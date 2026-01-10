Bődületes összeget borítana Ukrajnára Brüsszel

Tíz éven át a magyar és európai adófizetők állják Ukrajna működési költségeit, ha Brüsszel terve megvalósul. Immáron nemcsak a háborús védekezés, hanem a hétköznapi állami kiadások fedezetét is a mi pénztárcáinkból vennék el – fogalmazott Czepek Gábor.
Az energiaügyi miniszterhelyettes kiemelte:
A nagyságrendek érzékeltetése végett: ez közel azonos tétel azzal, amit az Európai Unió 2026 végéig 27 tagállam gazdasági megerősítésére, versenyképességének világjárvány utáni helyreállítására szán. (Mellékszál, de fontos: eközben a Magyarországnak járó forrásokat nyilvánvalóan politikai okokból visszatartják.) Ráadásul a teljes RRF-keretnek csak mintegy ötöde hasznosulhat az energetikában, zöldátállásban.
Czepek Gábor hozzátette:
„A nyolcszázmilliárd dollár tehát alkalmas lehetne arra, hogy Európa végrehajtsa a valódi patrióta zöldfordulatot. Ekkora summából elérhetnénk a tényleges szuverenitást, az önellátáson túl kedvezőbb piaci árkörnyezetet alakíthatnánk ki egész Európában. Így Európa felzárkózhatna a legerősebb globális vetélytársakhoz, megőrizhetnénk az európai ipart és munkahelyeket.”
A politikus kiemelte:
Ilyen hatalmas mennyiségű pénzből a napenergiára, atomenergiára és tárolásra alapozó magyar modell egész Európára kiterjeszthető lenne.
Czepek Gábor úgy fogalmazott:
Mindenütt létrejöhetnének azok a kapacitások, amelyekkel a kontinens néhány éven belül függetlenedhetne az áramimporttól, olcsón láthatná el magát helyben megtermelt zöldenergiával. Nem vitás, hogy Ukrajna fékevesztett pénzelésénél mindannyian jobban járnánk azzal, ha a józan ész szavára hallgatva inkább az európai szuverenitás megerősítésére költenénk.
