Már tombol az influenzajárvány az új vírus miatt

Elkezdődött az influenzajárvány Magyarországon, a múlt héten 38 300-an fordultak influenzaszerű tünetekkel orvoshoz az országban – közölte az országos tisztifőorvos. Surján Orsolya ismertette: a betegek 48,2 százaléka 14 év alatti, 25,7 százaléka 15–34 év közötti, a 60 éven felüliek aránya 8,9 százalék.

Magyarországon nőtt a fertőzött betegek száma – képünk illusztráció (Fotó: Unger Tamás)

A Magyarországon is megjelenő új típusú influenza A vírus a feltételezések szerint közrejátszhatott, hogy korábban kezdődött az idei influenzaszezon, hiszen a járványküszöböt jellemzően januárban lépik át a megbetegedésszámok.

Abban bíznak, hogy a járványhullámot megtöri majd a karácsonyi ünnepkör, hiszen iskolai szünet lesz.

Az új típusú influenza az eddigi adatok szerint nem okoz súlyosabb megbetegedést. A védőoltás továbbra is ajánlott, mert bár új antigénszerkezetet mutat az új vírus, az oltással kapott keresztimmunitás védelmet nyújt.

A SARS-CoV–2-vírus továbbra is jelen van, és a laboratóriumi vizsgálatok kimutatták RSV (légúti óriássejtes vírus), rhino-, humán metapneumovírus és adenovírus jelenlétét is a vizsgált mintákban. Kórházba a múlt héten 117 ember került súlyos, akut légúti fertőzés miatt, közülük 14-en szorultak intenzív ellátásra.

Surján Orsolya közölte: a mostani influenzajárványban nincs szükség országos hatáskörű intézkedésekre. A vármegyei kormányhivatalok döntenek arról, hogy milyen járványügyi óvintézkedéseket hoznak az egészségügyi intézményekben.