Orbán Viktor: Ilyen amikor a Tisza egy baloldali kormányzás része + videó

A Tisza Párt az elmúlt másfél évben asszisztált ahhoz, ami elvezetett Budapest csődjéhez. Az idei fővárosi költségvetésben is van egy százmilliárd forintos lyuk – többek között erről is beszélt Orbán Viktor a Fidesz budapesti jelöltállító gyűlésén.

Forrás: Facebook2026. 01. 09. 13:50
– Azt is megfigyeltem, miközben a városban baj baj hátán, de egy ukrán zászlónak és egy pride-zászlónak mindig akad azért hely a Városházán. Nem lehet olyan nagy válság és baj, hogy erről elfeledkezzenek – mondta beszédében Orbán Viktor a Fidesz budapesti jelöltállító gyűlésén. 

A miniszterelnök most a közösségi oldalán is kiemelt videórészletben arról is beszélt, hogy milyen az, amikor a Tisza Párt egy baloldali kormányzásnak a része. Merthogy Budapesten ez a helyzet. A kormányfő felidézte: 

– Az elmúlt másfél évben ez a párt is asszisztált ahhoz, ami elvezette a várost a csődjéhez.

–  Emlékezzetek, úgy szavazták meg a 2026-os költségvetést nemrégiben, hogy köztudottan van benne egy százmilliárd forintos lyuk. Ugyanez történt a 2025-ös év második félévének költségvetésével is, ahol sikerült elérni a velünk szemben álló erőknek, köztük a Tiszának is, hogy a főpolgármesternek ne kelljen elszámolnia egy ötvenmilliárd forintos hiányt – hangsúlyozta Orbán Viktor. Hozzátette: közben Brüsszelben megszavazták a migrációs paktum felgyorsítását. Egy baloldali kormányzás esetén a Tisza kormányzati részvétele azt jelentené, hogy Budapest utcáin újra megjelennének a migránsok.

–  Visszajönnének azok az áldatlan állapotok, amelyektől egyszer már sikerült Budapestet megszabadítanunk – húzta alá Orbán Viktor.

 

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

