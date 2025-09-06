Az írek megdöbbentő dolgokat állítanak Szoboszlairól a mai rangadó előtt

Nem csoda, hogy az Írország–Magyarország vb-selejtező előtt az ír sajtóban Szoboszlai Dominik az egyik vezető téma, hiszen a mérkőzésen ő lesz az egyetlen igazi sztárjátékos a pályán. A Liverpool középpályása a maga 80 millió eurós értékével nemcsak a magyar, hanem az ír válogatott tagjai között is messze a legdrágább futballista, aki ráadásul bombaformában és álomszép góllal kezdte az idényt a Premier League-ben.

Szoboszlai Dominik az ír sajtó középpontjában áll a magyarok elleni vb-selejtező előtt (Fotó: MI News/NurPhoto)

Írországban elsősorban Szoboszlai miatt tartanak a mai, magyarok elleni meccstől, több helyi sajtótermék is külön cikkben vagy podcastben foglalkozik a magyar játékossal. Ezekben egészen elképesztő új neveket is kitaláltak Liverpool magyar kedvencének.

Halálos Dominik – tőle rettegnek az írek

Az Irishexaminer.com a cikkében Szoboszlait nevezi meg a legnagyobb veszélyforrásnak számukra. Halálos Dominik – így hívják a cikkben a magyar válogatott csapatkapitányát.

„A világszínvonalú játékosok jelentik a különbséget a nemzetközi szinten, és Magyarország csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik olyan futballista, aki épp a csúcskorszakába érkezik” – írják róla.

Aztán persze felemlegetik az Arsenal elleni gyönyörű szabadrúgásgólját, és megjegyzik, hogy a Liverpoolban kényszerűségből jobbhátvédet játszott az utóbbi meccseken, de Marco Rossi nagy szabadságot adhat neki a pályán.

David Connolly, az írek korábbi 41-szeres válogatott csatára, aki a holland Feyenoord mellet több angol klubban is megfordult, ugyancsak Szoboszlaira hívta fel a figyelmet, és podcastjában arról értekezett, hogy a válogatottjuknak elsősorban őt kell megállítania, ami nem lesz könnyű feladat.

Az írek szerint a magyarok így hívják Szoboszlai Dominiket

A legnagyobb meglepetést bizonyos szempontból az Independent.ie cikke jelentette, amely nagyobb portrét közölt a magyar középpályásról a mai vb-selejtező előtt. Rögtön a cikk elején így fogalmaznak:

Hazájában ifjú hercegnek nevezik, egy olyan országban, amely talán Európában a leginkább, szüntelen vágyakozással akarja régi dicsőségei újraélését.

Nos, azt nem állíthatjuk, hogy Szoboszlai közismert megnevezése lenne Magyarországon az, hogy „ifjú herceg”, őszintén szólva ezt most, az írektől halljuk először. Ugyanakkor ők egyértelműáen erre játszanak rá a cikkben, amelynek a címe is az, hogy „Magyarország ifjú hercege, aki a sport királya akar lenni”.