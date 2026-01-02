vírusbetegséginfluenzanappaliorvos

Gyorsabban fertőz az új influenza, mint valaha

Már december végén több tízezren fordultak influenzaszerű tünetekkel orvoshoz. A járvány azonban nemcsak hazánkat érte el, Szerbiában is zsúfoltak a rendelők, Romániában két halálos áldozatot is követelt a vírus és az Egyesült Államokban is meredeken emelkedik a fertőzöttek száma. A betegségek zömét az új típusú influenza okozza, a H3N2 K alvariánsa.

Takács Eszter
2026. 01. 02. 6:30
Illusztráció Fotó: Pexels
Az Egyesült Államok számos államában ível felfelé az influenzaszerű megbetegedések száma. A CDC (járványügyi központ) adatai szerint ott is az új, H3N2 jelű vírustörzs terjed gyors ütemben, ami már több tízezer megbetegedést okozott, különösen New York államban. Az influenza ebben a szezonban a szokásosnál is fertőzőbb és agresszívebb formában jelentkezik – számol be a DailyMail.

Szerbiában az elmúlt napokban jelentősen megnövekedett az influenzás és légúti megbetegedések száma, aminek következtében zsúfolttá váltak a háziorvosi rendelők, kórházak és gyermekkórházak. A betegek – gyerekek és felnőttek egyaránt – fejfájásra, torokfájásra, magas lázra és makacs, hetekig tartó köhögésre panaszkodnak. 

Az orvosok szerint itt is az úgynevezett „szuperinfluenza”, azaz az A típusú (H3N2) influenza K alvariánsa terjed, amely rendkívül rövid, akár néhány órás lappangási idővel rendelkezik,

így nagyon gyorsan terjed a családokon, iskolai közösségeken és munkahelyeken belül – írja a vajma.info.

Romániában pedig újabb két elhalálozást okozott az ez a vírus; ezzel háromra nőtt az idei influenzaszezon haláleseteinek száma – írta a maszol. Mindhárom beteg 65 éven felüli volt. Kettőt közülük az A típusú influenzavírus H1, egyet a H3 altípusa fertőzött meg.

Magyarországon a karácsony előtti hét adatai alapján 46 ezren fordultak orvoshoz influenzaszerű tünetekkel – tájékoztatott a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK).

A betegek csaknem fele gyerek

Akut légúti fertőzés tüneteivel 250-500-an keresték fel orvosukat. Az akut légúti fertőzéssel orvoshoz fordulók 46 százaléka 14 év alatti, 26,3 százaléka 15-34 éves fiatal felnőtt volt, 17,9 százalékuk 35-59 éves, 9,8 százalékuk pedig a 60 éven felüliek korcsoportjába tartozott.

Az influenzaszerű tünetekkel orvoshoz fordulók 36,1 százaléka volt 14 év alatti, 33,2 százaléka 15-34 éves fiatal felnőtt, 22,4 százalékuk 35–59 éves, 8,3 százalékuk pedig a 60 éven felüliek korcsoportjába tartozott.

Több járványban vettek mintát és történt laboratóriumi vizsgálat is, és mind az öt esetben kimutatták az influenza A vírust.

Hazánkban is az új típusú influenza tarol

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) laboratóriuma még december közepén igazolta az influenza A (H3N2) új változatának jelenlétét Magyarországon.

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) jelentése szerint az idei influenzaszezon Európában a megszokottnál korábban kezdődött. A jelenlegi adatok alapján az új vírustörzs világszerte az A(H3N2) esetek mintegy egyharmadáért, az EU/EGT országokban pedig körülbelül feléért felelős.

A genetikai vizsgálatok azt mutatják, hogy ez a vírusváltozat kismértékben eltér az idei influenza elleni védőoltásban szereplő H3N2 altípustól. 

Az új törzset az ún. „K alcsoport”-ba sorolták, amely az influenzavírusokra jellemző kisebb genetikai változásokon ment keresztül. Ennek során a vírus felszínén található, az immunrendszer által felismerhető antigének egy része megváltozott, ugyanakkor több elem változatlan maradt.

Ennek következtében továbbra is fennáll az antigének részleges azonossága, ami lehetővé teszi az ún. keresztimmunitás kialakulását. Ez azt jelenti, hogy akár egy korábbi, hasonló influenzavírus által okozott fertőzés, akár az oltásban szereplő vírustörzs révén kialakult immunválasz jelenleg is részleges védelmet nyújthat az új, K alcsoportba tartozó vírusváltozattal szemben. Ezért az influenza elleni oltás felvétele továbbra is ajánlott a betegség szempontjából veszélyeztetettek számára a súlyos szövődmények megelőzése céljából.

A megbetegedés ugyanolyan tünetekkel jár, mint az influenzafertőzések általában: elsődlegesen a 65 év felettiek, az anyagcsere-, tüdő-, szív- és érrendszeri, vagy egyéb krónikus betegségben szenvedők, az immunhiányosak, valamint a zárt intézményben, például hosszú ápolási idejű kórházban vagy bentlakásos intézményben élők lehetnek érintettek a szövődmények kockázata tekintetében.

A megelőzésben az influenza elleni védőoltás mellett kiemelt szerepe van a gyakori és alapos kézmosásnak, a zsúfolt helyek kerülésének, valamint annak, hogy betegség esetén maradjunk otthon, ezzel is csökkentve a fertőzés továbbadásának kockázatát.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

