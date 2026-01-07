miniszterelnökcsődtisza pártbaloldalorbán viktorfőváros

Először Budapestet, most pedig az országot akarja csődbe vinni a baloldal

A Tisza Párt része a baloldali kormányzásnak, asszisztált a város csődjéhez – hangsúlyozta a budapesti Fidesz jelöltállító gyűlésén Orbán Viktor miniszterelnök.

Magyar Nemzet
2026. 01. 07. 8:20
Borítókép: A Tisza Párt fővárosi frakciója (Forrás: Facebook)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A miniszterelnök a fővárosi Fidesz jelöltállító gyűlésén tartott beszédében kiemelte, nagy csalódás, ami ma a budapesti önkormányzat vezetése alatt történik, ugyanis Budapest egy bajból bajba botladozó fővárossá vált.

Orbán Viktor Fidesz kampány
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A kormányfő kijelentette:

Sokan azt gondolják, hogy az ország és a főváros egy olyan repülőgép, amely robotpilótával is elrepül, de ez nem így van. A mostani városvezetés a leggazdagabb magyar települést is képes volt csődbe vinni, ugyanígy az országot is csődbe vinnék, ha rájuk lenne bízva. 

Mindezt a városvezetésnek annak ellenére sikerült tető alá hoznia, hogy az iparűzési adóból származó bevétel a duplájára nőtt az elmúlt években, Budapesten keletkezik az összes bevétel negyven százaléka, miközben az ország népességének csupán 17 százaléka él itt. 

Legalább húsz olyan, külföldről pénzelt NGO-val van kapcsolatban a fővárosi önkormányzat, amelynek célja a kormányzat folyamatos támadása

– hívta fel a figyelmet a miniszterelnök. Hozzátette, a Tisza Párt az elmúlt másfél évben is asszisztált ahhoz, hogy csődbe kerüljön a fővárosi önkormányzat. 

Budapest nem válhat ebek harmincadjává

– jelentette ki Orbán Viktor. 

Amint arról már korábban is beszámoltunk, a főváros csődje a bizonyítéka annak, hogy mit tud a baloldal: úgy vitték csődbe Magyarország leggazdagabb városát, hogy hatalmas, 214 milliárdos tartalékkal és emelkedő bevételekkel vették át, ráadásul Budapest fejlesztését a kormány 15 éve beruházások sorával segíti – hangsúlyozta Latorcai Csaba, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára.

Ahogy a baloldal átvette a főváros vezetését, megkezdték a főváros kifosztását, a kassza kiürítését. Tarlós István korábbi főpolgármester 214 milliárdos tartalékát felélték, a fővárosi beruházásokat túlárazásokkal valósították meg, a város pénzét elfolyatták értelmetlen projektekre, törvénytelenül jutalmakat, prémiumokat osztogattak maguknak.

A főváros pénzügyi összeomlásához nem a pénzhiány vezetett, hanem a baloldali városvezetés alkalmatlansága és felelőtlen gazdálkodása. A fővárost a saját vezetői vitték csődbe. A kormány a baloldal által csődbe juttatott főváros működését biztosítani fogja, a béreket és a közszolgáltatások működését garantálja

– közölte korábban a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium.

 

Borítókép: A Tisza Párt fővárosi frakciója (Forrás: Facebook)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekRába Tímea

A normalitás hangja

Bayer Zsolt avatarja

Igen, Rába Tímeától. Igen, éppen tőle.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu