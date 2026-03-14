mtva1848/49-es forradalom és szabadságharctévéműsor

Forradalmi tévéműsor – Klasszikusok, dokumentumfilmek és koncertek közül válogathatunk az ünnepi hétvégén

A magyar történelem sorsfordító pillanatait és kiemelkedő alakjait idézik fel a közmédia csatornái a nemzeti ünnep kapcsán. Március 15-én az 1848–49-es forradalom és szabadságharc hőseiről versfilmekkel, történelmi témájú műsorokkal, dokumentumfilmekkel és klasszikus magyar játékfilmekkel emlékeznek meg.

Magyar Nemzet
2026. 03. 14. 8:30
A kőszívű ember fiai Fotó: NFI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Duna március 14-én 10 órától élőben közvetíti a Kossuth- és Széchenyi-díjak átadását az Országházból. Március 15-e reggelén, 6.45-kor az Álmok álmodói sorozat Petőfi Sándorról szóló részét láthatják, majd 7.25-kor a Szép hazánk, Magyarország! a „Haza minden előtt” – Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc nyomában című műsorszám idézi fel a történelmi eseményeket. Magyarország lobogójának 7.30-kor kezdődő ünnepélyes felvonásának élő közvetítése után 9.30-tól folytatódik a műsorfolyam: portréműsorban ismerhetik meg a Kossuth- és Széchenyi-díjas kitüntetetteket. 

A Déryné című filmet a Duna tűzi műsorára (Forrás: port.hu)

Klasszikusok, stúdióbeszélgetések, élő közvetítések

A Dunán és a Duna Worldön tíz órától a Megemlékezés az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulóján című, stúdióbeszélgetésekkel és élő közvetítésekkel jelentkező műsort láthatják. 15.05-től az „Ébredjünk és fogjunk kezet…” – Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc nyomában Erdélyben című, az erdélyi forradalmi történésekről szóló dokumentumfilm kezdődik, majd az ünnephez kapcsolódó klasszikus magyar alkotást tűz műsorra a Duna: 16.10-től a Déryné című életrajzi film a 19. század egyik legismertebb magyar színésznőjének, Déryné Széppataky Rózának a pályáját követi végig. 

A közelmúlt egyik nagyszabású magyar történelmi filmje, a Most vagy soha! 18.45-kor kezdődik a csatornán, amely a márciusi ifjak történetét és a forradalom kitörésének eseményeit dolgozza fel látványos kalandfilm formájában. A film 22.50-től az M5-ön is megtekinthető. 21 órától a Dunán Várkonyi Zoltán romantikus történelmi filmje, a Jókai Mór regénye alapján készült A kőszívű ember fiai mutatja be a Baradlay család sorsán keresztül a szabadságharc eseményeit és a korszak drámai döntéseit. A tematikus napot a Szováthy Éva című fekete-fehér játékfilm zárja, amely egy bécsi szépség és egy magyar nemes történetén keresztül idézi fel a forradalom idejének személyes és történelmi konfliktusait.

Most vagy soha! (Fotó: Fórum Hungary)

A tematikus napon a Duna Worldön 7.10-től A körtefától a harcmezőig – Petőfi nyomában című dokumentumfilmben ismerhetik meg a költő utolsó napjainak legendáit és emlékezetét, 10 órától pedig a Megemlékezés az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulóján című műsort követhetik. 22.15-től „A haza minden előtt” – Portré a Kossuth- és Széchenyi-díjasokról következik, majd a csatorna műsorfolyamát 22.45-kor Az ünnepelt című magyar tévéfilm zárja, amelynek története néhány héttel az 1848. március 15-i forradalom után játszódik.

Szombaton este tematikus műsorokkal készül az M5 kulturális csatorna, 20 órától az M5 História Út a 12 pontig című adása az 1848-as forradalom előzményeit és a márciusi eseményekhez vezető történelmi folyamatokat vizsgálja. 21 órától a Budapesti Operettszínház előadásában látható Huszka Jenő és Szilágyi László Mária főhadnagy című operettje, amely a szabadságharc különleges alakjának, Lebstück Máriának a történetét meséli el.

