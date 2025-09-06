Rendkívüli

Nézze meg Varga Barnabás és Sallai Roland két gyors gólját Írország ellen! + videó

vb-selejtezőVarga Barnabásmagyar labdarúgó válogatottMarco RossiSzoboszlai Dominik

Magyar vezetés, de emberhátrány az írországi vb-selejtezőn

Nem kellett sokáig várni Írország ellen az első magyar gólra: a vb-selejtezőn Varga Barnabás már a második percben betalált. Az első negyedóra végén már két gól volt a különbség: Szoboszlai Dominik szöglete után Sallai Roland duplázta meg az előnyt. A második félidő elején Ferguson szépített, majd Sallait kiállították.

Koczó Dávid
2025. 09. 06. 21:11
Varga Barnabás (középen), majd Sallai Roland (jobb szélen) is betalált az írek kapujába a vb-selejtező első negyedórájában Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter
A magyar labdarúgó-válogatott Írországban kezdte meg a 2026-os világbajnokság selejtezősorozatát. Marco Rossi csapata rögtön az első fordulóban kulcsfontosságú meccsre készült, hiszen a papírforma ír–magyar versenyfutást ígér a csoportban Portugália mögött, a pótselejtezőt érő második helyért. Rossi több mint egy év után újra a válogatott kezdőcsapatába nevezte Callum Stylest, íme az írek elleni kezdőtizenegy: Dibusz – Nego, Orbán, Szalai A. – Bolla, Szoboszlai, Styles, Kerkez – Tóth A., Sallai – Varga B.

20250906 Írország-Magyarország VB selejtező Fotó:Kovács Péter/Nemzeti Sport
Varga Barnabás góljával már a második percben vezetést szerzett a magyar válogatott az Írország elleni vb-selejtezőn (Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter)

Álomszerű magyar kezdés Dublinban: Varga és Sallai gólja

Nem kellett sokáig várni a magyar gólra: az elmúlt hetekben a Fradiban is parádézó Varga Barnabás Styles passzából már a második percben megszerezte a vezetést.

Varga később fejjel is veszélyeztetett, de nem ő volt az, aki gólt fejelt a magyarok közül, hanem Sallai Roland: a 15. percben Szoboszlai szöglete után.

Az írek beadásokból teremtettek veszélyes helyzeteket a magyar kapu előtt: Dibusz Dénesnek lövést nem kellett védenie, egyszer látványosan kivetődött a kapuból, hogy elüsse a labdát a hazai támadó elől, később egy fejes után kapu irányába pattogó labdát fogott meg.

Magyar részről a kezdőbe kiválóan visszatérő Styles próbálkozott a tizenhatos előtéréből, de ez a kísérlet elkerülte a kaput. Az első félidő hajrájában kontrából veszélyeztettünk, Bolla középre gurított labdáját épphogy elpiszkálta Kelleher kapus Sallai elől.

Már a játékrész hajrájában Dibusz is bemutatott egy bravúrt: a Roma csatára, Ferguson tüzelt a tizenhatoson belülről, de az első félidő végére maradt a 2-0-s magyar előny.

Ír gól, magyar piros lap a második félidő elején

A második játékrész elején viszont szépítettek az írek: Manning szabadrúgását Dibusz még kiütötte, de utána Ferguson a kapuba kotorta a labdát. A VAR-vizsgálat közben – Collins kitette a karját, miközben Fergusonhoz fejelte a labdát – még füttykoncertet rendeztek a hazai szurkolók, utána viszont sajnos üdvrivalgásban törhettek ki.

Az 52. percben pedig Sallai Roland piros lapot kapott. A magyar támadót a nyakánál fogva rángatták vissza, ezt szabályosnak látta a német játékvezető, amikor viszont Sallai dühből odarúgott O'Shea-nek (nem Cullennek, aki előtte szabálytalankodott vele szemben), arra a magyar támadót kiállította a német bíró.

Cikkünk folyamatosan frissül.

 

