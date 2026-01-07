Csúcsrangadóval zárul az NB I első idei fordulója, nehéz menet előtt áll a Fradi

Rangadó rangadó hátán: így is jellemezhetnénk a labdarúgó NB I első három idei fordulóját. A Magyar Labdarúgó-szövetség szerdán elkészítette ennek a három körnek napra és órára lebontott műsorát. Ezek szerint a tavaszi idény január 24-én a Nyíregyháza és az Újpest találkozójával indul el. Érdekesség, hogy a 19. forduló csúcsrangadóval zárul, akkor a tabella tetején telelő ETO FC a címvédő, ám jelenleg csak a második helyen álló Ferencvároshoz látogat el, hazai győzelem esetén helycsere történne. A két csapat első találkozóját ebben a bajnokságban szeptember végén a Fradi nyerte 2-0-ra Győrben.
A már a nyáron elkészült sorsolásból tudtuk, hogy a Fradira nagy feladatok várnak az év elején. A győriek elleni rangadó előtt három nappal
az Európa-ligában a görög Panathinaikoszt fogadja, majd utána csütörtökön az angol Nottingham vendége lesz, hogy aztán a hét végén, február 1-én a bajnokságban egy másik nagy rivális, a Paks vendége legyen a 20. fordulóban.
Az NB I sorra hozza a rangadókat
Ez a kör is szombaton és vasárnap zajlik le, és lesz benne egy másik rangadó is, az ETO FC a Debrecennel csap össze. Pénteki játéknap a 21. fordulóban lesz először 2026-ban, akkor a Kisvárda és Kazincbarcika mérkőzik meg egymással, a legnagyobb érdeklődés azonban alighanem a szombatra irányul majd, amikor kora délután a győriek a diósgyőriek vendégszeretetét élvezik majd, utána a Debrecen a Paksot fogadja, végül a napot a nagy fővárosi derbi, a Ferencváros és az Újpest találkozója zárja.
NB I, 19. forduló
január 25., vasárnap
20. forduló
február 1., vasárnap
21. forduló
február 7., szombat
február 8., vasárnap
