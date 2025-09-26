Ultimátum alatt játszik az Újpest, a horvát edző állása a tét

Az Újpest helyzete a jó rajt után dacára gyorsan rémálomszerűvé vált. A csapat elvesztette legutóbbi három mérkőzését, közülük kettőt az NB I-ben (az MTK és az újonc Kazincbarcika ellen), közöttük pedig a Magyar Kupából is kiesett már a 64 között – hogy még égetőbb legyen a szégyen, a másodosztályú Kecskemét ellen. A vereségek után a szurkolók számonkérték a játékosokat, Damir Krznar hevesen magyarázkodott magára vállalva a felelősséget, Ratatics Péter klubelnök pedig személyesen próbálta csillapítani az indulatokat – kevés sikerrel.

Damir Krznar vezetőedző magára vállalta a felelősséget az Újpest eddigi szerepléséért (Fotó: MTI/Vajda János)

Krznar a pad szélén: ultimátum a Nyíregyháza ellen

A vezetőség szerdán a klub Facebook-oldalán üzenetet tett közzé:

Most már csak a tettek számítanak, nem a szavak.

Hozzá az időpont: péntek, 20.00. Ez aligha jelent mást, mint hogy a pénteki, Nyíregyháza elleni hazai mérkőzés Krznar sorsáról dönthet. Egy újabb vereség az edző menesztését hozhatja.

A szurkolók és valószínűleg maguk a játékosok és az edzői stáb tagjai sem értik, hogyan süllyed ismét ilyen mélyre a csapat. Hiszen a Molt mindenki megváltóként várta, azt remélve, rendezett anyagi háttérrel a csapat minimum a dobogót célozhatja meg az NB I-ben, sőt akár a nagy rivális FTC kihívója lehet. A valóság ezzel szemben kaotikus.

Nem hoztak előrelépést a milliárdok Újpesten

Az Újpest tavaly és idén nyáron, tehát bő esztendő leforgása alatt 22 játékost igazolt összesen 6,2 millió euróért (több mint 2,5 milliárd forint).

A nagy bevásárlás azonban nem hozott eredményt: az NB I-ben csak nyolcadik helyen áll a csapat, mindössze három pontra a kiesőzónától.

A nyári igazolások közül sem a millióért hozott Gleofilo Vlijter, sem a 650 ezer eurót érő Tiago Goncalves nem váltotta meg a világot, ahogy a korábbi drágább szerzemények sem.

Közben a klub nyíltan felrúgta az MLSZ fiatalszabályát: Ratatics Péter és Benczédi Balázs az idény előtt határozottan úgy fogalmazott, nem hajlandók fiatalokat játszatni csak a támogatások miatt, hanem minden posztra a „legjobb elérhető” játékost választják. Az eredmények fényében eme hangzatos kijelentés is átértékelődik, egyre többen vetik fel: talán jobban járna a klub, ha magyar tehetségeknek adna lehetőséget.