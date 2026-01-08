Van, aki menekül, a Fradit szorítja az idő, az Újpest a népmesei találós kérdés az NB I-ben

Évek óta nem volt olyan zord január Magyarországon, mint az idei, így hosszú idő után valóban indokolt a külföldi edzőtábor a hazai élvonalban. A csapatok többsége már eleve úgy tervezett, hogy elmenekül a havas, fagyos körülmények elől, a Zalaegerszeg azonban rákényszerült a gyors újratervezésre: a ZTE a hóhelyzet miatt a tervezettnél korábban indult el, és január 8. és 17. között Umagban, Horvátországban készül.

A Puskás Akadémia már január 4. óta Marbellán készül az NB I tavasz szezonjára Fotó: Laszlo Noel/PFLA

A megszokott irány most sem változott: Spanyolország és Törökország a két legkedveltebb célpont, előbbi elsősorban az élcsapatok és a nemzetközi porondon is érintettek választása, utóbbi a klasszikus „téli futballnagyüzem” helyszíne. Az NB I első „tavaszi” fordulóját január 24–25-én rendezik meg, vagyis alig két és fél hét áll rendelkezésre az alapozásra.

FTC-sietség, hazai spórolás és az Újpest paradoxona

A címvédő Ferencváros helyzete különleges: a zöld-fehéreknek már a bajnoki folytatás előtt csúcsformát kell hozniuk, hiszen január 22-én már Európa-liga-mérkőzést játszanak a Panathinaikosz ellen, így nem véletlen, hogy Robbie Keane együttese Spanyolországban nívós ellenfelekkel mérkőzik meg. Az FTC kerete ma repül el Marbellára, és vasárnap máris lejátssza első felkészülési mérkőzést a német másodosztályban jelenleg tizenegyedik Holsten Kiel ellen.

Robbie Keane még a Népligetben tartott edzés előtt beszédet tartott, ahol okkal figyelmeztette arra a játékosokat, hogy nagyon meg kell nyomniuk a felkészülést.

Az már biztos, hogy a Fradi az AEK Athénhoz szerződött Varga Barnabás nélkül készül a tavaszra, a válogatott középcsatárnak egyelőre nincs meg az utódja. A Diósgyőr játékosa, Acolatse tűnik a legesélyesebbnek, de egyelőre nincs konkrétum az ügyében.

Más filozófiát követ az MTK és a Kazincbarcika, amelyek spórolási és szakmai okokból is itthon maradnak. Nem véletlenül szokták mondani: nem feltétlen hátrány, ha a felkészülés körülményei hasonlítanak a tétmeccsekhez – január végén aligha a Spanyolországban vagy Törökországban megszokott időjárás fogadja majd a csapatokat az NB I-ben.