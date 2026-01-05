A főváros baloldali vezetése igyekezett csődbe vinni Budapestet, de nem sikerült nekik

A fővárosi önkormányzat 2025-ben majdnem csődbe ment – idézte fel Lehoczki Ádám a közösségi oldalán. A Fidesz fővárosi képviselője emlékeztetett, hogy ezt a kijelentést hallgathattuk egész évben, aztán mégsem ment csődbe az önkormányzat.
Közben a Tisza Párt támogatásával a főpolgármester elfogadtatta a csődköltségvetést, amelyből hiányzott ötvenmilliárd forint kiadás, és amelyet részben a bíróság semmisített meg. Közben a fővárosi önkormányzat az egyik gazdasági társaságán keresztül megvette Rákosrendezőt,
összesen 50 milliárd forintért.
Aztán kiderült, hogy a BKV-t éveken át megkárosította egy bűnszervezet. De ezzel nem ért véget a botrányok sora, ugyanis az is kiderült, hogy a szintén a fővárosi önkormányzat tulajdonában álló Budapest Brandnél „két kézzel szórták a pénzt”.
Nos, dióhéjban így telt el 2025
– foglalta össze Lehoczki Ádám. Hozzátette: ennél mindenképpen jobb évet kíván Budapestnek.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!