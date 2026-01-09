kézilabdaférfi kézilabda Ebmagyar férfi kézilabda-válogatott

Nagy magyar győzelemmel hangoltunk a férfikézilabda Eb-re

Könnyed győzelemmel hangoltunk a férfi kézilabda Európa-bajnokságra. A magyar férfi-kézilabdaválogatott Győrben fogadta Romániát és nagyszerű teljesítményt nyújtva simán, 33-23-ra nyert.

Lantos Gábor
2026. 01. 09. 20:29
Lukács Péter, a magyar (b) és Szász András, a román válogatott játékosa a Magyarország - Románia felkészülési férfi kézilabda-mérkőzésen Fotó: Krizsán Csaba Forrás: MTI Fotószerkesztőség
Napra pontosan egy héttel a lengyelek elleni Eb -nyitómérkőzés előtt Győrben lépett pályára a magyar férfi-kézilabdaválogatott a románok elleni felkészülési mérkőzésen. A magyar keretben ott volt a sérüléssel bajlódó Bánhidi Bence, aki legutóbb november 15-én játszott meccset, de ahogy a mérkőzés előtt a szövetség elnökségi tagja, Nagy László mondta, nem akarnak kockáztatni, azaz sem Bánhidi, sem pedig a szintén sérült Imre Bence nem lépett pályára a románok ellen. A szövetségi kapitány, Chema Rodríguez a kezdés előtt azt mondta, hogy szeretne mindenkinek lehetőséget adni – a mester 19 játékost nevezett a keretbe. Elhangzott az is, hogy a magyar szövetség az első nyolc közé várja a magyar válogatottat, ez tehát a hivatalos célkitűzés

Chema Rodríguez, a magyar férfikézilabda-válogatott szövetségi kapitánya
Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztőség
Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztőség

A magyar férfi-kézilabdaválogatott hengerelt az első félidőben

Az első román támadásnál Palasics védett, az első magyar akciót Pedro fejezte be góllal. A román csapat gyorsan összeszedett egy kiállítást, mi pedig Bodó révén szereztük meg a mérkőzés második magyar gólját. Éledezett az ellenfél is, amely 3-3-nál érte utol a magyar csapatot. 

Sőt, a 8. percben Szász András góljával már az előző Eb 22. helyezettje vezetett – a meccs során először.

Mindez jeladás volt a magyaroknak, akik egy sebességi fokozattal feljebb kapcsoltak, ez pedig azt jelentette, hogy miközben óriási munkát végeztünk a védekezésben, a támadójátékunk is egyre jobb lett. Pont ez a keményebb védekezés és Palasics Kristóf nagyszerű védései alapozták meg azt, hogy a 20. percben 12-5 legyen az állás. Románia teljesen összeomlott, a magyarok egy 7-0-s futással döntöttek el minden fontos kérdést a meccs első harmadában.

Innentől kezdve Chema Rodríguez szövetségi kapitány kedve szerint cserélhetett, és a mester igyekezett mindenkinek lehetőséget adni. Az első félidőben volt olyan szituáció, amikor a három belső védőnk három fiatal, külföldön játszó kézilabdázó volt. Ugyanakkor a sok csere mintha kissé megzavarta volna a magyarokat, a románok 12-5-ről 13-9-re jöttek fel. Voltak olyan román támadások, amelyeknél vissza sem értünk védekezni – ezek azért nem néztek ki jól. 

Az első félidő lefújásakor 16-11 volt az állás.

Győr, 2026. január 9. A válogatottságtól visszavonult Ancsin Gábort, Balogh Zsoltot és Lékai Mátét (b-j) köszöntik a Magyarország – Románia előkészületi férfi kézilabda-mérkőzés szünetében a győri Audi Arénában 2026. január 9-én. MTI/Krizsán Csaba
A válogatottságtól visszavonult Ancsin Gábort, Balogh Zsoltot és Lékai Mátét (b–j) köszöntik a Magyarország–Románia előkészületi férfi-kézilabdamérkőzés szünetében 
Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztőség

A szünetben a magyar szövetség három volt válogatott játékost búcsúztatott el. Lékai Máté, Ancsin Gábor és Balogh Zsolt köszönt el a nemzeti csapattól és a közönségtől. 

Nem volt nyitott kérdés a második félidőben sem

A második félidőben mindkét oldalon kapuscsere történt, a magyar háló elé Bartucz László állt. Elképesztő tempóban kezdtük a játékot. Szilágyi Benjámin újoncként lépett be, rögtön góllal jelentkezett. Bartucz László védései alapozták meg, hogy a magyarok tetszés szerint szerezzék a gólokat. A 36. percben 19-11 volt az állás, a románok teljesen összecsuklottak, a magyarok 4-0-s rohammal indították a második félidőt.

Bartucz László elképesztő védéseket mutatott be a második félidő elején
Bartucz László elképesztő védéseket mutatott be a második félidő elején
Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztőség

Közel voltunk ahhoz, hogy tíz gólra növeljük a különbséget, de ez többször nem sikerült. A románok egy-egy szép támadásuk során jelezték, hogy ők is pályán vannak, de sok vizet nem zavartak. A 46. percben egy álomszép magyar támadás után Rosta Miklós növelte a különbséget és ekkor már tíz góllal vezettünk. 

17 perc alatt mindössze négy gólt kaptunk, ez mindenképpen figyelemre méltónak bizonyult.

A közönség is rászámolt a román csapatra, amely tényleg csak azt várta, hogy vége legyen a számukra nem sok sikert hozó összecsapásnak. Ez hamarosan be is következett, a magyarok végül tíz góllal, 33-23-ra nyertek.

A két csapat szombaton zárt kapus mérkőzésen újra megmérkőzik majd egymással, majd a jövő héten már az Európa-bajnokságon lépnek pályára az együttesek.

Férfi-kézilabdaválogatott felkészülési mérkőzés: Magyarország–Románia 33-23 (16-11)

