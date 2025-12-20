Szívszorító nyilatkozatot adott a hős, így kapott segítséget a Paks

Tóth Barna remekül kezdte a 2025/26-os idényt, a Paks nyári meccsein négy gólt is szerzett, majd a magyar válogatott színeiben is bemutatkozott Írország ellen. Aztán viszont nehezebb időszak következett a pályán is: Tóth Barna újabb vb-selejtezőn már nem kapott lehetőséget Marco Rossitól, a támadó sérüléssel is bajlódott, s a gólok sem jöttek az őszi hónapokban. A zárás szépre, de egyben keserédesre is sikerült. Tóth Barna szerint a Nyíregyháza elleni évzárón a napokban elhunyt édesanyja segítségével duplázott.

A Paks lőtte a legtöbb NB I-es gólt ősszel, az utolsó két találatot Tóth Barna jegyezte a Nyíregyháza ellen (Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba)

Tóth mindkét gólját az első félidőben szerezte, a második játékrészben Temesvári Attila találatával szépített a Nyíregyháza, de pontot menteni nem tudott. Az utolsó pillanatokban még a VAR-vizsgálatban és egy büntetőben bíztak a vendégek, de végül tizenegyes megítélése helyett lefújta a meccset a játékvezető.

Tóth Barna duplázott elhunyt édesanyja emlékére

Tóth Barna ekkor már nem volt a pályán, Bognár György a 82. percben lecserélte, de egyértelmű volt: a duplázó támadó a Paks hőse. Aztán az M4 Sportnak adott nyilatkozatból kiderült, hogy ez nem csak a pályán látottak miatt volt igaz.

A hét elején vesztettem el édesanyámat hosszú betegség után, nagyon nehéz fél év van mögöttünk. Ezt a mai győzelmet és a gólokat neki ajánlom. Biztos, hogy fentről az ő keze volt abban, hogy két kipattanó elém jött, és hogy nyerni tudtunk a végén

– árulta el Tóth Barna, hogy a pályán látottak mellett mi minden történt vele az elmúlt fél évben.