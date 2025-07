Karácsonyék még nagyobb adósságba vernék Budapestet Rákosrendező miatt

A Rákosrendezővel kapcsolatos napirendet elfogadta a bizottság azon a rendkívüli ülésén, amelyen többek között a rozsdaövezeti területnek a sorsát is vizsgálták. Gulyás Gergely Kristóf, a Fidesz–KDNP fővárosi képviselője a Magyar Nemzet kérdésére elmondta, hogy lényegében az adásvételi szerződés kapcsán az önkormányzat most összerakja azt a jogszabály-módosítási csomagot, amit szeretne kérni a kormánytól.

Karácsony Gergelynek volt egy csomagja, ezzel egy Rákosrendező-törvényt akar megtárgyalni a kormánnyal. A kormány elé akarja terjeszteni, és utána kezdődik a kormányzattal egy tárgyalási folyamat.

Azt kérnék ebben, hogy még több hitelt vehessen fel a cég kormányzati engedély nélkül

– hangsúlyozta a képviselő. Majd emlékeztetett: jelenleg Budapest nagyjából 140-160 milliárd forint közötti hitelt görget maga előtt. Erre akarnak még rátenni plusz hitelfelvételekkel – mutatott rá. Azonban, ami ennél is fontosabb, az a két Rákosrendezővel kapcsolatban érintett kerületnek a teljes szabályozási megkerülése. Most arra tett javaslatot Karácsony Gergely, abban szeretne megállapodni a kormánnyal, hogy minden felügyeleti jogkör kerüljön át a fővároshoz, és ne kelljen bevonni ezekbe a döntésekbe az érintett kerületeket – ismertette Gulyás Gergely Kristóf. Majd rámutatott:

Ez kifejezetten pikáns annak fényében, hogy még amikor nem a fővárosi tulajdonszerzésről volt szó, akkor Lázár János miniszter úr egyébként elmondta, hogy sem a fővárosi önkormányzat, sem pedig az érintett kerületi önkormányzatok jóváhagyása nélkül nem lehet ezen a területen építkezni.

A kormányzat sokkal partneribb viszonyt akart kialakítani a XIII. és XIV. kerületekkel, és most pont a főváros az, aki szeretné ezt a két érintett kerületet kihagyni Rákosrendező fejlesztéséből – tette hozzá.

Ezt mindenféleképpen aggályosnak tartjuk, és mi minden esetben kiállunk amellett, hogy a feladatokat közösen kell elvégezni

– jelentette ki a képviselő. Hozzátette: nyilván a fővárosnak nagyon sok feladata van ezzel a beruházással, viszont a kerületeket, települési önkormányzatokat nem lehet kihagyni ebből a munkából.

Vannak még egyéb pikáns dolgok is az előterjesztési csomagban, amit szeretne elérni a főváros, ilyen a plázastop, de egyéb apróbb jogszabályi módosítások is vannak benne. Tehát ez egy elég komplex csomag – Mutatott rá.

Karácsony Gergely azonban csak a zöldítésről beszél

A Magyar Nemzet korábban már beszámolt róla, hogy a főpolgármesternek a közösségi oldalán megosztott bejegyzés szerint egy XXI. századi, zöld, új városrészt akarnak kialakítani Rákosrendezőn, de ez rengeteg jogszabályi akadályba ütközik.

Karácsony Gergely szerint a hazai jogszabályok elavultak, és azok hosszú sorát kellene megváltoztatni, a kötelezően kiépítendő parkolószámoktól kezdve a csapadékvíz-elvezetésen keresztül a napelemek elhelyezéséig. Úgy vélekedett, hogy ezeket a jogszabályokat egyébként is felül kellene vizsgálni, így Rákosrendező zöldfejlesztése példaként szolgálhatna a magyar építésügy egésze számára.

Éppen ezért Karácsony Gergely a kormányt kérleli, hogy alkossanak egy külön Rákosrendező-törvényt, amivel szerinte rendelkeznek az elmúlt fél évszázad legjelentősebb beruházáshoz szükséges szabályokról.

Arról azonban nem ejtett szót a főpolgármester, hogy újabb hiteleket szeretnének felvenni a terület miatt, ezzel még jobban eladósítva Budapestet.

Mint ismert, a főváros március végén hivatalosan is megvásárolta Rákosrendezőt. A Budapesti Közművek akkor átutalta a vételár első részletét a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőnek – csakhogy azóta sem történt előrelépés a teljes összeg rendezésében. A problémák feltételezhető forrása a városházi gazdálkodás: az elmúlt években a főváros elköltötte a Tarlós-időszakban felhalmozott tartalékokat, így most nem maradt mozgástér a nagyobb beruházások finanszírozására sem. Ez pedig nemcsak Rákosrendező ügyét, hanem számos más fejlesztést is veszélybe sodor.