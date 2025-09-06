Dárdai BenceCsongvai ÁronMagyarországMarco Rossi

Mire készül Marco Rossi? Meglepő kimaradók az írek elleni meccskeretből

Marco Rossi az írek elleni meccskeretből a svéd AIK középpályát, Csongvai Áront és a Bundesligában focizó Dárdai Bencét is kihagyta, ők Dublinban biztos nem lépnek pályára.

Magyar Nemzet
2025. 09. 06. 12:25
Marco Rossi három játékost hagyott ki a meccskeretből
Marco Rossi három játékost hagyott ki a meccskeretből Fotó: Bodnár Boglárka Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szombat este a magyar labdarúgó-válogatott Írország ellen kezdi meg a vb-selejtezőt. A négycsapatos csoport első találkozója kulcsfontosságú lesz, ezt nem is kell külön kihangsúlyozni. Marco Rossi szövetségi kapitány az esti meccs előtt három játékost hagyott ki a meccskeretből, meglepő nevek is vannak köztük.

Az Írország–Magyarország vb-selejtező előtt a mieink a dublini stadionban
Az Írország–Magyarország vb-selejtező előtt a mieink a dublini stadionban (Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter)

Írország–Magyarország: Marco Rossi két fontos embert is kihagyott a keretből

Rossi négy újoncot hívott be a szeptemberi mérkőzésekre, ebből három – Lukács Dániel, Ötvös Bence és Tóth Barna – este pályára is léphet. Ez a három játékos maradt ki a meccskeretből az UEFA honlapja szerint:

  • Csongvai Áron
  • Dárdai Bence
  • Molnár Rajmund

Azt egyelőre nem tudni, hogy Csongvai és Dárdai kimaradása mögött sérülés áll-e, ugyanakkor az AIK és a Wolfsburg középpályásnak kimaradása mindenképpen meglepő. Csongvai még júniusban, éppen a svédek ellen debütált, majd Azerbajdzsánban is pályára lépett. Az elmúlt hetekben azonban nem volt jó formában, Győrött öngólt szerzett, csapata végül ezzel esett ki a Konferencialigából, majd pár nappal később a bajnokságban ki is állították.

A 19 éves Dárdai a Wolfsburgnál mindkét idei bajnokit a padon nézte végig, ugyanakkor júniusban a svédek ellen kezdő volt. 

Eljött Ötvös Bence ideje?

A két fontos kimaradó után nagy esély van rá, hogy a Fradi játékosa, Ötvös Bence Dublinban debütálhat a válogatottban, akár rögtön a kezdőben.

 Erre pedig azért is van nagyon jó esély, mert korábban a behívott Schäfer András kidőlt sérülés miatt.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekBakács

Bakács, az Orbán-gyűlölő szalámitolvaj megint piszkoskodott, vérében van a szemétkedés

Csépányi Balázs avatarja

Nem tud kibújni a bőréből.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu