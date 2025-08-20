A Qarabag edzője reagált Robbie Keane vádjaira a budapesti BL-mérkőzés után

Hiába Varga Barnabás klasszis gólja az első félidőben a Qarabag ellen, az azeri csapat a szünet után állva hagyta a magyar bajnokot. A Qarabag háromszor is betalált Dibusz Dénes kapujába, a 3-1-es győzelemmel pedig nagyon jó helyzetből várja a jövő szerdai, bakui visszavágót.

Az FTC kétgólos hátrányt szedett össze a Qarabag ellen hazai pályán Fotó: Ladóczki Balázs

A lefújás után az FTC vezetőedzője, Robbie Keane elmondta, Ötvös Bence sérülése volt a kulcs, utána nem volt már meg a kontrol a középpályán. A magyar játékos mankóval hagyta el a Groupama Arénát, ugyanakkor azt egyelőre Keane sem tudja, hogy milyen súlyos a nyáron a Pakstól érkező játékos sérülése. Az ír szakember rávilágított arra is, hogy mi lehet a Fradi játékosainak motivációja.

Azt mondtam a srácoknak, nézzék meg az ellenfelet, hogy ünnepelnek. Ők már elhiszik azt, hogy ők jutnak tovább ebből a párharcból, ha ez nem motiváció nekünk, akkor nem tudom, hogy mi.

A mérkőzés összefoglalója:

A Qarabag edzője reagált Keane szavaira

Gurban Gurbanov, a győztes együttes edzője rendkívül sportszerűen kezdte a meccset követő sajtótájékoztatót. Először a saját játékosai teljesítményét emelte ki, majd a Ferencvárosnak megköszönte a meccset és a hazai drukkereket is kiemelte, hogy milyen fantasztikus atmoszférát teremtettek a Groupama Arénában.

– Bakuban a visszavágón sokkal fegyelmezettebbeknek kell lennünk. Jól láttuk, hogy a Fradi milyen szinten képes focizni. Megpróbáljuk a lehető legjobb játékot nyújtani a második mérkőzésen is – folytatta Gurbanov, majd elmondta, hogy a Fradi vezető gólja egyértelműen nyomást helyezett rájuk, ez a félidő utolsó 15 percében szerinte ez látszott is. A második félidőben viszont még inkább kockáztattak, gól(oka)t akartak szerezni, ez volt a legfontosabb.

A Qarabag-szurkolók öröme nem véletlen Fotó: Mirkó István

A Qarabagot már 17 éve irányító szakember a végén némiképp reagált Robbie Keane szavaira, miszerint az azeri együttes már elhitte, hogy megvan a továbbjutás a BL-főtáblára.

Nem, egyelőre nincs meg a továbbjutás. Ez a Bajnokok Ligája, egy nagyon erős ellenféllel találkoztunk ma este. A Fradi olyan szinten játszik, hogy ezt a kétgólos előnyt is ledolgozhatja. A bakui visszavágót komolyan kell vennünk

– zárta a sajtótájékoztatót Gurbanov.