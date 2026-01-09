Nagy magyar győzelemmel hangoltunk a férfikézilabda Eb-re

Napra pontosan egy héttel a lengyelek elleni Eb -nyitómérkőzés előtt Győrben lépett pályára a magyar férfi-kézilabdaválogatott a románok elleni felkészülési mérkőzésen. A magyar keretben ott volt a sérüléssel bajlódó Bánhidi Bence, aki legutóbb november 15-én játszott meccset, de ahogy a mérkőzés előtt a szövetség elnökségi tagja, Nagy László mondta, nem akarnak kockáztatni, azaz sem Bánhidi, sem pedig a szintén sérült Imre Bence nem lépett pályára a románok ellen. A szövetségi kapitány, Chema Rodríguez a kezdés előtt azt mondta, hogy szeretne mindenkinek lehetőséget adni – a mester 19 játékost nevezett a keretbe. Elhangzott az is, hogy a magyar szövetség az első nyolc közé várja a magyar válogatottat, ez tehát a hivatalos célkitűzés.

Chema Rodríguez, a magyar férfi-kézilabdaválogatott szövetségi kapitánya

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztőség

A magyar férfi-kézilabdaválogatott hengerelt az első félidőben

Az első román támadásnál Palasics védett, az első magyar akciót Pedro fejezte be góllal. A román csapat gyorsan összeszedett egy kiállítást, mi pedig Bodó révén szereztük meg a mérkőzés második magyar gólját. Éledezett az ellenfél is, amely 3-3-nál érte utol a magyar csapatot.

Sőt, a 8. percben Szász András góljával már az előző Eb 22. helyezettje vezetett – a meccs során először.

Mindez jeladás volt a magyaroknak, akik egy sebességi fokozattal feljebb kapcsoltak, ez pedig azt jelentette, hogy miközben óriási munkát végeztünk a védekezésben, a támadójátékunk is egyre jobb lett. Pont ez a keményebb védekezés és Palasics Kristóf nagyszerű védései alapozták meg azt, hogy a 20. percben 12-5 legyen az állás. Románia teljesen összeomlott, a magyarok egy 7-0-s futással döntöttek el minden fontos kérdést a meccs első harmadában.

Innentől kezdve Chema Rodríguez szövetségi kapitány kedve szerint cserélhetett, és a mester igyekezett mindenkinek lehetőséget adni. Az első félidőben volt olyan szituáció, amikor a három belső védőnk három fiatal, külföldön játszó kézilabdázó volt. Ugyanakkor a sok csere mintha kissé megzavarta volna a magyarokat, a románok 12-5-ről 13-9-re jöttek fel. Voltak olyan román támadások, amelyeknél vissza sem értünk védekezni – ezek azért nem néztek ki jól.