Gyorsabban fertőz az új influenza, mint valaha

Az Egyesült Államok számos államában ível felfelé az influenzaszerű megbetegedések száma. A CDC (járványügyi központ) adatai szerint ott is az új, H3N2 jelű vírustörzs terjed gyors ütemben, ami már több tízezer megbetegedést okozott, különösen New York államban. Az influenza ebben a szezonban a szokásosnál is fertőzőbb és agresszívebb formában jelentkezik – számol be a DailyMail.

Szerbiában az elmúlt napokban jelentősen megnövekedett az influenzás és légúti megbetegedések száma, aminek következtében zsúfolttá váltak a háziorvosi rendelők, kórházak és gyermekkórházak. A betegek – gyerekek és felnőttek egyaránt – fejfájásra, torokfájásra, magas lázra és makacs, hetekig tartó köhögésre panaszkodnak.

Az orvosok szerint itt is az úgynevezett „szuperinfluenza”, azaz az A típusú (H3N2) influenza K alvariánsa terjed, amely rendkívül rövid, akár néhány órás lappangási idővel rendelkezik,

így nagyon gyorsan terjed a családokon, iskolai közösségeken és munkahelyeken belül – írja a vajma.info.

Romániában pedig újabb két elhalálozást okozott az ez a vírus; ezzel háromra nőtt az idei influenzaszezon haláleseteinek száma – írta a maszol. Mindhárom beteg 65 éven felüli volt. Kettőt közülük az A típusú influenzavírus H1, egyet a H3 altípusa fertőzött meg.

Magyarországon a karácsony előtti hét adatai alapján 46 ezren fordultak orvoshoz influenzaszerű tünetekkel – tájékoztatott a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK).

A betegek csaknem fele gyerek

Akut légúti fertőzés tüneteivel 250-500-an keresték fel orvosukat. Az akut légúti fertőzéssel orvoshoz fordulók 46 százaléka 14 év alatti, 26,3 százaléka 15-34 éves fiatal felnőtt volt, 17,9 százalékuk 35-59 éves, 9,8 százalékuk pedig a 60 éven felüliek korcsoportjába tartozott.

Az influenzaszerű tünetekkel orvoshoz fordulók 36,1 százaléka volt 14 év alatti, 33,2 százaléka 15-34 éves fiatal felnőtt, 22,4 százalékuk 35–59 éves, 8,3 százalékuk pedig a 60 éven felüliek korcsoportjába tartozott.

Több járványban vettek mintát és történt laboratóriumi vizsgálat is, és mind az öt esetben kimutatták az influenza A vírust.