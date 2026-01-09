A belga autópályákon, az E42-esen és az E19-esen zajló mezőgazdasági tüntetések miatt, ahol traktorok foglalják el az úttestet, a francia autópálya-hálózaton is zavar keletkezett – olvasható a prefektúra közleményében.
Óriási tüntetés, a gazdák eltorlaszolták a francia–belga határt + videó
A francia–belga határon átvezető autópálya-hálózat egy része csütörtök este óta zárva van a mezőgazdasági termelők tüntetései miatt – jelentette be a francia Nord megye prefektúrája, az Európai Unió és a Mercosur közötti megállapodás elleni heves tiltakozásokra utalva.
A francia A27-es és A2-es autópályák, amelyek ezekhez a belga autópályákhoz vezetnek, Belgium felé le vannak zárva, az A27-es autópálya Lille nagyváros kijáratától, az A2-es pedig Valenciennes-től nem messze.
Mint ismert, óriási tüntetések zajlanak a napokban Párizsban, a belga gazdák pedig szintén tömeges tiltakozást tartottak decemberben. Akkor mintegy ezer traktorral vonultak be Brüsszelbe, mivel
nagy a felháborodás az Európai Unió és a dél-amerikai Mercosur-blokk közötti szabadkereskedelmi egyezmény miatt. Ugyanis az egyezmény aláírásával korlátlanul áramlanának be a dél-amerikai mezőgazdasági termékek Európába, ami ellehetetleníteni a mezőgazdasági termelőket.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter legutóbb erről úgy nyilatkozott: „Brüsszel már számtalan jelét adta annak, hogy csak Ukrajna érdekli, az európai emberek problémáira pedig nagy ívben tesznek. Ezt a hozzáállást az európai gazdák – köztük a magyarok is – megtapasztalhatták, például a mezőgazdasági támogatások brutális csökkentésekor vagy akkor, amikor az Európai Bizottság megengedte az ukránoknak, hogy silány minőségű gabonával árasszák el Közép-Európát” – írta a közösségi oldalán a tárcavezető.
Most itt van Brüsszel újabb merénylete a gazdák ellen: holnap meg akarják szavaztatni és életbe akarják léptetni az EU–Dél-Amerika szabadkereskedelmi megállapodást, amely egy újabb mélyütés lesz a gazdáknak, hiszen korlátlanul engedi be a dél-amerikai mezőgazdasági termékeket Európába, ezzel pedig veszélybe sodorják az európai gazdák megélhetését.
„Magyarország tiltakozik ezen döntés ellen, mi nem engedjük, hogy Brüsszel ismételten semmibe vegye a magyar gazdák érdekeit! Nemmel szavazunk holnap és megvédjük a magyar gazdákat!” – zárta a bejegyzését Szijjártó Péter.
Borítókép: Gazdatüntetés (Fotó: AFP)
