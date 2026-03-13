LMBT-közösségLMBTQ-közösségekBalatoni Katalin

Balatoni Katalin: Nem engedjük be az óvodáinkba, iskoláinkba az LMBTQ-t!

A magyar LMBT Szövetség tizenkét pontos politikai ajánlást tett közzé, azt szeretnék, ha a Nemzeti alaptantervben és a kerettantervben is megjelenne az LMBTQ – figyelmeztetett a kormánypárti politikus.

2026. 03. 13. 17:46
Balatoni Katalin: Nem engedjük be a nevelésbe az LMBTQ -t fotó: illusztráció, AFP Fotó: AFP
Nem fogjuk sem az óvodáinkba, sem az iskoláinkba beengedni az LMBTQ semmilyen formáját  – hangsúlyozta a pedagógiai innovációk előmozdításáért és a családbarát oktatási környezet erősítéséért felelős miniszterelnöki biztos pénteken közzétett Facebook-videójában.

Balatoni Katalin hozzátette: 

Erről is döntünk április 12-én: arról, hogy egy Brüsszelből irányított LMBTQ-lobbista Tisza-kormányt szeretnénk, vagy maradunk annál, hogy zárva tartjuk ajtóinkat az LMBTQ előtt mind az óvodákban, mind az iskolákban.

Mint mondta, a magyar LMBT Szövetség tizenkét pontos politikai ajánlást tett közzé, amelyben a következő kormánynak adnak iránymutatást.

„Természetes, hogy az oktatás is belekerült. Azt szeretnék, ha a Nemzeti alaptantervben és a kerettantervben is megjelenne az LMBTQ” – közölte a miniszterelnöki biztos.

„Mi azonban a magyar állampolgárok felhatalmazásával és saját értékrendünkből adódóan is erre nemet mondunk” – húzta alá Balatoni Katalin.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: AFP)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
