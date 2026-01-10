Egy tízéves kisfiú ellopta a show-t, de Alcaraz és Sinner is megdolgozott a milliókért

A második szettben 2:2-es, 40-30-as állásnál Jannik Sinner egyszer csak átadta az ütőjét egy tízéves fiúcskának, ellátta jó tanácsokkal, majd beült a közönség soraiba, s helyette a legényke lépett pályára. Nyilván előre eltervezett akció volt, de Carlos Alcarazzal egyetemben mindenki jól reagált rá.
Egyszer csak nyerőt ütött egy kisfiú…
Néhány labdaváltás után a legényke szép tenyeres nyerőt ütött, amivel egyenlített, s persze Sinner és a közönség is lelkesen megtapsolta az ütést, Alcaraz pedig mosoly kíséretében a fejét fogta ámulatában…
Persze nem ezen a poénon múlt a meccs. Szoros csatában, 7:5, 7:6 (8-6)-ra Alcaraz nyert, de mindkét játékos megdolgozott a busás, fejenként 1,7 millió fontos pénzdíjért. Csak a miheztartás végett: az Australian Open döntőjében a vesztes ennél valamivel kevesebbet, 1,6 milliót kap… De hát Alcaraz és Sinner világmárka, megkérhetik a fellépés árát.
Alcaraz és Sinner az Australian Open két esélyese
Azzal sem mondunk semmi újat, hogy Melbourne-ben is az újabb Alcaraz–Sinner döntő a legvalószínűbb. Ahogy az a legutóbbi három Grand Slam-tornán is történt.
A két sztár pontosan tudja, hogyan lehet a népszerűségüket tovább növelni: Incshonban felvetették, hogy a jövőben nemcsak egymás ellen, hanem párosban akár egymás oldalán is játszanak.