Történelmi és ismeretterjesztő műsorok

Március 15-én az M5 kulturális csatornán A Hagyaték Nyargaló virtus – A magyar huszár című 6.05-kor kezdődő epizódja a magyar huszárság hagyományát és szellemi örökségét idézi fel. 7 órától a Márciusi ifjak – Rendhagyó történelemóra: 1848 című műsort láthatják, majd 10 órától az M5 História Huszárhagyományok című adásából tudhatják meg, miként él tovább napjainkban a legendás katonai hagyomány. 11 órakor kezdődik a Magyar gondolat – szabad gondolat, a film Kossuth Lajos nemzetközi szerepét és eszméinek hatását állítja középpontba. „A haza minden előtt” – Portré a Kossuth- és Széchenyi-díjasokról című műsort 13.40-től tekinthetik meg, majd 14.15-től a Mécsfény című tévéjáték idézi fel Petőfi Sándor és Arany János barátságát és levelezését, 17.25-től pedig a Föltámadott a tenger kerül képernyőre, amely a forradalom és szabadságharc eseményeit, valamint a korszak ikonikus alakjait mutatja be. 20 órától a Kommentár Klub jelentkezik tematikus, Hősök nélkül nincs nemzet című adásával, 21 órától a Magyar Nemzeti Táncegyüttes Éljen Petőfi! című látványos előadása zárja az ünnepi tematikát.

A csatornán a nap folyamán a Legendák, hősök és mártírok 1848–1849-ben című ismeretterjesztő sorozat több epizódját is követhetik, ezekben megelevenedik Török Ignác, Asztalos Sándor, Dessewffy Arisztid, valamint Leiningen-Westerburg Károly története, továbbá az M5 magazinműsorai – az Agenda és a Multiverzum is – a március 15-i eseményekhez és ünnepségekhez kapcsolódó tematikával várja a nézőket.

A fiatalokat megszólító M2 Petőfi TV a nemzeti ünnephez kapcsolódóan 22 órától a Szabadság, szerelem – Petőfi 200 című modern koncertszínházi produkciót tűzi műsorára, amely Petőfi Sándor és Szendrey Júlia szerelmét, valamint a költő forradalmi gondolatait tárja a néző elé látványos, a középiskolások nyelvén megszólaló formában. Az ünnepi estét 23 órától Ferenczi György és az 1ső Pesti Rackák a Modern Art Orchestra közreműködésével adott különleges koncertje zárja, amelyben a magyar költészet és a kortárs zene találkozik. 

A magyar animáció klasszikusát, a János vitézt is leadják (Fotó: NFI)

Forradalom és szabadságharc gyereknyelven

A közmédia gyerekcsatornája, az M2 Mesetévé is olyan műsorokkal készül, amelyekből a legfiatalabbak is megismerkedhetnek a forradalom és szabadságharc fontos alakjaival és eseményeivel. Március 15-én A reformkor nagyjai című rövid ismeretterjesztő sorozat több epizódját is láthatják, olyan történelmi alakokat megidézve, mint Görgei Artúr, Deák Ferenc, Kossuth Lajos, Batthyány Lajos és Petőfi Sándor. A délutáni műsorban, 14.50-től a magyar animáció klasszikusa, a János vitéz című egész estés rajzfilm várja a nézőket. A Jankovics Marcell rendezésében készült alkotás Petőfi Sándor azonos című elbeszélő költeményét dolgozza fel. A nemzeti ünnephez kapcsolódó történettel várja a gyerekeket az Ünneplőben című műsor, valamint a Hetedhét kaland adásában is március 15-höz kötődő történetek kerülnek a középpontba. A Csillagok esti mesefényben című műsorban Móra Ferenc Szeretem én nagyon című történetét hallhatják a gyerekek, amelyet Mahó Andrea tolmácsol a legkisebbeknek. A napot 21.05-től a Márciusi ifjak – Rendhagyó történelemóra: 1848 című műsor zárja.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Veér Gyula
idezojelekbrüsszel

Mit veszíthetünk április 12-én?

Veér Gyula avatarja

A fő kérdés, amire választ kell adni: háború vagy béke?

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
