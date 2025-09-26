Rendkívüli

Fontos bejelentéseket tesz Orbán Viktor – Kövesse nálunk élőben!

ÚjpestultimátumNB IDamir KrznarNyíregyháza

Ultimátum alatt játszik az Újpest, a horvát edző állása a tét

Damir Krznar edző állása forog kockán a pénteki Nyíregyháza elleni bajnokin, a labdarúgó NB I 8. fordulójának nyitómeccsén. Az Újpest három vereséggel a háta mögött, szurkolói nyomás és a vezetőség ultimátuma alatt lép pályára. A válság arra utal, a Mol belépése, az elköltött milliárdok dacára az Újpest még keresi önmagát, a stratégia a gyakorlatban egyelőre nem működik, a csapat messze van a kitűzött céloktól.

Magyar Nemzet
2025. 09. 26. 5:32
Az Újpest fanatikusai nagyon unják már a csapat gyenge teljesítményét
Az Újpest helyzete a jó rajt után dacára gyorsan rémálomszerűvé vált. A csapat elvesztette legutóbbi három mérkőzését, közülük kettőt az NB I-ben (az MTK és az újonc Kazincbarcika ellen), közöttük pedig a Magyar Kupából is kiesett már a 64 között – hogy még égetőbb legyen a szégyen, a másodosztályú Kecskemét ellen. A vereségek után a szurkolók számonkérték a játékosokat, Damir Krznar hevesen magyarázkodott magára vállalva a felelősséget, Ratatics Péter klubelnök pedig személyesen próbálta csillapítani az indulatokat – kevés sikerrel.

Damir Krznar vezetőedző magára vállalta a felelősséget az Újpest eddigi szerepléséért
Damir Krznar vezetőedző magára vállalta a felelősséget az Újpest eddigi szerepléséért (Fotó: MTI/Vajda János)

Krznar a pad szélén: ultimátum a Nyíregyháza ellen

A vezetőség szerdán a klub Facebook-oldalán üzenetet tett közzé

Most már csak a tettek számítanak, nem a szavak.

Hozzá az időpont: péntek, 20.00. Ez aligha jelent mást, mint hogy a pénteki, Nyíregyháza elleni hazai mérkőzés Krznar sorsáról dönthet. Egy újabb vereség az edző menesztését hozhatja.

A szurkolók és valószínűleg maguk a játékosok és az edzői stáb tagjai sem értik, hogyan süllyed ismét ilyen mélyre a csapat. Hiszen a Molt mindenki megváltóként várta, azt remélve, rendezett anyagi háttérrel a csapat minimum a dobogót célozhatja meg az NB I-ben, sőt akár a nagy rivális FTC kihívója lehet. A valóság ezzel szemben kaotikus.

Nem hoztak előrelépést a milliárdok Újpesten

Az Újpest tavaly és idén nyáron, tehát bő esztendő leforgása alatt 22 játékost igazolt összesen 6,2 millió euróért (több mint 2,5 milliárd forint). 

A nagy bevásárlás azonban nem hozott eredményt: az NB I-ben csak nyolcadik helyen áll a csapat, mindössze három pontra a kiesőzónától.

A nyári igazolások közül sem a millióért hozott Gleofilo Vlijter, sem a 650 ezer eurót érő Tiago Goncalves nem váltotta meg a világot, ahogy a korábbi drágább szerzemények sem.

Közben a klub nyíltan felrúgta az MLSZ fiatalszabályát: Ratatics Péter és Benczédi Balázs az idény előtt határozottan úgy fogalmazott, nem hajlandók fiatalokat játszatni csak a támogatások miatt, hanem minden posztra a „legjobb elérhető” játékost választják. Az eredmények fényében eme hangzatos kijelentés is átértékelődik, egyre többen vetik fel: talán jobban járna a klub, ha magyar tehetségeknek adna lehetőséget.

Szurkolói lázadás és stratégiai válság

Annyit mindenesetre leszögezhetünk: a problémákat nem lehet csupán Danir Krznar nyakába varrni. A célok rövid távon mindenképpen irreálisnak tűnnek. Hiába rendezett a háttér, az összevásárolt keret képtelen átérezni a klub helyzetét, a szurkolók vágyait, a játékosok képességéből annyira futja, amit hétről hétre látunk.

A labdarúgás logikája mentén ettől még nem vitás, a horvát tréner lehet az első bűnbak, akinek felelnie kell a kudarcokért. Esetleges utódjának sem lesz könnyebb dolga.

NB I, 8. forduló

Péntek:
 Újpest–Nyíregyháza, 19.30

Szombat:
 Zalaegerszeg–Kazincbarcika, 15.30
 Diósgyőr–Debreceni VSC, 17.30
 Paks–Puskás Akadémia, 20.00

Vasárnap:
 MTK Budapest–Kisvárda, 14.15
 Győri ETO– Ferencváros, 18.00

 


 

