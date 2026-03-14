Forradalmi tévéműsor – Klasszikusok, dokumentumfilmek és koncertek közül válogathatunk az ünnepi hétvégén

A Duna március 14-én 10 órától élőben közvetíti a Kossuth- és Széchenyi-díjak átadását az Országházból. Március 15-e reggelén, 6.45-kor az Álmok álmodói sorozat Petőfi Sándorról szóló részét láthatják, majd 7.25-kor a Szép hazánk, Magyarország! a „Haza minden előtt” – Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc nyomában című műsorszám idézi fel a történelmi eseményeket. Magyarország lobogójának 7.30-kor kezdődő ünnepélyes felvonásának élő közvetítése után 9.30-tól folytatódik a műsorfolyam: portréműsorban ismerhetik meg a Kossuth- és Széchenyi-díjas kitüntetetteket.

Klasszikusok, stúdióbeszélgetések, élő közvetítések

A Dunán és a Duna Worldön tíz órától a Megemlékezés az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulóján című, stúdióbeszélgetésekkel és élő közvetítésekkel jelentkező műsort láthatják. 15.05-től az „Ébredjünk és fogjunk kezet…” – Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc nyomában Erdélyben című, az erdélyi forradalmi történésekről szóló dokumentumfilm kezdődik, majd az ünnephez kapcsolódó klasszikus magyar alkotást tűz műsorra a Duna: 16.10-től a Déryné című életrajzi film a 19. század egyik legismertebb magyar színésznőjének, Déryné Széppataky Rózának a pályáját követi végig.

A közelmúlt egyik nagyszabású magyar történelmi filmje, a Most vagy soha! 18.45-kor kezdődik a csatornán, amely a márciusi ifjak történetét és a forradalom kitörésének eseményeit dolgozza fel látványos kalandfilm formájában. A film 22.50-től az M5-ön is megtekinthető. 21 órától a Dunán Várkonyi Zoltán romantikus történelmi filmje, a Jókai Mór regénye alapján készült A kőszívű ember fiai mutatja be a Baradlay család sorsán keresztül a szabadságharc eseményeit és a korszak drámai döntéseit. A tematikus napot a Szováthy Éva című fekete-fehér játékfilm zárja, amely egy bécsi szépség és egy magyar nemes történetén keresztül idézi fel a forradalom idejének személyes és történelmi konfliktusait.

A tematikus napon a Duna Worldön 7.10-től A körtefától a harcmezőig – Petőfi nyomában című dokumentumfilmben ismerhetik meg a költő utolsó napjainak legendáit és emlékezetét, 10 órától pedig a Megemlékezés az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulóján című műsort követhetik. 22.15-től „A haza minden előtt” – Portré a Kossuth- és Széchenyi-díjasokról következik, majd a csatorna műsorfolyamát 22.45-kor Az ünnepelt című magyar tévéfilm zárja, amelynek története néhány héttel az 1848. március 15-i forradalom után játszódik.