Az írek megdöbbentő dolgokat állítanak Szoboszlairól a mai rangadó előtt

Halálos Dominik, Mr. Sokoldalúság és Ifjú Herceg. Többek között ezeket az új neveket találták ki az írek Szoboszlai Dominik számára a mai, magyar labdarúgó-válogatott elleni, dublini világbajnoki selejtező előtt. Az ír sajtóban azt is állítják, hogy mi, magyarok úgy hívjuk Szoboszlait, amiről most hallottunk először.

2025. 09. 06. 8:08
Szoboszlai Dominik számára is meglepő lehet, hogy milyen neveket találtak ki neki az írek Fotó: Bodnár Boglárka Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Nem csoda, hogy az Írország–Magyarország vb-selejtező előtt az ír sajtóban Szoboszlai Dominik az egyik vezető téma, hiszen a mérkőzésen ő lesz az egyetlen igazi sztárjátékos a pályán. A Liverpool középpályása a maga 80 millió eurós értékével nemcsak a magyar, hanem az ír válogatott tagjai között is messze a legdrágább futballista, aki ráadásul bombaformában és álomszép góllal kezdte az idényt a Premier League-ben.

Szoboszlai Dominik az ír sajtó középpontjában áll a magyarok elleni vb-selejtező előtt
Szoboszlai Dominik az ír sajtó középpontjában áll a magyarok elleni vb-selejtező előtt (Fotó: MI News/NurPhoto)

Írországban elsősorban Szoboszlai miatt tartanak a mai, magyarok elleni meccstől, több helyi sajtótermék is külön cikkben vagy podcastben foglalkozik a magyar játékossal. Ezekben egészen elképesztő új neveket is kitaláltak Liverpool magyar kedvencének.

Halálos Dominik – tőle rettegnek az írek

Az Irishexaminer.com a cikkében Szoboszlait nevezi meg a legnagyobb veszélyforrásnak számukra. Halálos Dominik – így hívják a cikkben a magyar válogatott csapatkapitányát.

„A világszínvonalú játékosok jelentik a különbséget a nemzetközi szinten, és Magyarország csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik olyan futballista, aki épp a csúcskorszakába érkezik” – írják róla.

Aztán persze felemlegetik az Arsenal elleni gyönyörű szabadrúgásgólját, és megjegyzik, hogy a Liverpoolban kényszerűségből jobbhátvédet játszott az utóbbi meccseken, de Marco Rossi nagy szabadságot adhat neki a pályán.

David Connolly, az írek korábbi 41-szeres válogatott csatára, aki a holland Feyenoord mellet több angol klubban is megfordult, ugyancsak Szoboszlaira hívta fel a figyelmet, és podcastjában arról értekezett, hogy a válogatottjuknak elsősorban őt kell megállítania, ami nem lesz könnyű feladat.

Az írek szerint a magyarok így hívják Szoboszlai Dominiket

A legnagyobb meglepetést bizonyos szempontból az Independent.ie cikke jelentette, amely nagyobb portrét közölt a magyar középpályásról a mai vb-selejtező előtt. Rögtön a cikk elején így fogalmaznak:

Hazájában ifjú hercegnek nevezik, egy olyan országban, amely talán Európában a leginkább, szüntelen vágyakozással akarja régi dicsőségei újraélését.

Nos, azt nem állíthatjuk, hogy Szoboszlai közismert megnevezése lenne Magyarországon az, hogy „ifjú herceg”, őszintén szólva ezt most, az írektől halljuk először. Ugyanakkor ők egyértelműáen erre játszanak rá a cikkben, amelynek a címe is az, hogy „Magyarország ifjú hercege, aki a sport királya akar lenni”.

Egyébként arra is felhívják a figyelmet, hogy Szoboszlai szerintük nem akar az új Puskás Ferenc lenni, de a magyarok őt tekintik az Aranycsapat-legenda természetes utódjának.

Mr. Sokoldalúság, ez is Szoboszlai új neve az ír sajtóban

Az Rte.ie a cikkében Mr. Sokoldalúságnak nevezi Szoboszlait. Ők Marco Rossi szavait idézik arról, hogy az írek ellen Szoboszlai biztosan nem jobbhátvéd lesz, mint a Liverpoolban, ahol megmutatta, hogy bárhol képes nagyszerű teljesítményre.

A magyar válogatott ma kezdi meg a 2026-os világbajnokság selejtezőit Írország ellen, a dublini meccset magyar idő szerint 20.45-kor rendezik.

 

 

