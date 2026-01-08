Rendkívüli

Gulyás Gergely leleplezte a Kormányinfón az ukrán tervet

Máté CsabaPaksi FCAhmat GroznijSztanyiszlav CsercseszovFerencváros FTC

Máté Csaba és Csercseszov közel kerül egy magyar klubhoz, nem a Fradi az

Máté Csaba a téli szünetet itthon töltötte, mielőtt újra csatlakozik az Ahmat Groznij labdarúgócsapatához. Az orosz klubnál Máté Csaba Sztanyiszlav Csercseszov pályaedzőjeként dolgozik, ahogy korábban az FTC-nél is volt ilyen szereposztás. A magyar szakember a törökországi Belekbe utazik, ahol a Groznij mellett a Paks is edzőtáborozik.

Magyar Nemzet
Forrás: teol.hu2026. 01. 08. 9:47
Sztanyiszlav Csercseszov és Máté Csaba már az Ahmat Groznij stábjában, Hajnal Tamás továbbra is az FTC sportigazgatója (Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Máté Csaba több mint tíz éven át ült az FTC kispadján, öt különböző vezetőedző mellett volt pályaedző, majd ebből a sorból az utolsó szakember, Sztanyiszlav Csercseszov távozása után tíz meccsen vezetőedzőként is irányította a zöld-fehéreket. A Fradi azonban a folytatást külföldi szakemberekkel képzelte el, Máté Csaba pedig később a DVSC vezetőedzőjeként nem alkotott maradandót. A 2025/26-os idény elején ismét Csercseszov oldalán kezdett dolgozni: az orosz élvonalban szereplő Ahmat Groznij pályaedzője lett.

Bognár György, a Paks vezetőedzője és Máté Csaba, az FTC korábbi, az Ahmat Groznij jelenlegi pályaedzője összefuthat Belekben, mindkét zöld-fehér klub ott edzőtáborozik januárban
Bognár György, a Paks vezetőedzője és Máté Csaba, az Ahmat Groznij pályaedzője összefuthat Belekben, mindkét zöld-fehér klub ott edzőtáborozik januárban (Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter)

– Az edzés tervezésében és levezetésében veszek részt, mérkőzéseken a meglátásaimat tolmácsolom a vezetőedző felé. Az ellenfelek és a meccsek elemzésében is részt veszek, de ezért elsősorban egy külön ember felel. Főállású orvosunk, fizioterapeutánk és masszőrünk van, viszont a pályaedzői pozícióra például egyedül vagyok – jellemezte a grozniji klub helyzetét a Tolna vármegyei hírportálnak Máté Csaba.

Csercseszov és Máté Csaba újra együtt

A zöld-fehér grozniji csapat tizennyolcadik forduló után a nyolcadik helyen áll a tizenhat csapatos orosz bajnokságban, noha az előző idény végén csak osztályozón keresztül harcolta ki a bennmaradást. Máté Csaba szerint az ukrajnai háború okozta elszigeteltsége ellenére az orosz liga továbbra is erős.

– Jelenleg is szerepelnek olyan játékosok a ligában, akik nyáron a világbajnokságon nagy valószínűséggel ott lesznek, igaz, jelenleg kevesebb a légiós szerepel a bajnokságban, mint 2022 előtt. Az orosz játékosok többsége viszont hazatért, egy-két válogatott játékos van már csak, aki külföldi együttest erősít, úgyhogy a színvonal véleményem szerint nem esett vissza – mondta.

Máté Csaba: Oroszország, Magyarország, Törökország

Az ünnepi időszakot Máté Csaba Magyarországon töltötte gyermekeivel és unokáival, csütörtökön viszont már Törökországba, Belekbe veszi az irányt. Itt edzőtáborozik az Ahmat Groznij, akárcsak például a magyar bajnokságban dobogón telelő Paks, amelynél szintén dolgozott korábban Máté Csaba, még az FTC-időszaka előtt.

A Paks és a Groznij a tervek szerint egymás ellen nem vív felkészülési mérkőzést.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelektóth krisztina

Ég a ház Magyar Péternél, a balosok bevetették a magyargyűlölő csodafegyvert

Csépányi Balázs avatarja

Ismert művész szállt be a kampányba.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu