Sporttörténelmi pillanat Pakson, Németh András gólt lőtt, de ez is kevés volt a Puskásnak

Izgalmas meccsnek néztünk elébe, hiszen a listavezető és veretlen, tavalyi bronzérmes Paks az idén botladozó, az előző szezonban a Fradit is megszorongató Puskás Akadémiát fogadta az NB I 8. fordulójában. A meccs egyik érdekessége volt, hogy a Tolna vármegyei drukkerek egyik korábbi kedvence, Szappanos Péter már a felcsúti kaput őrizte, ráadásul ismét megkapta az esélyt a Puskásban az a Németh András, aki középcsatár létére klubszinten két és fél éve nem talált be. Hornyák Zsolt bízott a játékosában, ugyanis ő is jól tudta, minden sorozat – még a negatív is – lezárul egyszer.

Amíg a másik oldalon Németh András pazar találatot ért el két és fél év után, addig Tóth Barna kis híján megbolondult, mindkét gólját elvette a VAR Fotó: paksifc.hu

Németh András több mint két és fél év után szerzett gólt klubszinten

A mérkőzés nagy iramban, a két csapathoz méltó játékkal kezdődött. Azt mindenki tudta, amennyiben a hazaiak nem kapnak ki, akkor a vasárnapi meccsek eredményeitől függetlenül az élen zárják a 8. fordulót. A Puskás Akadémia alaposan felkészült az ellenfeléből, és remek kontrákat vezetett, már a 8. percben vezetést szereztek a válogatottban is bemutatkozott, és idei 5. NB I-es találatát szerző Lukács Dániel góljával.

Bognár György csapata egy pillanatra sem esett össze, és már a szünetig jelentős előnyt szerezhetett volna, ha éppen Szappanos Péter nem védett volna fantasztikus formában. Mondhatnánk, hogy könnyű neki, hiszen úgy ismeri a paksiakat, mint a tenyerét. Ám a 39. percben már ő is tehetetlennek bizonyult, amikor a sokadik hazai támadás végén Gyurkits szép mozdulattal talált be a felcsútiak kapujába.

A szünetben Bognár beküldte az 511. NB I-es meccsére Böde Dánielt, ám mégsem ez volt a meccs sporttörténelmi pillanatai, hanem az, hogy a klubszinten emberemlékezet óta gólképtelen Németh András egy pazar, félfordulatból küldött lövéssel megtörte a két és fél éve tartó gólcsendjét. A Paks nekiesett a Puskásnak, ám a válogatottban is bemutatkozó Tóth Barna hiába talált be kétszer is, mindkettőt elvette a VAR – jogosan.

Ám a vendégek nem bírták ki a nagy nyomást, és előbb Gyurkits talált be büntetőből – ez volt a fiatal játékos első duplája a magyar bajnokságban –, majd a csereként beálló Windecker használta ki a helyzetét, így a Paks nemcsak megőrizte a veretlenségét, hanem a 3-2-es győzelmével megerősítette a vezető helyét a tabellán.