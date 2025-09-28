Robbie Keane nem tudja, hányadik helyen áll az FTC a tabellán

Nem tudott meglepetést okozni a bajnoki címvédő ellen az ETO FC, a Ferencváros 2-0-ra nyert Győrben, s ezzel feljött a tabella második helyére. A meccs eredményével Robbie Keane, az FTC vezetőedzője is tisztában volt, a pozícióról viszont mit sem tudott.

Robbie Keane a kezdőcsapatba ezúttal Tóth Alexet és Varga Barnabást sem nevezte, így is nyert az FTC az ETO ellen (Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter)

A bajnokságról még egyáltalán nem beszélek, edzőként mindig a következő meccsre koncentrálok. Azt se tudom, hányadikok vagyunk a tabellán, nem figyelem

– árulta el a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón az ír szakember.

Keane sosem tartaná távol a válogatottól az FTC játékosait

Az a bizonyos következő mérkőzés a győri fellépés után a csütörtöki, Genk elleni Európa-liga-találkozó lesz, azaz a Ferencvárosra újabb kétmeccses hét vár. Keane újra szóba hozta a magyar játékosok pihentetését nehezítő magyarszabályt, azt viszont leszögezte, hogy az semmiképpen sem lehet a megoldás, hogy a játékosait megpróbálná lebeszélni a válogatottszereplésről.

A legnagyobb megtiszteltetés a hazád mezét viselni, ha hívnak, akkor mész. Én is pontosan tudom, nekem mit jelentett Írország zöld mezét hordani.

Nekem viszont vigyáznom kell a futballistáimra, ezért is pihentettük most Tóth Alexet és Varga Barnabást, nehogy kiégjenek – utalt arra Keane, hogy a két említett játékost ezúttal csak csereként küldte pályára. – Igyekszünk a legjobban menedzselni a helyzetet, hogy mindenki, aki játszik, fitt legyen, mindeközben a szabályokhoz is alkalmazkodnunk kell. Csütörtökön majdnem hatvan percen át, ehhez képest idejöttünk, profin lehoztuk a meccset, nem kaptunk gólt, nagyon elégedett vagyok.

Keane azt is elárulta, hogy Ötvös Bence teljesítményével elégedett volt, kimondottan a sárga lapja miatt cserélte le a félidőben. Azt már mi tesszük hozzá: a magyar játékosokra ilyen szempontból talán még jobban vigyázni kell a magyarszabály miatt.

Borbély: Megérdemelt az FTC sikere

Borbély Balázs, a győriek edzője is értékelt, s készséggel elismerte, hogy a jobb csapat nyerte meg a meccset.

Megérdemelt az eredmény, ennyivel jobban játszott a Ferencváros. Az első fél órában picit félénken játszottunk, nem hoztuk az intenzitást, amit szoktunk.

Kaptunk egy gyönyörű szabadrúgásgólt, ami kicsit megfogott minket, aztán az első félidő utolsó tíz perce jó volt, akkor tudtunk veszélyt teremteni az ellenfél kapuja előtt. A második félidőben plusz támadó játékossal jól kezdtünk, de nagyon rosszkor jött a második gól, az picit megtört minket lélektanilag. Nem volt a játékunkban igazi átütőerő, nem tudtunk nagyobb gólhelyzeteket kialakítani – értékelt Borbély Balázs, hozzátéve: az ETO még nincs a Ferencváros szintjén.