Milliárdos drogfogás Röszkénél – videón az év egyik legnagyobb bukása

Újabb súlyos csapást mértek a hatóságok a nemzetközi kábítószer-kereskedelemre. A röszkei határátkelőnél pénzügyőrök több százmillió forint értékű drogot foglaltak le egy cseh állampolgártól, aki Magyarországon keresztül próbálta továbbvinni a szállítmányt.

2025. 12. 20. 19:51
Fotó: MTI/Mihádák Zoltán
Komoly drogfogásról számoltak be a hatóságok: az év eddigi legnagyobb, határátkelőn történt kábítószer-lefoglalását hajtották végre a röszkei átkelőnél. Egy cseh sofőr járművét ellenőrizték a pénzügyőrök, akiknek gyanúját nem kerülte el az autó rakterében szállított áru – írta az Origo.

A drog ezen az útvonalon már nem halad tovább
A drog ezen az útvonalon már nem halad tovább. Fotó: Unsplash

A járműben kartondobozokba csomagolt, használt edzőcipőket találtak. Az alapos vizsgálat során azonban kiderült, hogy a lábbelik doboza nem pusztán ártalmatlan árut rejtenek, a cipők belsejében fehér porral és pirulákkal töltött zacskók lapultak. A lefoglalt mennyiség elérte a hét kilogrammot, ami piaci értéken több százmillió forintos drogterítést jelentett volna.

A drog útja nemzetközi volt

A pénzügyőrök nem álltak meg a jármű átvizsgálásánál. A sofőrt testszkennerrel is ellenőrizték, amelynek segítségével további tizennégy csomag kábítószert sikerült felfedezni. A szállítmány így minden kétséget kizáróan a nemzetközi drogkereskedelem része volt.

Horváth László, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos közösségi oldalán tette közzé az akcióról készült videót. A felvételek egyértelműen bemutatják, milyen módszerekkel próbálják a csempészek elrejteni a drogot, és azt is, hogy a hatóságok felkészültsége és technikai eszközei hatékonyan állják útját az illegális szállítmányoknak.

Néhány napja Vas vármegyében volt óriási razzia a drog felszámolása érdekében, és egy jól megszervezett akció keretén belül ott is sikerrel jártak a hatóságok.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)


