Üzemanyagtartályban próbálta csempészni a cigarettát, csúnyán lebukott + videó

Háromezer-nyolcszáz doboz koszovói zárjegyes cigaretta került elő egy ugyancsak koszovói rendszámú busz átalakított üzemanyagtartályából a röszkei határátkelőn – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Csongrád-Csanád Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága.

A tájékoztatás szerint a vámellenőrzéskor a gépjármű sofőrje és 28 utasa azt állította, hogy nincs náluk bejelentésköteles áru.

Miután azonban a pénzügyőrök a busz üléseinek egy részét eltávolították, és az átalakított üzemanyagtartályt kivágták, megtalálták a cigarettát.

A pénzügyőrök költségvetési csalás bűncselekmény gyanúja miatt tettek feljelentést.

Borítókép: Több ezer doboz koszovói cigarettát találtak egy buszban Röszkén (Fotó: Nemzeti Adó- és Vámhivatal)