Már figyeli Robbie Keane esetleges utódját a Fradi?

Úgy tűnik, Londonban meghozták a döntést arról , hogy a Tottenham csapatának horvát szakvezetője, Igor Tudor semmiképpen nem kap hosszabb távon bizalmat – az sem lenne meglepetés, ha a szezon végét meg sem várva, máris útilaput kötnének a talpa alá. A brit média továbbra is kitart amellett, hogy a helyére a Fradi edzője, Robbie Keane a legnagyobb esélyes. A TEAMtalk internetes portál úgy véli, az FTC-t irányító szakember számára mindig is nagy álom volt egy Premier League-kispad, ám a lap abban is biztos, hogy Keane csak abban az esetben hagyná el a Fradit a Spurs kedvéért, ha hosszú távon kapna bizalmat. Ráadásul az idő is sürgeti a londoniakat, ugyanis Keane a Celticnél is jelölt a kispadra, a skótok szintén őt nézték ki a csapat élére a Martin O’Neill-éra utánra.

A Fradi sportigazgatója, Hajnal Tamás bízik abban, hogy Robbie Keane marad, de elárulta, folyamatosan figyelik az edzőpiacot Fotó: fradi.hu

Hajnal Tamás: a Fradihoz csak tapasztalt, címekért küzdő edző jöhet

A Ferencváros sportigazgatója az M4 Sportnak adott interjújában elárulta, melyet az Ulloi129.hu szemlézett, a tapasztalataik szerint egy szakvezetőt is bármikor elvihet egy tehetős klub – korábban Dejan Sztankovics a Szpartak Moszkvához, míg Pascal Jansen a New York gárdájához távozott –, így mindig tisztában kell lenniük a piaccal. Minden olyan klub munkáját figyelemmel követik, amely a saját hazájában a címekért játszik, nemzetközi tapasztalattal rendelkezik.

– Próbálunk mindig olyan edzőt – most ha csak a szakmai képességeit nézzük – találni, akinek a játékstílusa, játékfelfogása passzol a Ferencvároséhoz.

Tehát egy dominánsabb támadó futball, amivel rá tudja erőltetni az ellenfélre az akaratát.

De mindig jön aztán a „de”, hogy nemzetközi szinten meg tudni kell adaptálódni inkább, tehát adott esetben más stílust játszani. Ez már egy más jellegű kihívás, aminek egy edzőnek meg kell felelnie, és azért nem tudod mindenre leszűrni az edzőket – jelentette ki Hajnal Tamás.

Miután minden információt beszeretek a kiszemelt szakemberről, jöhet a személyes beszélgetés. A sportigazgató nem titkolta, volt már nagyon sokszor olyan, hogy személyes találkozó után egy nagyon pozitív benyomás volt, de volt olyan is, hogy elvileg szakmailag amúgy nagyon felkészült edzőnél nem volt meg ez az összhang, és így hamar véget ért a dolog. Könnyen lehet, hogy most újra rákényszerülnek majd az edzőkeresésre, hiszen a Tottenham kispadja még akkor is sokkal csábítóbb a Fradiénál, ha a londoniak szereplése sokkal gyengébb a jelenlegi szezonban, mint a zöld-fehéreké.