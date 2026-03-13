Balatoni Katalin: Nem engedjük be az óvodáinkba, iskoláinkba az LMBTQ-t!

Nem fogjuk sem az óvodáinkba, sem az iskoláinkba beengedni az LMBTQ semmilyen formáját – hangsúlyozta a pedagógiai innovációk előmozdításáért és a családbarát oktatási környezet erősítéséért felelős miniszterelnöki biztos pénteken közzétett Facebook-videójában.

Balatoni Katalin hozzátette:

Erről is döntünk április 12-én: arról, hogy egy Brüsszelből irányított LMBTQ-lobbista Tisza-kormányt szeretnénk, vagy maradunk annál, hogy zárva tartjuk ajtóinkat az LMBTQ előtt mind az óvodákban, mind az iskolákban.

Mint mondta, a magyar LMBT Szövetség tizenkét pontos politikai ajánlást tett közzé, amelyben a következő kormánynak adnak iránymutatást.

„Természetes, hogy az oktatás is belekerült. Azt szeretnék, ha a Nemzeti alaptantervben és a kerettantervben is megjelenne az LMBTQ” – közölte a miniszterelnöki biztos.

„Mi azonban a magyar állampolgárok felhatalmazásával és saját értékrendünkből adódóan is erre nemet mondunk” – húzta alá Balatoni Katalin.

