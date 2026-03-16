Szijjártó Péter: Ukrajna politikai okokból nem indítja újra a Barátság vezetéket

Szijjártó Péter: Kijev politikai okból nem indítja újra a Barátság kőolajvezetéket!

Szijjártó Péter úgy véli, mindez egyértelműen arra utal, hogy az ukrán fél politikai okokból nem indítja újra a Barátság kőolajvezeték működését, annak ellenére, hogy a vezeték műszakilag és fizikailag is készen áll a szállításra.

Hiába próbálkoznak, mi megvédjük magunkat: 86 napnyi tartalékunk van, mert jól gazdálkodunk és féken tartjuk a benzinárakat (…), de azt mindenki vésse a fejébe, hogy az ukránok így viselkednek velünk

– fogalmazott bejegyzésében Szijjártó Péter.