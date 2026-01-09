„A brüsszeli Mercosur-megállapodás újabb merénylet az európai gazdák és agrárium ellen. A megállapodás azért káros az európai gazdákra, mert olcsó, lazábban szabályozott dél-amerikai mezőgazdasági termékeket engedne be az uniós piacra, miközben az európai termelők szigorú környezetvédelmi, állatjóléti és élelmiszer-biztonsági előírások mellett, magasabb költségekkel dolgoznak, így versenyhátrányba kerülnek. Csökkennek a felvásárlási árak, veszélybe kerülnek a vidéki munkahelyek, és nő az importfüggőség” – írja a bejegyzésében Nagy István agrárminiszter.
Nagy István: A brüsszeli Mercosur-megállapodás újabb merénylet az európai gazdák és az agrárium ellen
Újabb brüsszeli támadás éri az európai és a magyar gazdákat – figyelmeztetett Nagy István. Az agrárminiszter szerint az EU–Mercosur-megállapodás, az ukrán szabadkereskedelmi paktum és az agrártámogatások csökkentése súlyos veszélyt jelent az élelmezésbiztonságra és a vidéki munkahelyekre.
Brüsszelnek továbbra sem fontosak a gazdák és az európai agrárium jövője. A magyar álláspont világos. Elutasítunk minden olyan megállapodást, amely a magyar gazdák versenyképességét veszélyezteti. Az EU–Mercosur-megegyezés, Brüsszel és Ukrajna szabadkereskedelmi paktuma és az uniós agrártámogatások csökkentése az európai mezőgazdaság kivégzését jelenti
– teszi hozzá
További Külföld híreink
„A mindennapi kenyerünk nem lehet politikai játszmák része. Kiállunk a gazdák mellett, mert a megélhetésüket és az európai élelmezésbiztonságot nem kockáztathatjuk. Nincs más lehetőség, mint küzdeni tovább, mert az élelmiszer-önellátásunkat és szuverenitásunkat meg kell őriznünk. Ebből nem engedhetünk!” – zárta a sorait.
További Külföld híreink
Borítókép: Nagy István agrárminiszter (Forrás: Facebook)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Vitalij Klicsko felszólította a kijevieket, hogy hagyják el a fővárost
„Ez energetikai terror, és kísérlet arra, hogy a telet fegyverré változtassák.”
Eltitkolt vagyon és Moszkvában tárolt aranyrudak: újabb korrupciós botrány Zelenszkij emberei körül
Az ukrán Állami Vagyonalap egyik vezetője a megszállt kelet-ukrajnai területeken bányajogokat és értékpapírokat is kezel.
Világhírű zenészből lett konzervatív véleményvezér Winston Marshall
A világ egyik legjobb bendzsósaként került be a köztudatba, azonban az elmúlt években közéleti tevékenységével és markáns véleményével is felhívta magára a figyelmet.
Mandiner Maxima extra – Benjamin Netanjahu: A barbárság már behatolt Európába + videó
A civilizációnkért vívjuk a harcunkat, ki kell állni az értékeink mellett – jelentette ki Benjamin Netanjahu, a Mandiner Maxima extra című műsorában.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Vitalij Klicsko felszólította a kijevieket, hogy hagyják el a fővárost
„Ez energetikai terror, és kísérlet arra, hogy a telet fegyverré változtassák.”
Eltitkolt vagyon és Moszkvában tárolt aranyrudak: újabb korrupciós botrány Zelenszkij emberei körül
Az ukrán Állami Vagyonalap egyik vezetője a megszállt kelet-ukrajnai területeken bányajogokat és értékpapírokat is kezel.
Világhírű zenészből lett konzervatív véleményvezér Winston Marshall
A világ egyik legjobb bendzsósaként került be a köztudatba, azonban az elmúlt években közéleti tevékenységével és markáns véleményével is felhívta magára a figyelmet.
Mandiner Maxima extra – Benjamin Netanjahu: A barbárság már behatolt Európába + videó
A civilizációnkért vívjuk a harcunkat, ki kell állni az értékeink mellett – jelentette ki Benjamin Netanjahu, a Mandiner Maxima extra című műsorában.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!