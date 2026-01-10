fideszminiszterelnökkongresszusorbán viktor

Kongresszussal indítja a Fidesz a választási kampányt

A politikai szezon egyik fontos állomása, hogy a hétvégén rendezik a kormánypártok jelöltállító kongresszusát. A rendezvényen bemutatkoznak a Fidesz–KDNP egyéni képviselőjelöltjei, akik a 106 választókörzetben fogják megmérettetni magukat az áprilisi voksoláson. Várható, hogy a kongresszuson Orbán Viktor miniszterelnök mellett felszólal számos meghatározó kormánypárti politikus is.

Máté Patrik
2026. 01. 10. 5:50
Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd
Szombaton rendezi a Fidesz jelöltállító kongresszusát. Az eseményen színpadra állnak a kormánypártok egyéni képviselőjelöltjei, akik az áprilisi választáson fogják megmérettetni magukat. 

Orbán Viktor Fidesz kampány
Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

A 13 órakor kezdődő rendezvényen Orbán Viktor miniszterelnök mellett várhatóan számos meghatározó kormánypárti politikus is felszólal. 

A nap folyamán lapunk részletesen beszámol a kongresszuson elhangzottakról.

 

A Fidesz Európa legsikeresebb politikai közössége

Kedden már bemutatták, hogy a fővárosban a Fidesz–KDNP kikkel vág neki a választásnak. A budapesti Fidesz jelöltállító gyűlésén a kormányfő is felszólalt.

Miután mi vagyunk Európa legnagyobb és legsikeresebb politikai közössége, csak akkor maradhatunk erősek, ha erősek tudunk maradni Budapesten

– mondta Orbán Viktor a Fidesz budapesti jelöltállító gyűlésén.

A miniszterelnök kijelentette, hogy a jelöltjeik rátermettek, erősek, és értik a dolgukat. Továbbá leszögezte, hogy a budapestiek számíthatnak rájuk, nem árulják el őket, amit vállalnak, azt teljesítik. 

Nem lesz adóemelés, nem megy a pénz Ukrajnába, nem viszik el a gyerekeinket az ukrán frontra. A Fidesznél nincs a kormányzásra alkalmasabb politikai közösség Magyarországon

– mondta.

Nincs jobb Orbán Viktornál

A miniszterelnök hétfői nemzetközi sajtótájékoztatóján újságírói kérdésre válaszolva a kongresszus kapcsán elmondta: 

Ma a Fidesz testületeiben az a közbölcsesség, hogy nincs jobb nálam. Keresik, de egyelőre még nem találták.

A kormányfő hozzátette: ha meglesz, akkor ez változhat, de idén még ő lesz a jelölt. A témában a közösségi oldalán is posztolt Orbán Viktor, aki azt írta:

Szombaton meglátjuk.

Bajtársi találkozó a kongresszus

Az utolsó Fidesz-kongresszust 2023. novemberében tartották, ami akkor tisztújító gyűlés volt. Ezen újraválasztották Orbán Viktort pártelnöknek, de megerősítették a pozíciójában a négy alelnököt, Kósa Lajost, Kubatov Gábort, Gál Kingát, valamint Németh Szilárdot is. Emellett a kongresszuson megválasztották a párt bizottságainak vezetőit és tagjait is.

A kongresszus mindig bajtársi találkozó. Összeszedelőzködés az előttünk álló választásokra, ám jó alkalom arra is, hogy a politikai és kormányzati munka mélyebb összefüggéseiről lehessen beszélni

– fogalmazott a három évvel ezelőtti kongresszuson Orbán Viktor. 

Mint mondta, Magyarország ellenáll a brüsszeli bürokraták agymenéseinek, a migrációnak, a genderpropagandának, Ukrajna előkészítés nélküli uniós tagságának, a kommunista tüneteket mutató zöldideológiáknak, a Brüsszelből és Washingtonból támadó Soros-birodalomnak is.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök a Fidesz 2023-as kongresszusán (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

 

