Van, aki menekül, a Fradit szorítja az idő, az Újpest a népmesei találós kérdés az NB I-ben

A hó és a fagy alaposan átírta az NB I-es csapatok januári terveit: a mezőny többsége tervezetten külföldre utazik, a ZTE viszont a körülmények miatt hirtelen előre hozta horvátországi edzőtáborát. A Fradit szorítja leginkább az idő, három klub – az MTK, a Kazincbarcika és részben az Újpest – itthon marad, utóbbi mégis útra kel. Népmesei találóskérdés is lehetne: hová utazik az Újpest, ha itthon marad?

2026. 01. 08. 5:20
Tóth Alex, az FTC válogatott középpályása készen áll a tavaszi folytatásra Fotó: Molnár Ádám/Fradi.hu
Évek óta nem volt olyan zord január Magyarországon, mint az idei, így hosszú idő után valóban indokolt a külföldi edzőtábor a hazai élvonalban. A csapatok többsége már eleve úgy tervezett, hogy elmenekül a havas, fagyos körülmények elől, a Zalaegerszeg azonban rákényszerült a gyors újratervezésre: a ZTE a hóhelyzet miatt a tervezettnél korábban indult el, és január 8. és 17. között Umagban, Horvátországban készül.

A Puskás Akadémia már január 4. óta Marbellán készül az NB I tavasz szezonjára
A Puskás Akadémia már január 4. óta Marbellán készül az NB I tavasz szezonjára Fotó: Laszlo Noel/PFLA

A megszokott irány most sem változott: Spanyolország és Törökország a két legkedveltebb célpont, előbbi elsősorban az élcsapatok és a nemzetközi porondon is érintettek választása, utóbbi a klasszikus „téli futballnagyüzem” helyszíne. Az NB I első „tavaszi” fordulóját január 24–25-én rendezik meg, vagyis alig két és fél hét áll rendelkezésre az alapozásra.

FTC-sietség, hazai spórolás és az Újpest paradoxona

A címvédő Ferencváros helyzete különleges: a zöld-fehéreknek már a bajnoki folytatás előtt csúcsformát kell hozniuk, hiszen január 22-én már Európa-liga-mérkőzést játszanak a Panathinaikosz ellen, így nem véletlen, hogy Robbie Keane együttese Spanyolországban nívós ellenfelekkel mérkőzik meg. Az FTC kerete ma repül el Marbellára, és vasárnap máris lejátssza első felkészülési mérkőzést a német másodosztályban jelenleg tizenegyedik Holsten Kiel ellen.

Robbie Keane még a Népligetben tartott edzés előtt beszédet tartott, ahol okkal figyelmeztette arra a játékosokat, hogy nagyon meg kell nyomniuk a felkészülést.

Az már biztos, hogy a Fradi az AEK Athénhoz szerződött Varga Barnabás nélkül készül a tavaszra, a válogatott középcsatárnak egyelőre nincs meg az utódja. A Diósgyőr játékosa, Acolatse tűnik a legesélyesebbnek, de egyelőre nincs konkrétum az ügyében.

Más filozófiát követ az MTK és a Kazincbarcika, amelyek spórolási és szakmai okokból is itthon maradnak. Nem véletlenül szokták mondani: nem feltétlen hátrány, ha a felkészülés körülményei hasonlítanak a tétmeccsekhez – január végén aligha a Spanyolországban vagy Törökországban megszokott időjárás fogadja majd a csapatokat az NB I-ben.

És ott van az Újpest, amely külön fejezetet érdemel: a lila-fehérek elutaznak, mégis maradnak, hiszen Mezőkövesden edzőtáboroznak. Klasszikus népmesei paradoxon: utazik, de nem külföldre; marad, de nem otthon.

Persze Mezőkövesd nem oázis, ott is leesett legalább húsz centi hó, de a fürdőt is tápláló termálvízzel fűtik a pályákat, így elvileg a Szélesi Zoltán csapata jó körülmények között készülhet.

Így készül az NB I

CsapatKezdésEdzőtáborIdőpontEllenfelek
FTCjan. 5.Marbellajan. 8–16.Holstein Kiel, Rapid Wien, Midtjylland
Puskás Akadémiajan. 3.Marbellajan. 4–16.Lommel, Genk, Legia, Slovan Liberec
Paksi FCjan. 5.Belekjan. 6–17.Sumqayit, Ludogorec, Radnicski Nis, Widzew
DVSCTörökországjan. 6-tólCrvena zvezda, OFK Beograd, Maribor
DVTKjan. 4.Sotograndejan. 4–16.Genk, Bodö/Glimt, Wolfsberger AC
ETO FC Győrjan. 4.Törökországjan. 4-tőlPartizan, Eszék
Újpest FCjan. 3.Mezőkövesdjan. 7–16.Kassa, Mezőkövesd
ZTEjan. 5.Umagjan. 8–17.HNK Gorica, NK Koper
MTKjan. 2.Kozármisleny, Videoton
Kisvárdajan. 5.Törökországjan. 6–13.Dukla Praha, Radnicski, Rizespor
Nyíregyházajan. 2.Törökországjan. 6-tól4 első ligás ellenfél (nem részletezett)
Kazincbarcikajan. 5.Michalovce, Karcag, Kassa

 

