Bődületes összeget borítana Ukrajnára Brüsszel

Tíz éven át a magyar és európai adófizetők állják Ukrajna működési költségeit, ha Brüsszel terve megvalósul. Immáron nemcsak a háborús védekezés, hanem a hétköznapi állami kiadások fedezetét is a mi pénztárcáinkból vennék el – fogalmazott Czepek Gábor.

Volodimir Zelenszkij Ukrajna elnöke és és António Costa Fotó: STEPHANIE LECOCQ / POOL

Az energiaügyi miniszterhelyettes kiemelte:

A nagyságrendek érzékeltetése végett: ez közel azonos tétel azzal, amit az Európai Unió 2026 végéig 27 tagállam gazdasági megerősítésére, versenyképességének világjárvány utáni helyreállítására szán. (Mellékszál, de fontos: eközben a Magyarországnak járó forrásokat nyilvánvalóan politikai okokból visszatartják.) Ráadásul a teljes RRF-keretnek csak mintegy ötöde hasznosulhat az energetikában, zöldátállásban.

Czepek Gábor hozzátette:

„A nyolcszázmilliárd dollár tehát alkalmas lehetne arra, hogy Európa végrehajtsa a valódi patrióta zöldfordulatot. Ekkora summából elérhetnénk a tényleges szuverenitást, az önellátáson túl kedvezőbb piaci árkörnyezetet alakíthatnánk ki egész Európában. Így Európa felzárkózhatna a legerősebb globális vetélytársakhoz, megőrizhetnénk az európai ipart és munkahelyeket.”

A politikus kiemelte:

Ilyen hatalmas mennyiségű pénzből a napenergiára, atomenergiára és tárolásra alapozó magyar modell egész Európára kiterjeszthető lenne.

Czepek Gábor úgy fogalmazott: