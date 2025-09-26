Füttyszó a Megyeri úton: az Újpest a Nyíregyháza ellen sem nyert

Amikor július végén az Újpest az első fordulóban tetszetős játékkal legyőzte a Diósgyőrt, aligha gondolták volna a drukkerek, hogy csapatuk szeptember végén mindössze hét ponttal, négy vereséggel a tabella közepén fog tanyázni. Az Újpest pocsék formában van, a másodosztályú Kecskemét ellen kiesett a Magyar Kupából, egy hete pedig az újonc Kazincbarcika is legyőzte a lila-fehéreket a bajnokságban – ezután egy kellemetlen beszélgetésre is sor került a szurkolókkal. Damir Krznar vezetőedző alatt a kispad is megingott, péntek este a Nyíregyháza elleni hazai meccsen az ő állása volt a tét. Emiatt nem is meglepő, hogy a horvát szakember öt helyen is változtatott a kezdőben.

A Nyíregyháza szerezte meg a vezetést a Megyeri úton, de az Újpest gyorsan válaszolt (Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztőség)

Olyan játékos talált az Újpest kapujába, aki nem is kezdett volna

Az eddig mindössze egy meccset nyerő Nyíregyháza kezdőjébe noha bekerült a 26 éves Kovács Milán, de a középpályás a kezdés előtt belázasodott, így Szabó István vezetőedzőnek az utolsó pillanatokban kellett módosítania. Dorian Babunszki kapott lehetőséget.

S éppen az északmacedón támadó szerezte a meccs első gólját. A 12. percben a vizes talajon Májer Milán beadását Babunszki fejelte az újpesti kapuba. A hazaiak viszont szinte egyből egyenlítettek, Aljosa Matko közel egy hónap után volt ismét eredményes (1-1).

És a Matko-show folytatódott. A szlovén csatár a 24. percben másodszor is betalált, ezúttal egy kontratámadás végén kapott kitűnő labdát Iuri Medeirostól. A két éve szlovén gólkirály Matkónak ez már az ötödik gólja volt a mostani idényben.

A fordulatos első félidő viszont Májer Milán góljával lett teljes, aki az első nyíregyházi gólnál az előkészítő volt. A felek 2-2-es állással vonultak az öltözőbe 45 perc után (2-2).

A mérkőzést Dárdai Pál és Marco Rossi is a helyszínen tekintette meg – az újpestieknél három, míg a vendégeknél öt magyar volt a kezdőben. A második félidőben alább hagyott az iram, Krznar Horváth Krisztoferrel igyekezett a támadásokba új lendületet vinni – aki a 86. percben hatalmas ziccert rontott –, míg a vendégeknél debütált a Törökországból hazatérő Varga Kevin. A lila-fehérek a végén még egy büntető miatt reklamáltak Rúsz Márton játékvezetőnél, aki viszont nem fújt semmit.

Az Újpest több mint egy hónap után szerzett ismét pontot az NB I-ben, de füttyszó volt így is a lelátón, majd a lefújás után a szurkolók ismét elbeszélgettek a játékosokkal.

Ezzel Damir Krznar rossz helyzete aligha oldódott meg a kispadon, ugyanakkor a horvát tréner egy kis időt legalább nyert.