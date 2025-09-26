ÚjpestNB INyíregyháza

Füttyszó a Megyeri úton: az Újpest a Nyíregyháza ellen sem nyert

Az Újpest 2-2-es döntetlent játszott a Nyíregyháza ellen a labdarúgó NB I nyolcadik fordulójának első mérkőzésén. A hazaiak az első félidőben fordítottak Aljosa Matko jóvoltából, de még a szünet előtt egyenlített Májer Milán. A csalódott Újpest-szurkolók füttyszavától volt hangos a Szusza Ferenc Stadion a lefújás után.

2025. 09. 26. 21:59
Az Újpest és a Nyíregyháza meccse négy gólt hozott az első félidőben
Az Újpest és a Nyíregyháza meccse négy gólt hozott az első félidőben Fotó: Illyés Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Amikor július végén az Újpest az első fordulóban tetszetős játékkal legyőzte a Diósgyőrt, aligha gondolták volna a drukkerek, hogy csapatuk szeptember végén mindössze hét ponttal, négy vereséggel a tabella közepén fog tanyázni. Az Újpest pocsék formában van, a másodosztályú Kecskemét ellen kiesett a Magyar Kupából, egy hete pedig az újonc Kazincbarcika is legyőzte a lila-fehéreket a bajnokságban – ezután egy kellemetlen beszélgetésre is sor került a szurkolókkal. Damir Krznar vezetőedző alatt a kispad is megingott, péntek este a Nyíregyháza elleni hazai meccsen az ő állása volt a tét. Emiatt nem is meglepő, hogy a horvát szakember öt helyen is változtatott a kezdőben.

A Nyíregyháza szerezte meg a vezetést a Megyeri úton, de az Újpest gyorsan válaszolt
A Nyíregyháza szerezte meg a vezetést a Megyeri úton, de az Újpest gyorsan válaszolt (Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztőség)

Olyan játékos talált az Újpest kapujába, aki nem is kezdett volna

Az eddig mindössze egy meccset nyerő Nyíregyháza kezdőjébe noha bekerült a 26 éves Kovács Milán, de a középpályás a kezdés előtt belázasodott, így Szabó István vezetőedzőnek az utolsó pillanatokban kellett módosítania. Dorian Babunszki kapott lehetőséget. 

S éppen az északmacedón támadó szerezte a meccs első gólját. A 12. percben a vizes talajon Májer Milán beadását Babunszki fejelte az újpesti kapuba. A hazaiak viszont szinte egyből egyenlítettek, Aljosa Matko közel egy hónap után volt ismét eredményes (1-1).

És a Matko-show folytatódott. A szlovén csatár a 24. percben másodszor is betalált, ezúttal egy kontratámadás végén kapott kitűnő labdát Iuri Medeirostól. A két éve szlovén gólkirály Matkónak ez már az ötödik gólja volt a mostani idényben.

A fordulatos első félidő viszont Májer Milán góljával lett teljes, aki az első nyíregyházi gólnál az előkészítő volt. A felek 2-2-es állással vonultak az öltözőbe 45 perc után (2-2). 

A mérkőzést Dárdai Pál és Marco Rossi is a helyszínen tekintette meg – az újpestieknél három, míg a vendégeknél öt magyar volt a kezdőben. A második félidőben alább hagyott az iram, Krznar Horváth Krisztoferrel igyekezett a támadásokba új lendületet vinni – aki a 86. percben hatalmas ziccert rontott –, míg a vendégeknél debütált a Törökországból hazatérő Varga Kevin. A lila-fehérek a végén még egy büntető miatt reklamáltak Rúsz Márton játékvezetőnél, aki viszont nem fújt semmit. 

Az Újpest több mint egy hónap után szerzett ismét pontot az NB I-ben, de füttyszó volt így is a lelátón, majd a lefújás után a szurkolók ismét elbeszélgettek a játékosokkal. 

Ezzel Damir Krznar rossz helyzete aligha oldódott meg a kispadon, ugyanakkor a horvát tréner egy kis időt legalább nyert.

NB I, 8. forduló

Újpest–Nyíregyháza 2-2 (2-2)
Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 4430 néző, játékvezető: Rúsz Márton
Gólszerzők: Matko (17., 24.), illetve Babunszki (12.), Májer (42.)

Szombat:

  • Zalaegerszeg–Kazincbarcika, 15.30
  • Diósgyőr–Debreceni VSC, 17.30
  • Paks–Puskás Akadémia, 20.00

Vasárnap:

  • MTK Budapest–Kisvárda, 14.15
  • Győri ETO– Ferencváros, 18.00

A tabellát ITT tekinthető meg.

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

