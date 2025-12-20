Tóth BarnaLabdarúgó NB IPaksi FCNyíregyháza Spartacus

Szívszorító nyilatkozatot adott a hős, így kapott segítséget a Paks

Tóth Barna duplájával a Paks 2-1-re nyert a Nyíregyháza ellen a labdarúgó NB I utolsó őszi fordulójában. A magyar válogatott támadó, aki augusztus óta először lőtt gólt, különleges és szomorú motivációval várta a meccset. Tóth Barna a mérkőzés után elárulta, hogy a héten veszítette el az édesanyját.

2025. 12. 20. 18:20
Tóth Barna nehéz őszön van túl, a Paks magyar válogatott támadója a Nyíregyháza ellen családi tragédia után duplázott Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba
Tóth Barna remekül kezdte a 2025/26-os idényt, a Paks nyári meccsein négy gólt is szerzett, majd a magyar válogatott színeiben is bemutatkozott Írország ellen. Aztán viszont nehezebb időszak következett a pályán is: Tóth Barna újabb vb-selejtezőn már nem kapott lehetőséget Marco Rossitól, a támadó sérüléssel is bajlódott, s a gólok sem jöttek az őszi hónapokban. A zárás szépre, de egyben keserédesre is sikerült. Tóth Barna szerint a Nyíregyháza elleni évzárón a napokban elhunyt édesanyja segítségével duplázott.

A Paks lőtte a legtöbb NB I-es gólt ősszel, az utolsó két találatot Tóth Barna jegyezte a Nyíregyháza ellen
A Paks lőtte a legtöbb NB I-es gólt ősszel, az utolsó két találatot Tóth Barna jegyezte a Nyíregyháza ellen (Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba)

Tóth mindkét gólját az első félidőben szerezte, a második játékrészben Temesvári Attila találatával szépített a Nyíregyháza, de pontot menteni nem tudott. Az utolsó pillanatokban még a VAR-vizsgálatban és egy büntetőben bíztak a vendégek, de végül tizenegyes megítélése helyett lefújta a meccset a játékvezető.

Tóth Barna duplázott elhunyt édesanyja emlékére

Tóth Barna ekkor már nem volt a pályán, Bognár György a 82. percben lecserélte, de egyértelmű volt: a duplázó támadó a Paks hőse. Aztán az M4 Sportnak adott nyilatkozatból kiderült, hogy ez nem csak a pályán látottak miatt volt igaz.

A hét elején vesztettem el édesanyámat hosszú betegség után, nagyon nehéz fél év van mögöttünk. Ezt a mai győzelmet és a gólokat neki ajánlom. Biztos, hogy fentről az ő keze volt abban, hogy két kipattanó elém jött, és hogy nyerni tudtunk a végén

– árulta el Tóth Barna, hogy a pályán látottak mellett mi minden történt vele az elmúlt fél évben.

A győzelemmel a Paks átmenetileg a második helyre lépett fel a tabellán, a Nyíregyháza kieső pozícióban telel.

NB I, 18. forduló

Péntek

Szombat

  • Zalaegerszeg–MTK Budapest 1-1 (0-1), Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 2091 néző, jv.: Csonka, gólszerzők: Klausz (90+1.), illetve Molnár Á. (29.) 
  • Paksi FC–Nyíregyháza 2-1, Paks, 2130 néző, jv.: Bogár, gólszerzők: Tóth B. (10., 36.), illetve Temesvári (61.)
  • ETO FC–Puskás Akadémia 18.00

Vasárnap

  • Újpest–Kazincbarcika 15.00
  • Debrecen–Kisvárda 17.30
    A bajnokság állása ITT látható!

