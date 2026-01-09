Óriási tüntetés, a gazdák eltorlaszolták a francia–belga határt + videó

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter legutóbb erről úgy nyilatkozott: „Brüsszel már számtalan jelét adta annak, hogy csak Ukrajna érdekli, az európai emberek problémáira pedig nagy ívben tesznek. Ezt a hozzáállást az európai gazdák – köztük a magyarok is – megtapasztalhatták, például a mezőgazdasági támogatások brutális csökkentésekor vagy akkor, amikor az Európai Bizottság megengedte az ukránoknak, hogy silány minőségű gabonával árasszák el Közép-Európát” – írta a közösségi oldalán a tárcavezető.

🚨Farmers protesting outside Oxford Farming Conference! A big banner reads a quote from Churchill "The farms of Britain are the frontline of freedom" 🚜🇬🇧 pic.twitter.com/G8iJDVg3k4 — FarmingUK (@FarmingUK) January 8, 2026