Az Újpestről száműzött futballistáról ódákat zengenek Romániában

Javában zajlik az NB I-es labdarúgócsapatok felkészülése. Pénteken a Puskás Akadémia, a Paks és a Diósgyőr is pályára lépett, a román FCSB csapatában pedig bemutatkozott az Újpestről távozott André Duarte.

2026. 01. 09. 19:12
André Duarte az Újpest keretéből kikerült, ő Romániába távozott (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)
A legtöbb NB I-es csapat külföldön edzőtáborozik, így készülve az élvonalbeli magyar bajnokság január 24-ei folytatására. A szombaton a német Kiel ellen pályára lépő Ferencvároshoz hasonlóan a Puskás Akadémia és a Diósgyőr is Spanyolországban hangol, pénteken utóbbi két együttes pályára is lépett. Törökországban a Paks játszott, ugyanitt a román FCSB is szerepelt, méghozzá André Duarte debütálásán.

Spanyolországban a Diósgyőr 4-3-ra győzött a Genk ellen, a belga csapat később a Puskás Akadémia ellen nyerni tudott. Törökországban a Paks diadalmaskodott, míg a román FCSB André Duarte első mérkőzésén kikapott
Spanyolországban a Diósgyőr 4-3-ra győzött a Genk ellen, a belga csapat később a Puskás Akadémia ellen nyerni tudott. Törökországban a Paks diadalmaskodott, míg a román FCSB André Duarte első mérkőzésén kikapott (Fotó: dvtk.eu)

A Puskás Akadémia kikapott, a DVTK nyert a Genk ellen

A felcsúti együttes a Vancsa Zalánt is foglalkoztató belga Lommel ellen a 80. percben még vezetett, végül mégis 3-1-es vereséget szenvedett. Néhány órával később a szintén belga Genk volt Hornyák Zsolt csapatának ellenfele, ezúttal egy hosszabbításban szerzett fejesgóllal győzött az ellenfél. A Genknek ez szintén a második találkozója volt pénteken, korábban épp a DVTK ellen lépett pályára az Európa-liga-főtáblás klub, azt a mérkőzést a miskolciak 4-3-ra nyerték. Vladimir Radenkovics együttese már 4-1-re is vezetett, de a hajrában két percen belül kapott két gól szorossá tette a végeredményt. A szerb edző erről így nyilatkozott: 

Jól reagáltunk a kihívásokra egészen addig, amíg nem kezdtünk úgy játszani, mintha mi lennénk a Manchester City, pedig nem mi vagyunk, ezért két perc alatt két gólt is kaptunk.

Az NB I-es együttesek közül pénteken még a Paks játszott, a törökországi edzőtáborban az azeri Sumqayit ellen Ádám Martin, Tóth Barna, Szendrei Ákos és Böde Dániel is góllal járult hozzá az 5-1-es tolnai győzelemhez.

Nem csupán a magyar csapatok készülnek azonban a bajnokságok folytatására. Ami a magyar érdekeltségű pénteki találkozókat illeti, a Szalai Attilát foglalkoztató török Kasimpasa 2-0-ra nyert a belga Westerlo ellen, míg Dárdai Márton csapata, a német Hertha BSC 3-2-re kikapott a belga Standard Liége-től. 

André Duarte bemutatkozott a román FCSB csapatában

Ezek mellett két patinás együttes is összecsapott Törökországban: a török Besiktas hátrányból fordítva győzött 2-1-re a román FCSB ellen. A bukaresti együttesben kezdőként szűk egy órát játszott André Duarte, méghozzá a helyi hagyományoknak megfelelően csapatkapitányi karszalaggal a karján. A portugál játékost 2025 végén száműzte az Újpest a keretéből, amit a védő úgy értelmezett, hogy már nem is a lila-fehérek játékosa – így aztán úgy mondja magát az FCSB futballistájának, hogy a két klub között valójában nem született megegyezés. 

Ez sem Duartét, sem a román sajtót nem zavarja, a gsp.ro ráadásul az új játékost kiemelten megdicsérte a Besiktas elleni vereség után: – Nyugodt, magabiztosan lép közbe, jól bánik a labdával – jellemezte a lap a portugál védőt.

Az Európa-liga-főtáblás FCSB-nek jól jönne egy magabiztos védő, hiszen a jövő héten folytatódó román bajnokságban mindössze a kilencedik helyen áll a csapat.

 

 

