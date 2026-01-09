Rendkívüli

Újabb bejelentést tett az operatív törzs

Nagy István: A brüsszeli Mercosur-megállapodás újabb merénylet az európai gazdák és az agrárium ellen

Újabb brüsszeli támadás éri az európai és a magyar gazdákat – figyelmeztetett Nagy István. Az agrárminiszter szerint az EU–Mercosur-megállapodás, az ukrán szabadkereskedelmi paktum és az agrártámogatások csökkentése súlyos veszélyt jelent az élelmezésbiztonságra és a vidéki munkahelyekre.

2026. 01. 09.
Nagy István agrárminiszter
„A brüsszeli Mercosur-megállapodás újabb merénylet az európai gazdák és agrárium ellen. A megállapodás azért káros az európai gazdákra, mert olcsó, lazábban szabályozott dél-amerikai mezőgazdasági termékeket engedne be az uniós piacra, miközben az európai termelők szigorú környezetvédelmi, állatjóléti és élelmiszer-biztonsági előírások mellett, magasabb költségekkel dolgoznak, így versenyhátrányba kerülnek. Csökkennek a felvásárlási árak, veszélybe kerülnek a vidéki munkahelyek, és nő az importfüggőség” – írja a bejegyzésében Nagy István agrárminiszter.

Nagy István agrárminiszter
Nagy István agrárminiszter.

Brüsszelnek továbbra sem fontosak a gazdák és az európai agrárium jövője. A magyar álláspont világos. Elutasítunk minden olyan megállapodást, amely a magyar gazdák versenyképességét veszélyezteti. Az EU–Mercosur-megegyezés, Brüsszel és Ukrajna szabadkereskedelmi paktuma és az uniós agrártámogatások csökkentése az európai mezőgazdaság kivégzését jelenti

 – teszi hozzá

„A mindennapi kenyerünk nem lehet politikai játszmák része. Kiállunk a gazdák mellett, mert a megélhetésüket és az európai élelmezésbiztonságot nem kockáztathatjuk. Nincs más lehetőség, mint küzdeni tovább, mert az élelmiszer-önellátásunkat és szuverenitásunkat meg kell őriznünk. Ebből nem engedhetünk!” – zárta a sorait.

 

Nagy István agrárminiszter

