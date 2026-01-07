NB Irangadósorsolásbajnokság

Csúcsrangadóval zárul az NB I első idei fordulója, nehéz menet előtt áll a Fradi

A Magyar Labdarúgó-szövetség elkészítette az élvonal első három idei bajnoki fordulójának részletes műsorát. Az NB I sorsolása korábban is ismert volt, az MLSZ most a meccseket közvetítő M4 Sporttal egyeztetve határozta meg az időbeosztást. Az első, összességében a 19. forduló január 24-én, szombaton kezdődik, és másnap csúcsrangadóval fejeződik be: a tabella élén álló ETO FC a második helyezett Ferencváros vendége lesz.

Magyar Nemzet
2026. 01. 07. 11:52
Az ETO FC és a Ferencváros a legutóbb Győrben találkozott egymással, most az első idei forduló utolsó meccsén csapnak össze (Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Rangadó rangadó hátán: így is jellemezhetnénk a labdarúgó NB I első három idei fordulóját. A Magyar Labdarúgó-szövetség szerdán elkészítette ennek a három körnek napra és órára lebontott műsorát. Ezek szerint a tavaszi idény január 24-én a Nyíregyháza és az Újpest találkozójával indul el. Érdekesség, hogy a 19. forduló csúcsrangadóval zárul, akkor a tabella tetején telelő ETO FC a címvédő, ám jelenleg csak a második helyen álló Ferencvároshoz látogat el, hazai győzelem esetén helycsere történne. A két csapat első találkozóját ebben a bajnokságban szeptember végén a Fradi nyerte 2-0-ra Győrben.

Az NB I csúcsrangadója jelenleg a Ferencváros és az ETO FC találkozója
Az NB I nagy rangadója a Ferencváros és az ETO FC találkozója. Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila

A már a nyáron elkészült sorsolásból tudtuk, hogy a Fradira nagy feladatok várnak az év elején. A győriek elleni rangadó előtt három nappal 

az Európa-ligában a görög Panathinaikoszt fogadja, majd utána csütörtökön az angol Nottingham vendége lesz, hogy aztán a hét végén, február 1-én a bajnokságban egy másik nagy rivális, a Paks vendége legyen a 20. fordulóban. 

 

Az NB I sorra hozza a rangadókat

Ez a kör is szombaton és vasárnap zajlik le, és lesz benne egy másik rangadó is, az ETO FC a Debrecennel csap össze. Pénteki játéknap a 21. fordulóban lesz először 2026-ban, akkor a Kisvárda és Kazincbarcika mérkőzik meg egymással, a legnagyobb érdeklődés azonban alighanem a szombatra irányul majd, amikor kora délután a győriek a diósgyőriek vendégszeretetét élvezik majd, utána a Debrecen a Paksot fogadja, végül a napot a nagy fővárosi derbi, a Ferencváros és az Újpest találkozója zárja.

NB I, 19. forduló
január 24., szombat
12.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Újpest FC (M4 Sport)
15.00: Kisvárda Master Good–MTK Budapest (M4 Sport)
19.45: Puskás Akadémia FC–Paksi FC (M4 Sport)

január 25., vasárnap
13.00: Debreceni VSC–Diósgyőri VTK (M4 Sport)
15.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–ZTE FC (M4 Sport+)
18.15: Ferencvárosi TC–ETO FC (M4 Sport)

20. forduló
január 31., szombat
13.30: MTK Budapest–Kolorcity Kazincbarcika SC (M4 Sport)
16.00: ETO FC–Debreceni VSC (M4 Sport)
18.30: Újpest FC–Puskás Akadémia FC (M4 Sport)

február 1., vasárnap
12.45: Diósgyőri VTK–Kisvárda Master Good (M4 Sport)
15.15: Paksi FC–Ferencvárosi TC (M4 Sport)
19.45: ZTE FC–Nyíregyháza Spartacus FC (M4 Sport+)

21. forduló
február 6., péntek
17.45: Kisvárda Master Good–Kolorcity Kazincbarcika SC (M4 Sport)

február 7., szombat
12.45: Diósgyőri VTK–ETO FC (M4 Sport+)
14.45: Debreceni VSC–Paksi FC (M4 Sport+)
17.00: Ferencvárosi TC–Újpest FC (M4 Sport)

február 8., vasárnap
15.00: Puskás Akadémia FC–ZTE FC (M4 Sport+)
17.15: Nyíregyháza Spartacus FC–MTK Budapest (M4 Sport+)

Javában zajlik a Fizz Liga!
A magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokság új idénye – immár Fizz Liga néven – már javában tart. A névváltás új korszakot hozott, de a kérdések a régiek: ki lesz a bajnok, ki harcolja ki a nemzetközi kupaindulást, és kik búcsúznak az élvonaltól? Vajon megőrzi fölényét a címvédő Ferencváros, vagy idén felborul a papírforma, és más csapat ünnepelhet majd? A fordulók izgalma garantált, a szurkolók pedig minden hétvégén újabb drámára és parázs meccsekre számíthatnak. A TippmixPRO ezúttal is ott van a pályán: számtalan fogadási lehetőséggel teszi még izgalmasabbá a bajnoki hajrát.
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt! 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekRába Tímea

A normalitás hangja

Bayer Zsolt avatarja

Igen, Rába Tímeától. Igen, éppen tőle.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.