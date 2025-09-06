Magyar vezetés, de emberhátrány az írországi vb-selejtezőn

A magyar labdarúgó-válogatott Írországban kezdte meg a 2026-os világbajnokság selejtezősorozatát. Marco Rossi csapata rögtön az első fordulóban kulcsfontosságú meccsre készült, hiszen a papírforma ír–magyar versenyfutást ígér a csoportban Portugália mögött, a pótselejtezőt érő második helyért. Rossi több mint egy év után újra a válogatott kezdőcsapatába nevezte Callum Stylest, íme az írek elleni kezdőtizenegy: Dibusz – Nego, Orbán, Szalai A. – Bolla, Szoboszlai, Styles, Kerkez – Tóth A., Sallai – Varga B.

Varga Barnabás góljával már a második percben vezetést szerzett a magyar válogatott az Írország elleni vb-selejtezőn (Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter)

Álomszerű magyar kezdés Dublinban: Varga és Sallai gólja

Nem kellett sokáig várni a magyar gólra: az elmúlt hetekben a Fradiban is parádézó Varga Barnabás Styles passzából már a második percben megszerezte a vezetést.

Varga később fejjel is veszélyeztetett, de nem ő volt az, aki gólt fejelt a magyarok közül, hanem Sallai Roland: a 15. percben Szoboszlai szöglete után.