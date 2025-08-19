Szellemvárosból Azerbajdzsán tetejére: a Qarabag így gáncsolná ki a Fradit a BL-főtábla kapujában

Kedd este újra felcsendül a Bajnokok Ligája-himnusz a Groupama Arénában. A Ferencváros egy lépésre van a legrangosabb európai kupasorozat főtáblájától, ehhez pedig az azeri Qarabagon kell túljutnia. Robbie Keane együttese a Noah és a Ludogorec ellen egyre jobb játékot mutatott a BL-ben, és ha ezt a fejlődési ívet tartani tudja, akkor jó esélye lehet az azeri bajnok ellen, noha a Football Meets Data adatelemző portál szerint a Qarabag a párharc esélyese. Az FTC-nek a visszavágás is pluszmotivációt jelenthet a párharcban, miután még 2022-ben találkoztak a felek a BL-selejtező harmadik körében. Akkor a bakui 1-1 után a Qarabag simán, 3-1-re nyert Budapesten.

Robbie Keane a Qarabag elleni BL-selejtező előtti sajtótájékoztatón Fotó: Illyés Tibor/MTI

Elüldözték a Qarabag játékosait is

Meszul néven 1951-ben alapították a mai azeri sikerbajnokot a Hegyi-Karabahban élő azeri populáció egyik központjának számító Agdamban. A névváltoztatás gyakori volt a csapat háza táján a 20. században, sőt a Szovjetunió szétesésével ennél nagyobb gondok is voltak. Az első, 1988 és 1994 között lezajló hegyi-karabahi háború során Agdam városára lecsaptak az örmények, és a környéken élő azerieknek nem volt választásuk. Az életben maradás reményében el kellett menekülniük.

A bevonuló örmény-hegyi-karabahi erők elpusztították a települést, ami a mai napig szellemvárosként áll a semmi közepén. A hontalanná vált klub edzője, Allahverdi Bagirov még 1992-ben életét vesztette a háborúban. Az együttes – a belső menekültek többségéhez hasonlóan – a fővárosban, Bakuban talált menedékre.

Az azeriek nemrég szabadították fel a térséget az örmény erőkkel szemben, 2024-ben pedig már olyan híreket lehetett olvasni, miszerint megkezdődtek a rekonstrukciós műveletek, de messze még a vége. Úthálózatokat kell kiépíteni, az alapvető kommunikációs rendszerek is hiányoznak egyelőre.

Agdam, a szellemváros Fotó: MURAT KAYNAK/ANADOLU AGENCY

1992-től hívják a csapatot Qarabagnak, amikor is az első független azeri bajnokságban elindult, s a negyedik lett. A Netfci mellett a Qarabag az egyetlen csapat, amely sosem esett ki az első osztályból. A Csődörök becenévre hallgató együttes sikerkorszakának kezdete a 21. század elejére datálható, amikor az ország első számú élelmiszeripari vállalata, az Azersun Holding felvásárolta őket. 2003-ban megérkezett a klub elnöki pozíciójára Tahir Gözel; az 52 éves szakember még ma is a Qarabag élén van, a játékosokkal ő is Budapestre érkezett.