Mire készül Marco Rossi? Meglepő kimaradók az írek elleni meccskeretből

Szombat este a magyar labdarúgó-válogatott Írország ellen kezdi meg a vb-selejtezőt. A négycsapatos csoport első találkozója kulcsfontosságú lesz, ezt nem is kell külön kihangsúlyozni. Marco Rossi szövetségi kapitány az esti meccs előtt három játékost hagyott ki a meccskeretből, meglepő nevek is vannak köztük.

Az Írország–Magyarország vb-selejtező előtt a mieink a dublini stadionban (Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter)

Írország–Magyarország: Marco Rossi két fontos embert is kihagyott a keretből

Rossi négy újoncot hívott be a szeptemberi mérkőzésekre, ebből három – Lukács Dániel, Ötvös Bence és Tóth Barna – este pályára is léphet. Ez a három játékos maradt ki a meccskeretből az UEFA honlapja szerint:

Csongvai Áron

Dárdai Bence

Molnár Rajmund

Azt egyelőre nem tudni, hogy Csongvai és Dárdai kimaradása mögött sérülés áll-e, ugyanakkor az AIK és a Wolfsburg középpályásnak kimaradása mindenképpen meglepő. Csongvai még júniusban, éppen a svédek ellen debütált, majd Azerbajdzsánban is pályára lépett. Az elmúlt hetekben azonban nem volt jó formában, Győrött öngólt szerzett, csapata végül ezzel esett ki a Konferencialigából, majd pár nappal később a bajnokságban ki is állították.

A 19 éves Dárdai a Wolfsburgnál mindkét idei bajnokit a padon nézte végig, ugyanakkor júniusban a svédek ellen kezdő volt.

Eljött Ötvös Bence ideje?

A két fontos kimaradó után nagy esély van rá, hogy a Fradi játékosa, Ötvös Bence Dublinban debütálhat a válogatottban, akár rögtön a kezdőben.

Erre pedig azért is van nagyon jó esély, mert korábban a behívott Schäfer András kidőlt sérülés miatt.