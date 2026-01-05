Ha ők lesznek a férfikézilabda Eb meglepetéscsapata, az a magyaroknak is nagyon rosszul jöhet

Kezdjük akkor a tényekkel: Feröer csapata az Európa-bajnokság D-csoportjában szerepel és a tornát Oslóban kezdi majd meg. Az első meccset január 16-án Svájc ellen játsszák, majd Montenegró és Szlovénia következik a számukra. A négyesből az első kettő jut be a középdöntőbe.

Feröer kézilabda szurkolói most Oslo megszállására készülnek

Fotó: SOEREN STACHE / DPA

Feröer: Malmöben jöhet egy magyarok elleni csata is

Ami a magyar vonatkozásokat illeti, a malmöi középdöntőben összejöhet a magyarok és a feröeriek találkozása, mert a két csapat azonos ágon szerepel, ami azt jelenti, hogy a továbbjutás esetén mindenképp játszanak egymással a felek. A magyarok az olaszok, a lengyelek és Izland ellen játszanak majd a csoportban a svédországi Kristianstadban, majd továbbjutás esetén mennek Malmöbe.

A feröeri csapat nagy áttörése évek óta beszédtéma a sportági berkekben. A 2025-ös férfi junior világbajnokságon ez az áttörés már meg is történt, mert Feröer azon a korosztályos vb-n harmadik lett. A torna gólkirálya és legjobb játékosa (MVP) is feröeri volt. A felnőttek között azonban ez az áttörés még nem jött el. Feröer eddig is húzgálta a nagyok bajszát. Emlékezetes, hogy a 2024-es németországi Európa-bajnokságon döntetlent értek el a norvégokkal szemben.

Feröer hétfőn kezdte meg a felkészülést az Európa-bajnokságra. Érdekesség, hogy az Eb-ig két felkészülési mérkőzést is játszanak az olaszokkal. Ez is kapcsolódik a magyar válogatotthoz, mert Olaszország éppen a magyarok egyik csoportellenfele lesz majd az Európa-bajnokságon.

A feröeri csapat játékosainak egyéni képességei már most egyedülállóak, az igazi kérdés az lesz, hogy miként tudnak csapatként játszani és hogyan bírják a hosszú, majdnem három héten át tartó torna sorozatterhelését. Éppen ezért nagyon nem lesz számukra mindegy, hogy szerepelnek majd a csoportban, mennyi pontot tudnak vinni a középdöntőbe.