Újabb pert nyert lapunk a Tisza Párt ellen

Szijjártó Péter: Ukrajna politikai okokból nem indítja újra a Barátság vezetéket

Ukrajna továbbra sem hajlandó tárgyalni a kőolajszállítások ügyéről – erről számolt be közösségi oldalán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A tárcavezető szerint az ukrán fél még egy háromoldalú egyeztetésen sem volt hajlandó részt venni, amelyet Brüsszelben terveztek megtartani a szlovák és az ukrán energiaminiszterrel.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 03. 16. 11:35
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Forrás: Facebook/Szijjártó Péter
Szijjártó Péter közösségi oldalán közölte: az egyeztetésre azt követően került volna sor, hogy a magyar energiaminisztérium delegációja három és fél napot töltött Kijevben, ahol tárgyalásokat próbált kezdeményezni az ukrán féllel.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/Purger Tamás)

Minden létező találkozási kérelmet visszautasítanak Kijevben és Brüsszelben is, ahogy az Európai Unió ellenőreinek helyszínre utazását sem engedik

– írta a külügyminiszter.

Szijjártó Péter: Kijev politikai okból nem indítja újra a Barátság kőolajvezetéket!

Szijjártó Péter úgy véli, mindez egyértelműen arra utal, hogy az ukrán fél politikai okokból nem indítja újra a Barátság kőolajvezeték működését, annak ellenére, hogy a vezeték műszakilag és fizikailag is készen áll a szállításra.

Hiába próbálkoznak, mi megvédjük magunkat: 86 napnyi tartalékunk van, mert jól gazdálkodunk és féken tartjuk a benzinárakat (…), de azt mindenki vésse a fejébe, hogy az ukránok így viselkednek velünk

– fogalmazott bejegyzésében Szijjártó Péter.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Forrás: Facebook/Szijjártó Péter) 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
