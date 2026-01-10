férfi kézilabda EbIzlandmagyar válogatott

A magyar válogatott nem lazsálhat – titkolóznak a lengyelek, izlandi demonstráció, újabb olasz bravúr

A férfi kézilabda Európa-bajnokság előtt a felkészülési mérkőzések már most fontos üzeneteket hordoznak. Magyarország simán, 33-23-ra verte Romániát, Izland meglepően könnyedén intézte el Szlovéniát (32-26), Olaszország pedig újabb, figyelmeztető erejű győzelmet aratott, ezúttal a Feröer-szigetek ellen (36-34). A lengyelek eközben szinte teljes csendben, elzártan készülnek – ami legalább annyira árulkodó, mint a látványos eredmények.

Csakúgy, mint a tavalyi vb-n, Izland ismét legyőzte Szlovéniát Fotó: JONATHAN NACKSTRAND Forrás: AFP
A magyar férfi kézilabda-válogatott pénteken magabiztos, tízgólos (33-23) győzelmet aratott Románia ellen az első felkészülési meccsén. A különbség folyamatosan nőtt, szünetben 16-11 volt az állás. Chema Rodríguez csapata végig uralta a találkozót, mindenki kapott játéklehetőséget, a magyar válogatott láthatóan fizikailag és mentálisan is jó állapotban készül az Eb-re.

Szilágyi Benjámin újoncként jól játszott a magyar kézilabda-válogatottban a Románia elleni Eb-felkészülési mérkőzésen (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)

Sima magyar siker Románia ellen – jó alap, de nem több annál

Fontos ugyanakkor helyén kezelni az eredményt: Románia nem tartozik az élmezőnybe, a meccs inkább arra volt alkalmas, hogy a magyar válogatott ritmust szerezzen és önbizalmat építsen és meccsterhelést kapjon, a sikerből messzemenő következtetéseket a szövetségi kapitány sem vont le.

Izlandi erődemonstráció: Szlovénia sem jelentett akadályt

A nap egyik leginkább figyelemfelkeltő eredménye Izland sima győzelme (32-26) Szlovénia ellen volt. A végeredmény nemcsak az izlandi sikert, hanem annak módját is hangsúlyozza: a szigetországiak meglepően könnyedén, végig kézben tartva a mérkőzést múlták felül egy papíron erős riválist.

Érdekesség, hogy Szlovénia negyedik lett a párizsi olimpián, azóta visszaesett. A két csapat a tavalyi vb-n egy csoportban volt, akkor is Izland győzött (23-18), s kevésen múlt csak, hogy lemaradt a negyeddöntőről.

A pénteki eredmény egyértelmű jelzés az Eb mezőnyének – és különösen Magyarországnak –, hogy Izland már most jó formában van. A csoportban a papírforma szerint Izland lehet a magyar válogatott legnagyobb riválisa.

Újabb olasz bravúr, lengyel titkolózás

Olaszország ismét meglepte a szakmát: a Feröer-szigetek elleni 36-34-es győzelem újabb bizonyíték arra, hogy az előzetesen leggyengébbnek tartott csapatot nem lehet félvállról venni. Az olaszok korábban Romániát is megverték szoros mérkőzésen (35-34).

Ezzel szemben Lengyelország teljesen más utat választott. A vb-kudarccal végződő 2025-ös világbajnokság után – a lengyelek szégyen szemre a sereghajtókkal csak az Elnök-kupáért játszhattak – új szövetségi kapitánnyal, Jota Gonzálezzel készülnek, hosszú edzőtáborban, elzárva a nyilvánosságtól. Egyetlen nem hivatalos, nyilvánosságtól elzárt felkészülési meccset játszanak Szerbia ellen – vagyis tudatosan nem mutatják meg, hol tartanak.

Mit jelent mindez a magyar Eb-csoport szempontjából?

Papíron továbbra is Magyarország és Izland számít favoritnak a továbbjutásra, de a felkészülési eredmények óvatosságra intenek.

  • Izland már most erőt demonstrált.
  • Olaszország egymás után szállítja a figyelmeztető jeleket.
  • Lengyelország pedig sötét ló, amely a vb-kudarc után minden eddiginél motiváltabb lehet.

A tanulság egyértelmű: a magyar válogatott nem lazsálhat, mert a csoportban nincs „biztos” mérkőzés, és a papírforma könnyen borulhat.

 

