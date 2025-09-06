Meglepőt húzott Marco Rossi, megvan az írek elleni kezdőcsapat

A magyar válogatott kezdőcsapata: Dibusz Dénes – Loic Nego, Willi Orbán, Szalai Attila – Bolla Bendegúz, Tóth Alex, Callum Styles, Kerkez Milos – Sallai Roland, Szoboszlai Dominik – Varga Barnabás.
Sokan arra számítottak, hogy a Ferencvárosban futballozó Ötvös Bence helyettesíti Schäfer Andrást, Marco Rossi azonban végül Callum Stylesnak szavazott bizalmat.
A fehér szerelésben pályára lépő magyar válogatott 20.45-től mérkőzik meg Írországgal a dublini Aviva Stadionban, a találkozót az M4 Sport élőben közvetíti.
A magyar válogatott kerete
Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)
Védők: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Loic Nego (Le Havre AC – Franciaország), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország), Szalai Gábor (Ferencvárosi TC)
Középpályások: Csongvai Áron (AIK – Svédország), Dárdai Bence (VfL Wolfsburg – Németország), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC)
Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Molnár Rajmund (Pogon Szczecin – Lengyelország), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Tóth Barna (Paksi FC), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)