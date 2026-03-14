A Tisza Párt leépítené az egészségügyet, a kormány tovább fejleszti + videó

A Tisza Párt kiszivárgott programjában benne van, hogy fizetőssé tennék az egészségügyet és csökkentenék a kórházi ágyak számát, ahogy azt elmondta Tarr Zoltán – emlékeztetett a közösségi oldalára feltöltött videójában Szentkirályi Alexandra.

A kormány szerint azonban nem ez a jó irány, szerintük a magyar egészségügyet tovább kell fejleszteni – hangsúlyozta a budapesti Fidesz elnöke. Hozzátette: ez egy akkora rendszer, amiben soha nem lesz megállás, mindig lesz vele munka, de azt szeretnék, hogy öles léptekkel tudjunk haladni ennek érdekében. Hazai forrásokat is és európai uniós forrásokat is felhasználnak, és ez így lesz a jövőben is.

Nekünk ugyanis az a jó, ami a magyaroknak is jó, az egészségügyben és Magyarország jövőjében is

– szögezte le Szentkirályi Alexandra.