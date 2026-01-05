csődKarácsony GergelyBudapest

A főváros baloldali vezetése igyekezett csődbe vinni Budapestet, de nem sikerült nekik

Egész évben erről sopánkodtak – emlékeztetett Lehoczki Ádám.

Magyar Nemzet
2026. 01. 05. 16:21
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A fővárosi önkormányzat 2025-ben majdnem csődbe ment – idézte fel Lehoczki Ádám a közösségi oldalán. A Fidesz fővárosi képviselője emlékeztetett, hogy ezt a kijelentést hallgathattuk egész évben, aztán mégsem ment csődbe az önkormányzat.

Budapest, 2025. december 17. Karácsony Gergely főpolgármester a Fővárosi Közgyűlés ülésén a Városháza dísztermében 2025. december 17-én. MTI/Balogh Zoltán
Karácsony Gergely főpolgármester (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

Közben a Tisza Párt támogatásával a főpolgármester elfogadtatta a csődköltségvetést, amelyből hiányzott ötvenmilliárd forint kiadás, és amelyet részben a bíróság semmisített meg. Közben a fővárosi önkormányzat az egyik gazdasági társaságán keresztül megvette Rákosrendezőt,

összesen 50 milliárd forintért.

Aztán kiderült, hogy a BKV-t éveken át megkárosította egy bűnszervezet. De ezzel nem ért véget a botrányok sora, ugyanis az is kiderült, hogy a szintén a fővárosi önkormányzat tulajdonában álló Budapest Brandnél „két kézzel szórták a pénzt”.

Nos, dióhéjban így telt el 2025

– foglalta össze Lehoczki Ádám. Hozzátette: ennél mindenképpen jobb évet kíván Budapestnek.


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Karácsony Gergely (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Zsigmond Barna Pál
idezojelekMagyar Péter

Magyar Péter most a határon túli magyarokat használja fel

Zsigmond Barna Pál avatarja

Amit a Tisza Párt művel, az nem szolidaritás, csak politikai számítás.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu