Először Budapestet, most pedig az országot akarja csődbe vinni a baloldal

A miniszterelnök a fővárosi Fidesz jelöltállító gyűlésén tartott beszédében kiemelte, nagy csalódás, ami ma a budapesti önkormányzat vezetése alatt történik, ugyanis Budapest egy bajból bajba botladozó fővárossá vált.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A kormányfő kijelentette:

Sokan azt gondolják, hogy az ország és a főváros egy olyan repülőgép, amely robotpilótával is elrepül, de ez nem így van. A mostani városvezetés a leggazdagabb magyar települést is képes volt csődbe vinni, ugyanígy az országot is csődbe vinnék, ha rájuk lenne bízva.

Mindezt a városvezetésnek annak ellenére sikerült tető alá hoznia, hogy az iparűzési adóból származó bevétel a duplájára nőtt az elmúlt években, Budapesten keletkezik az összes bevétel negyven százaléka, miközben az ország népességének csupán 17 százaléka él itt.

Legalább húsz olyan, külföldről pénzelt NGO-val van kapcsolatban a fővárosi önkormányzat, amelynek célja a kormányzat folyamatos támadása

– hívta fel a figyelmet a miniszterelnök. Hozzátette, a Tisza Párt az elmúlt másfél évben is asszisztált ahhoz, hogy csődbe kerüljön a fővárosi önkormányzat.

Budapest nem válhat ebek harmincadjává

– jelentette ki Orbán Viktor.