Nagyot fog szólni – Orbán Viktor fotókkal jelentkezett a Fidesz-kongresszus helyszínéről

Hamarosan kezdünk – írta Orbán Viktor a közösségi oldalán. A miniszterelnök a 13 órakor kezdődő Fidesz-kongresszus kapcsán azt is hozzátette:

Nagyot fog szólni!

Az eseményen kiderül, kik lesznek a kormánypártok egyéni képviselőjelöltjei, akik majd az áprilisi választáson mérettetik meg magukat, de ma jelentik be hivatalosan azt is, hogy Orbán Viktor lesz a miniszterelnök-jelölt a tavaszi országgyűlési választáson.

A rendezvényen a Fidesz vezető politikusai és emblematikus jelöltjei mellett jelen lesznek azok a külföldi patrióta politikusok is, akik támogatják Orbán Viktort.

A Fidesz jelöltállító kongresszusáról a Magyar Nemzet élő szöveges közvetítésben számol be.