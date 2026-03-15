Már figyeli Robbie Keane esetleges utódját a Fradi?

Régen látott magasságokba vezette el csapatát Robbie Keane, akit egykori, most nagy bajban lévő Premier League klubja, a Tottenham szeretne mindenképpen a kispadján látni. A Fradi ír szakvezetője nem az első lenne a sorban, aki a szerződése előtt külföldre távozik, ám a zöld-fehérek sportigazgatója, Hajnal Tamás az M4 Sportnak adott interjújában elárulta, a klub már az edzők értékesítéséhez is felnőtt, és amennyiben Keane a távozás mellett döntene, nem állnának felkészületlenül az új szakvezető leigazolása kapcsán.

Molnár László
2026. 03. 15. 12:27
Robbie Keane jelenleg a Fradi sikeres vezetőedzője, kérdés, meddig tud ellenállni a Tottenham nyomásának Fotó: Mirkó István
Úgy tűnik, Londonban meghozták a döntést arról , hogy a Tottenham csapatának horvát szakvezetője, Igor Tudor semmiképpen nem kap hosszabb távon bizalmat – az sem lenne meglepetés, ha a szezon végét meg sem várva, máris útilaput kötnének a talpa alá. A brit média továbbra is kitart amellett, hogy a helyére a Fradi edzője, Robbie Keane a legnagyobb esélyes. A TEAMtalk internetes portál úgy véli, az FTC-t irányító szakember számára mindig is nagy álom volt egy Premier League-kispad, ám a lap abban is biztos, hogy Keane csak abban az esetben hagyná el a Fradit a Spurs kedvéért, ha hosszú távon kapna bizalmat. Ráadásul az idő is sürgeti a londoniakat, ugyanis Keane a Celticnél is jelölt a kispadra, a skótok szintén őt nézték ki a csapat élére a Martin O’Neill-éra utánra. 

A Fradi sportigazgatója, Hajnal Tamás bízik abban, hogy Robbie Keane marad, de elárulta, folyamatosan figyelik az edzőpiacot     Fotó: fradi.hu

Hajnal Tamás: a Fradihoz csak tapasztalt, címekért küzdő edző jöhet

A Ferencváros sportigazgatója az M4 Sportnak adott interjújában elárulta, melyet az Ulloi129.hu szemlézett, a tapasztalataik szerint egy szakvezetőt is bármikor elvihet egy tehetős klub – korábban Dejan Sztankovics a Szpartak Moszkvához, míg Pascal Jansen a New York gárdájához távozott –, így mindig tisztában kell lenniük a piaccal. Minden olyan klub munkáját figyelemmel követik, amely a saját hazájában a címekért játszik, nemzetközi tapasztalattal rendelkezik. 

– Próbálunk mindig olyan edzőt – most ha csak a szakmai képességeit nézzük – találni, akinek a játékstílusa, játékfelfogása passzol a Ferencvároséhoz. 

Tehát egy dominánsabb támadó futball, amivel rá tudja erőltetni az ellenfélre az akaratát. 

De mindig jön aztán a „de”, hogy nemzetközi szinten meg tudni kell adaptálódni inkább, tehát adott esetben más stílust játszani. Ez már egy más jellegű kihívás, aminek egy edzőnek meg kell felelnie, és azért nem tudod mindenre leszűrni az edzőket – jelentette ki Hajnal Tamás.

Miután minden információt beszeretek a kiszemelt szakemberről, jöhet a személyes beszélgetés. A sportigazgató nem titkolta, volt már nagyon sokszor olyan, hogy személyes találkozó után egy nagyon pozitív benyomás volt, de volt olyan is, hogy elvileg szakmailag amúgy nagyon felkészült edzőnél nem volt meg ez az összhang, és így hamar véget ért a dolog. Könnyen lehet, hogy most újra rákényszerülnek majd az edzőkeresésre, hiszen a Tottenham kispadja még akkor is sokkal csábítóbb a Fradiénál, ha a londoniak szereplése sokkal gyengébb a jelenlegi szezonban, mint a zöld-fehéreké.

