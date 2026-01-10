Üzemanyagtartályban próbálta csempészni a cigarettát, csúnyán lebukott + videó

Háromezer-nyolcszáz doboz koszovói zárjegyes cigaretta került elő egy ugyancsak koszovói rendszámú busz átalakított üzemanyagtartályából a röszkei határátkelőn – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Csongrád-Csanád Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága.
A tájékoztatás szerint a vámellenőrzéskor a gépjármű sofőrje és 28 utasa azt állította, hogy nincs náluk bejelentésköteles áru.
Miután azonban a pénzügyőrök a busz üléseinek egy részét eltávolították, és az átalakított üzemanyagtartályt kivágták, megtalálták a cigarettát.
A pénzügyőrök költségvetési csalás bűncselekmény gyanúja miatt tettek feljelentést.
Borítókép: Több ezer doboz koszovói cigarettát találtak egy buszban Röszkén (Fotó: Nemzeti Adó- és Vámhivatal)
