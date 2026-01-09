Elfogadták a Mercosur kereskedelmi megállapodást

Az Európai Unió tagállamai minősített többséggel rábólintottak az EU és a dél-amerikai Mercosur-blokk közötti kereskedelmi megállapodás aláírására – erősítették meg uniós diplomáciai források a Politicónak. A döntés 25 évnyi egyeztetés után született meg, annak ellenére, hogy Franciaország, Lengyelország, Ausztria, Írország és Magyarország is ellenezte a megállapodást. Belgium tartózkodott.

Mercosur-megállapodás: kiszorított európai gazdák. Fotó: AFP

A diplomáciai értesülések szerint az uniós nagykövetek ugyanakkor elfogadták azokat a kiegészítő mezőgazdasági biztosítékokat is, amelyek akkor lépnének életbe, ha Brazíliából, Argentínából, Paraguayból vagy Uruguayból túlzott mértékben növekedne az import.

Az EU vezetőinek péntek délután öt óráig van lehetőségük kifogást megfogalmazni.

A megállapodás aláírására Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a jövő héten Paraguayba utazik.