Máté Csaba és Csercseszov közel kerül egy magyar klubhoz, nem a Fradi az

Máté Csaba több mint tíz éven át ült az FTC kispadján, öt különböző vezetőedző mellett volt pályaedző, majd ebből a sorból az utolsó szakember, Sztanyiszlav Csercseszov távozása után tíz meccsen vezetőedzőként is irányította a zöld-fehéreket. A Fradi azonban a folytatást külföldi szakemberekkel képzelte el, Máté Csaba pedig később a DVSC vezetőedzőjeként nem alkotott maradandót. A 2025/26-os idény elején ismét Csercseszov oldalán kezdett dolgozni: az orosz élvonalban szereplő Ahmat Groznij pályaedzője lett.

Bognár György, a Paks vezetőedzője és Máté Csaba, az Ahmat Groznij pályaedzője összefuthat Belekben, mindkét zöld-fehér klub ott edzőtáborozik januárban (Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter)

– Az edzés tervezésében és levezetésében veszek részt, mérkőzéseken a meglátásaimat tolmácsolom a vezetőedző felé. Az ellenfelek és a meccsek elemzésében is részt veszek, de ezért elsősorban egy külön ember felel. Főállású orvosunk, fizioterapeutánk és masszőrünk van, viszont a pályaedzői pozícióra például egyedül vagyok – jellemezte a grozniji klub helyzetét a Tolna vármegyei hírportálnak Máté Csaba.

Csercseszov és Máté Csaba újra együtt

A zöld-fehér grozniji csapat tizennyolcadik forduló után a nyolcadik helyen áll a tizenhat csapatos orosz bajnokságban, noha az előző idény végén csak osztályozón keresztül harcolta ki a bennmaradást. Máté Csaba szerint az ukrajnai háború okozta elszigeteltsége ellenére az orosz liga továbbra is erős.