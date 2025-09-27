Sporttörténelmi pillanat Pakson, Németh András gólt lőtt, de ez is kevés volt a Puskásnak

Izgalmas meccsnek néztünk elébe, hiszen a listavezető és veretlen, tavalyi bronzérmes Paks az idén botladozó, az előző szezonban a Fradit is megszorongató Puskás Akadémiát fogadta az NB I 8. fordulójában. A meccs egyik érdekessége volt, hogy a Tolna vármegyei drukkerek egyik korábbi kedvence, Szappanos Péter már a felcsúti kaput őrizte, ráadásul ismét megkapta az esélyt a Puskásban az a Németh András, aki középcsatár létére klubszinten két és fél éve nem talált be. Hornyák Zsolt bízott a játékosában, ugyanis ő is jól tudta, minden sorozat – még a negatív is – lezárul egyszer.
Németh András több mint két és fél év után szerzett gólt klubszinten
A mérkőzés nagy iramban, a két csapathoz méltó játékkal kezdődött. Azt mindenki tudta, amennyiben a hazaiak nem kapnak ki, akkor a vasárnapi meccsek eredményeitől függetlenül az élen zárják a 8. fordulót. A Puskás Akadémia alaposan felkészült az ellenfeléből, és remek kontrákat vezetett, már a 8. percben vezetést szereztek a válogatottban is bemutatkozott, és idei 5. NB I-es találatát szerző Lukács Dániel góljával.
Bognár György csapata egy pillanatra sem esett össze, és már a szünetig jelentős előnyt szerezhetett volna, ha éppen Szappanos Péter nem védett volna fantasztikus formában. Mondhatnánk, hogy könnyű neki, hiszen úgy ismeri a paksiakat, mint a tenyerét. Ám a 39. percben már ő is tehetetlennek bizonyult, amikor a sokadik hazai támadás végén Gyurkits szép mozdulattal talált be a felcsútiak kapujába.
A szünetben Bognár beküldte az 511. NB I-es meccsére Böde Dánielt, ám mégsem ez volt a meccs sporttörténelmi pillanatai, hanem az, hogy a klubszinten emberemlékezet óta gólképtelen Németh András egy pazar, félfordulatból küldött lövéssel megtörte a két és fél éve tartó gólcsendjét. A Paks nekiesett a Puskásnak, ám a válogatottban is bemutatkozó Tóth Barna hiába talált be kétszer is, mindkettőt elvette a VAR – jogosan.
Ám a vendégek nem bírták ki a nagy nyomást, és előbb Gyurkits talált be büntetőből – ez volt a fiatal játékos első duplája a magyar bajnokságban –, majd a csereként beálló Windecker használta ki a helyzetét, így a Paks nemcsak megőrizte a veretlenségét, hanem a 3-2-es győzelmével megerősítette a vezető helyét a tabellán.
Az NB I 8. fordulójának eredményei, programja
- Péntek:
- Újpest–Nyíregyháza 2-2 (2-2)
Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 4430 néző. Jv: Rúsz. Gólszerzők: Matko (17., 24.), illetve Babunski (12.), Májer (42.)
- Szombat:
- Zalaegerszeg–Kazincbarcika 5-0 (1-0)
Zalaegerszeg, ZTE Aréna. Jv.: Derdák. Gólszerzők: Joao Victor (11.), Maxsuell Alegria (48.), Daniel Lima (66.), Kiss B. (77., 78.). Kiállítva: Borges (71., Zalaegerszeg)
- Diósgyőr–Debrecen 0-0
Miskolc, DVTK Stadion. Jv.: Dr. Csonka
- Paks–Puskás Akadémia 3-2 (1-1)
- Paks, Jv: Bogár Gergő. Gólszerzők Gyurkits (39., 87., a másodikat büntetőből), Windecker (89.) illetve Lukács (8.), Németh (49.)
- Vasárnap:
- MTK Budapest–Kisvárda 14.15 (tv: M4 Sport+)
- ETO FC–Ferencváros 18.00 (tv: M4 Sport)