Nemzetközi tüdőtranszplantációs oktatás indulhat Magyarországon

A belügyminiszter bejelentése szerint Magyarországon egy közép-európai tüdőtranszplantációs központ létrehozását tervezik. A 10. évfordulóját ünneplő magyar tüdőtranszplantációs program eredményeire építve, az Országos Onkológiai Intézetben és a Semmelweis Egyetemmel együttműködve a cél egy nemzetközileg elismert, világszínvonalú központ kialakítása.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 18. 15:26
Pintér Sándor belügyminiszter Budapest, 2025. december 18.Pintér Sándor belügyminiszter beszédet mond a magyar tüdőtranszplantációs program elindításának 10. évfordulója alkalmából tartott ünnepségen Budapesten, az Országos Onkológiai Intézetben 2025. de
Közép-európai tüdőtranszplantációs központ létrehozására lenne szükség Magyarországon, ami posztgraduális képzésben oktathatná azokat a szomszédos országból vagy a világ bármely tájáról érkező orvosokat, akik ezt a tudást el akarják sajátítani – jelentette ki Pintér Sándor az Országos Onkológiai Intézetben. A belügyminiszter rámutatott, azt szeretnék elérni, hogy legyenek olyan intézetek hazánkban, amelyekben egy-egy speciális feladatot hajtanak végre. Ennek lenne első lépése a közép-európai tüdőtranszplantációs központ létrehozása Rényi-Vámos Ferenc, a Mellkassebészeti Klinika igazgatójának irányításával.

Budapest, 2025. december 18. Révész János országos kórházi főigazgató beszédet mond a magyar tüdőtranszplantációs program elindításának 10. évfordulója alkalmából tartott ünnepségen Budapesten, az Országos Onkológiai Intézetben 2025. december 18-án. Mellette Pintér Sándor belügyminiszter (b2) és Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora (b). MTI/Purger Tamás
Révész János országos kórházi főigazgató az Országos Onkológiai Intézetben (Fotó: MTI/Purger Tamás)

Pintér Sándor a magyar tüdőtranszplantációs program elindításának 10. évfordulója alkalmából tartott eseményen jelezte, hogy

ezt a lépésváltást akkor lehet megtenni az egészségügyben, ha az országban vannak világszínvonalú professzorok és olyan ellátottság, amely biztosítja az ehhez szükséges feltételeket.

– Egyértelmű, hogy például a szívhez kötődő orvosi feladatkör is világszínvonalú Magyarországon – hangsúlyozta Pintér Sándor. Hozzátette, éppen ezért lenne szükség egy olyan iskola létrehozására, amely nemzetközi elismertséget szerezhetne az országnak.

Révész János országos kórházi főigazgató kifejtette, hogy a tüdőtranszplantáció területén az orvosi szakma számos területe működik együtt, a pulmonológustól kezdve az onkológusokon át, a rehabilitációs szakemberek és az aneszteziológusok mellett a sebészekig. Kiemelte, hogy Magyarország a tüdőtranszplantáció terén példaértékű eredményeket ér el, ami ezáltal „nemzeti értéknek” is számít.

Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora elmondta, hogy a tüdőtranszplantáció szervezésében az egyetem és annak különböző intézetei együttműködnek a betegek kiválasztásában és az utógondozásban egyaránt, hiszen a transzplantáció összetett, magas színvonalú és sok társszakma együttműködését igénylő terület.

A Semmelweis Egyetem közismerten Közép-Európa legnagyobb transzplantációs centruma, itt történik Magyarországon a transzplantációk 70 százaléka. Az elmúlt években 50 szív-, 20 tüdő-, 140 vese-, 70 máj- és 8 hasnyálmirigy-átültetést végeztek.

– Ez mindenképpen mutatja, hogy a szerepünk Európában is megkérdőjelezhetetlen, számos szervtranszplantációjában vagyunk európai dobogósok – húzta alá Merkely Béla.

A jubileum alkalmából a rektor Pro Universitate érdemrend kitüntetést adományozott Rényi-Vámos Ferencnek, aki a méltatás szerint „a magyarországi tüdőtranszplantáció megteremtése érdekében végzett példaértékű elhivatott és nemzetközi mércével is kiemelkedő munkájával jelentősen hozzájárult a Semmelweis Egyetem értékeinek gyarapításához”.

Borítókép: Pintér Sándor belügyminiszter az Országos Onkológiai Intézetben (Fotó: MTI/Purger Tamás)


