Szijjártó Péter közösségi oldalán közölte: az egyeztetésre azt követően került volna sor, hogy a magyar energiaminisztérium delegációja három és fél napot töltött Kijevben, ahol tárgyalásokat próbált kezdeményezni az ukrán féllel.
Szijjártó Péter: Ukrajna politikai okokból nem indítja újra a Barátság vezetéket
Ukrajna továbbra sem hajlandó tárgyalni a kőolajszállítások ügyéről – erről számolt be közösségi oldalán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A tárcavezető szerint az ukrán fél még egy háromoldalú egyeztetésen sem volt hajlandó részt venni, amelyet Brüsszelben terveztek megtartani a szlovák és az ukrán energiaminiszterrel.
Minden létező találkozási kérelmet visszautasítanak Kijevben és Brüsszelben is, ahogy az Európai Unió ellenőreinek helyszínre utazását sem engedik
– írta a külügyminiszter.
Szijjártó Péter: Kijev politikai okból nem indítja újra a Barátság kőolajvezetéket!
Szijjártó Péter úgy véli, mindez egyértelműen arra utal, hogy az ukrán fél politikai okokból nem indítja újra a Barátság kőolajvezeték működését, annak ellenére, hogy a vezeték műszakilag és fizikailag is készen áll a szállításra.
Hiába próbálkoznak, mi megvédjük magunkat: 86 napnyi tartalékunk van, mert jól gazdálkodunk és féken tartjuk a benzinárakat (…), de azt mindenki vésse a fejébe, hogy az ukránok így viselkednek velünk
– fogalmazott bejegyzésében Szijjártó Péter.
Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Forrás: Facebook/Szijjártó Péter)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Kallas üzenete: Most dőlhet el Ukrajna sorsa
A Hormuzi-szoros lezárása Oroszországnak kedvez.
Brüsszel egyértelműen háborúra készül
Andrius Kubilius védelemért felelős uniós biztos szerint valós az esély egy orosz agresszióra.
Alice Weidel: Németországnak teljesen le kell zárnia a határait
Határozottan fogalmazott.
Ukrajna nagy dobásra készül az uniós csatlakozás ügyében, ez mindent felülír
Konkrét dátumról beszélnek Kijevben.
