Nagy István: A brüsszeli Mercosur-megállapodás újabb merénylet az európai gazdák és az agrárium ellen

„A brüsszeli Mercosur-megállapodás újabb merénylet az európai gazdák és agrárium ellen. A megállapodás azért káros az európai gazdákra, mert olcsó, lazábban szabályozott dél-amerikai mezőgazdasági termékeket engedne be az uniós piacra, miközben az európai termelők szigorú környezetvédelmi, állatjóléti és élelmiszer-biztonsági előírások mellett, magasabb költségekkel dolgoznak, így versenyhátrányba kerülnek. Csökkennek a felvásárlási árak, veszélybe kerülnek a vidéki munkahelyek, és nő az importfüggőség” – írja a bejegyzésében Nagy István agrárminiszter.

Nagy István agrárminiszter. Forrás: Facebook