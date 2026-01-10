carlos alcarazaustralian openjannik sinnerbemutató

Egy tízéves kisfiú ellopta a show-t, de Alcaraz és Sinner is megdolgozott a milliókért

Színvonalas küzdelmet hozott a „szuper meccs”, ahogy Koreában elnevezték a tenisz két legfényesebb csillagának összecsapását. Carlos Alcaraz 7:5, 7:6 (8-6)-ra nyert Jannik Sinner ellen a Szöul melletti Incshonban, de a legnagyobb közönségsikert egy tízéves fiúcska aratta. A világranglista első két helyezettje már most csúcsformában van, meglepő lenne, ha az Australian Openen nem egymás ellen játszanák a döntőt.

Jannik Sinner és Carlos Alcaraz megdolgozott a tetemes fellépti díjért Fotó: JUNG YEON-JE Forrás: AFP
A második szettben 2:2-es, 40-30-as állásnál Jannik Sinner egyszer csak átadta az ütőjét egy tízéves fiúcskának, ellátta jó tanácsokkal, majd beült a közönség soraiba, s helyette a legényke lépett pályára. Nyilván előre eltervezett akció volt, de Carlos Alcarazzal egyetemben mindenki jól reagált rá.

Carlos Alcaraz és Jannik Sinner jó hangulatú meccset játszott Koreában. Folytatás az Australian Openen
Egyszer csak nyerőt ütött egy kisfiú…

Néhány labdaváltás után a legényke szép tenyeres nyerőt ütött, amivel egyenlített, s persze Sinner és a közönség is lelkesen megtapsolta az ütést, Alcaraz pedig mosoly kíséretében a fejét fogta ámulatában…

Persze nem ezen a poénon múlt a meccs. Szoros csatában, 7:5, 7:6 (8-6)-ra Alcaraz nyert, de mindkét játékos megdolgozott a busás, fejenként 1,7 millió fontos pénzdíjért. Csak a miheztartás végett: az Australian Open döntőjében a vesztes ennél valamivel kevesebbet, 1,6 milliót kap… De hát Alcaraz és Sinner világmárka, megkérhetik a fellépés árát.

Alcaraz és Sinner az Australian Open két esélyese

Azzal sem mondunk semmi újat, hogy Melbourne-ben is az újabb Alcaraz–Sinner döntő a legvalószínűbb. Ahogy az a legutóbbi három Grand Slam-tornán is történt.

A két sztár pontosan tudja, hogyan lehet a népszerűségüket tovább növelni: Incshonban felvetették, hogy a jövőben nemcsak egymás ellen, hanem párosban akár egymás oldalán is játszanak.

 

