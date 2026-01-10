Rendkívüli

Hamarosan kezdődik a Fidesz jelöltállító kongresszusa, kövesse nálunk élőben! + videó

Nagyot fog szólni – Orbán Viktor fotókkal jelentkezett a Fidesz-kongresszus helyszínéről

Hamarosan kiderül, kik a kormánypártok egyéni képviselőjelöltjei, akik az áprilisi választáson fogják megmérettetni magukat.

Munkatársunktól
2026. 01. 10. 11:18
Hamarosan kezdünk – írta Orbán Viktor a közösségi oldalán. A miniszterelnök a 13 órakor kezdődő Fidesz-kongresszus kapcsán azt is hozzátette: 

Nagyot fog szólni!

Az eseményen kiderül, kik lesznek a kormánypártok egyéni képviselőjelöltjei, akik majd az áprilisi választáson mérettetik meg magukat, de ma jelentik be hivatalosan azt is, hogy Orbán Viktor lesz a miniszterelnök-jelölt a tavaszi országgyűlési választáson. 

A rendezvényen a Fidesz vezető politikusai és emblematikus jelöltjei mellett jelen lesznek azok a külföldi patrióta politikusok is, akik támogatják Orbán Viktort. 

A Fidesz jelöltállító kongresszusáról a Magyar Nemzet élő szöveges közvetítésben számol be.

Borítókép: Hamarosan kezdődik a Fidesz jelöltállító kongresszusa (Fotó: Facebook)


Gőzerővel készülnek a kormánypárti politikusok a Fidesz kongresszusára + videó

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Sümeghi Lóránt
idezojelekeurópai unió

A nyugati kettős mérce iskolapéldája

Sümeghi Lóránt avatarja

A baloldali médiában a putyinozás száznyolcvan fokos fordulattal átcsapott fröcsögő amerikázássá.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

