem leírni a céljaimat. Kétkedtem, de reménykedtem. Csak néhány olyan pillanatot tudok az életemből felsorolni, ami biztos, hogy megváltoztatott mindent. Amikor elkezdtem komolyan foglalkozni a céljaimmal, az egy ilyen pillanat volt. Megváltozott az életem.

Az első kérdés, az, hogy mit kell tennem, hogyan fogjak hozzá? Egy nagyon egyszerű módszert javasolok, amit több mint húsz éve beépítettem az életembe és folyamatosan használom. Az első lépés, hogy meg kell fogalmaznom a céljaimat.

Ehhez szükség van egy darab papírra, tollra vagy monitorra, és le kell írni a célokat, mert ha nem írom le őket, akkor elmosódnak és még könnyebben túllépek rajtuk.

Húzzunk egy vonalat: ami eddig történt, az a múlt, azon már nem tudok változtatni. A mai nap a hátralévő életünk első napja. Csinálhatjuk, amit eddig tettünk, de tehetünk bármi mást is. Rajtunk áll. Kezdhetjük a céljaink megvizsgálásával, a kérdés, hogy a hátralévő életemben