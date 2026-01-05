FeröerkézilabdaEHF

Ha ők lesznek a férfikézilabda Eb meglepetéscsapata, az a magyaroknak is nagyon rosszul jöhet

Hétfőn a feröeri férfi-kézilabdaválogatott is megkezdte a felkészülést a jövő héten rajtoló Európa-bajnokságra. Sportági szakértők szerint ez lesz az a világverseny, ahol a szigetország csapata nagyot dobhat. Ezt éppenséggel a magyarok is megakadályozhatják, már ha összejön Malmöben a Feröer elleni csata.

Magyar Nemzet
2026. 01. 05. 17:36
Feröer
Teis Horn Rasmussen is főszereplő lehet az Európa-bajnokságon
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kezdjük akkor a tényekkel: Feröer csapata az Európa-bajnokság D-csoportjában szerepel és a tornát Oslóban kezdi majd meg. Az első meccset január 16-án Svájc ellen játsszák, majd Montenegró és Szlovénia következik a számukra. A négyesből az első kettő jut be a középdöntőbe.

 

Feröer
Feröer kézilabda szurkolói most Oslo megszállására készülnek
Fotó: SOEREN STACHE / DPA

Feröer: Malmöben jöhet egy magyarok elleni csata is

Ami a magyar vonatkozásokat illeti, a malmöi középdöntőben összejöhet a magyarok és a feröeriek találkozása, mert a két csapat azonos ágon szerepel, ami azt jelenti, hogy a továbbjutás esetén mindenképp játszanak egymással a felek. A magyarok az olaszok, a lengyelek és Izland ellen játszanak majd a csoportban a svédországi Kristianstadban, majd továbbjutás esetén mennek Malmöbe.

A feröeri csapat nagy áttörése évek óta beszédtéma a sportági berkekben. A 2025-ös férfi junior világbajnokságon ez az áttörés már meg is történt, mert Feröer azon a korosztályos vb-n harmadik lett. A torna gólkirálya és legjobb játékosa (MVP) is feröeri volt. A felnőttek között azonban ez az áttörés még nem jött el. Feröer eddig is húzgálta a nagyok bajszát. Emlékezetes, hogy a 2024-es németországi Európa-bajnokságon döntetlent értek el a norvégokkal szemben. 

Feröer hétfőn kezdte meg a felkészülést az Európa-bajnokságra. Érdekesség, hogy az Eb-ig két felkészülési mérkőzést is játszanak az olaszokkal. Ez is kapcsolódik a magyar válogatotthoz, mert Olaszország éppen a magyarok egyik csoportellenfele lesz majd az Európa-bajnokságon.

A feröeri csapat játékosainak egyéni képességei már most egyedülállóak, az igazi kérdés az lesz, hogy miként tudnak csapatként játszani és hogyan bírják a hosszú, majdnem három héten át tartó torna sorozatterhelését. Éppen ezért nagyon nem lesz számukra mindegy, hogy szerepelnek majd a csoportban, mennyi pontot tudnak vinni a középdöntőbe.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Zsigmond Barna Pál
idezojelekMagyar Péter

Magyar Péter most a határon túli magyarokat használja fel

Zsigmond Barna Pál avatarja

Amit a Tisza Párt művel, az nem szolidaritás, csak politikai számítás.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.