Tottenham statisztikája 2025/26-os szezon

Premier League

  • 29 meccs, 7 győzelem, 8 döntetlen, 14 vereség (utolsó 5 meccsen vereség)
  • pontszám: 29 pont
  • helyezés: 16. (1 ponttal előzik meg a már kieső, 18. West Ham gárdáját)
  • gólkülönbség: 39-46

Nemzetközi kupaszereplés (Bajnokok Ligája)

  • alapszakasz, 4. hely
  • 5 győzelem, 2 döntetlen, 1 vereség
  • gólkülönbség: 17-7
  • BL-nyolcaddöntő (1. meccs): Atlético Madrid 2-5

A Ferencváros statisztikája (2025/26-os szezon)

NB I

25 meccs, 14 győzelem, 5 döntetlen, 6 vereség (utolsó 5 meccsen 4 siker és 1 vereség)

pontszám: 49 pont

helyezés: 2. (1 ponttal lemaradva az egy meccsel többet játszó Győrtől)

gólkülönbség: 49-27

Nemzetközi kupaszereplés (BL-selejtező, Európa-liga)

Bajnokok Ligája

  • selejtező: 3 győzelem, 1 döntetlen
  • play off: 1 győzelem, 1 vereség

Európa-liga

  • alapszakasz: 4 győzelem, 3 döntetlen, 1 vereség
  • rájátszás: 1 győzelem, 1 vereség
  • nyolcaddöntő: 1 győzelem
Robbie Keane minden ötlete ült, a Fradi simán legyőzte a Bragát    Fotó: Mirkó István

Noha Robbie Keane jól érzi magát, a Fradi vezetése nyitott szemmel figyeli az edzőpiacot

A remek Fradi-szereplés a nemzetközi kupaporondon természetesen nemcsak előnyökkel járhat, hanem azzal, hogy elviszik a tehetős nyugati klubok a legjobb játékosokat, illetve elcsábítják a jó munkát végző edzőket is. A Fradival mindkettő megtörténhet, hiszen a téli szünetben a gólgyáros Varga Barnabást vitte az AEK Athén, míg a legnagyobb tehetségnek tartott Tóth Alexet a premier League középcsapata, a Bournemouth igazolta le rekordösszegért. És akkor most itt van az igencsak kitartó Tottenham, amely mindenképpen Robbie Keane-nel képzeli el a jövőt.

– Ha egy ilyen szituációban nem tudsz gyorsan reagálni, akkor már vesztes pozícióba kerülhetsz. Hogy vele kapcsolatban mi van a médiában, az ugye mindig egy dolog. Természetesen erről beszélgetünk, ő is azért nyíltan, őszintén elmondja, hogy mi ezekben a valóság. A másik pedig, hogy teljesen normális ez is, ha valaki ilyen jó munkát végez, mint ahogy ő is, felfigyelnek rá. 

Ma már ott tartunk, hogy nemcsak játékost tudunk adott esetben jól értékesíteni, hanem az elmúlt két esetben vezetőedzőt is. 

És biztos, hogy Robbie-nál is ez a lehetőség adott esetben fennállhat, annak ellenére, hogy ő nagyon jól érzi itt magát, tényleg nagyon jó körülmények között tud dolgozni, megkap minden támogatást, amit csak lehet, és azért az edzők ezt is tudják értékelni – fogalmazott Hajnal Tamás.

Ugyan azt nem állítja, hogy most aktuális lenne az edzőjük értékesítése, azért nyitott szemmel járnak. Tény, beszélgetnek, gondolkodnak közösen a vezetőségen belül, de azért azt remélik, hogy Robbie még nagyon sokáig marad a Fradi edzője.

Robbie Keane nagy taktikai győzelmet aratott az El-nyolcaddöntőjében a portugál Braga felett:

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

