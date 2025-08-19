QarabagFradiGurban GurbanovBL-selejtező

Szellemvárosból Azerbajdzsán tetejére: a Qarabag így gáncsolná ki a Fradit a BL-főtábla kapujában

Kedd este 21 órától a Ferencváros az azeri Qarabag ellen lép pályára a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének első mérkőzésén Budapesten. A párharc győztese a BL-főtáblára kerül. A szellemvárosból induló Qarabag rutinos edzője viszont aggódik a Fradi elleni meccs előtt.

Perlai Bálint
2025. 08. 19. 5:27
A Qarabag sorozata már biztos, hogy folytatódik Európában
A Qarabag sorozata már biztos, hogy folytatódik Európában Forrás: Qarabag FK/Facebook
Kedd este újra felcsendül a Bajnokok Ligája-himnusz a Groupama Arénában. A Ferencváros egy lépésre van a legrangosabb európai kupasorozat főtáblájától, ehhez pedig az azeri Qarabagon kell túljutnia. Robbie Keane együttese a Noah és a Ludogorec ellen egyre jobb játékot mutatott a BL-ben, és ha ezt a fejlődési ívet tartani tudja, akkor jó esélye lehet az azeri bajnok ellen, noha a Football Meets Data adatelemző portál szerint a Qarabag a párharc esélyese. Az FTC-nek a visszavágás is pluszmotivációt jelenthet a párharcban, miután még 2022-ben találkoztak a felek a BL-selejtező harmadik körében. Akkor a bakui 1-1 után a Qarabag simán, 3-1-re nyert Budapesten. 

Robbie Keane a Qarabag elleni BL-selejtező előtti sajtótájékoztatón
Robbie Keane a Qarabag elleni BL-selejtező előtti sajtótájékoztatón  Fotó: Illyés Tibor/MTI

Elüldözték a Qarabag játékosait is 

Meszul néven 1951-ben alapították a mai azeri sikerbajnokot a Hegyi-Karabahban élő azeri populáció egyik központjának számító Agdamban. A névváltoztatás gyakori volt a csapat háza táján a 20. században, sőt a Szovjetunió szétesésével ennél nagyobb gondok is voltak. Az első, 1988 és 1994 között lezajló hegyi-karabahi háború során Agdam városára lecsaptak az örmények, és a környéken élő azerieknek nem volt választásuk. Az életben maradás reményében el kellett menekülniük. 

A bevonuló örmény-hegyi-karabahi erők elpusztították a települést, ami a mai napig szellemvárosként áll a semmi közepén. A hontalanná vált klub edzője, Allahverdi Bagirov még 1992-ben életét vesztette a háborúban. Az együttes – a belső menekültek többségéhez hasonlóan – a fővárosban, Bakuban talált menedékre.

Az azeriek nemrég szabadították fel a térséget az örmény erőkkel szemben, 2024-ben pedig már olyan híreket lehetett olvasni, miszerint megkezdődtek a rekonstrukciós műveletek, de messze még a vége. Úthálózatokat kell kiépíteni, az alapvető kommunikációs rendszerek is hiányoznak egyelőre.

Agdam, a szellemváros
Agdam, a szellemváros  Fotó: MURAT KAYNAK/ANADOLU AGENCY

1992-től hívják a csapatot Qarabagnak, amikor is az első független azeri bajnokságban elindult, s a negyedik lett. A Netfci mellett a Qarabag az egyetlen csapat, amely sosem esett ki az első osztályból. A Csődörök becenévre hallgató együttes sikerkorszakának kezdete a 21. század elejére datálható, amikor az ország első számú élelmiszeripari vállalata, az Azersun Holding felvásárolta őket. 2003-ban megérkezett a klub elnöki pozíciójára Tahir Gözel; az 52 éves szakember még ma is a Qarabag élén van, a játékosokkal ő is Budapestre érkezett.

Sikerkorszak kezdődött az edzőlegenda érkezésével

A hatalmas pénzügyi fölény ugyanakkor sokáig nem látszott meg a pályán, majd 2008-ban érkezett a kispadra Gurban Gurbanov. Az egykori 63-szoros azeri válogatott labdarúgó még ma is a csapat kispadján ül, a 17 éve óta tartó közös munka pedig olyan sikereket hozott a csapatnak, mint még soha.

  • A 2013/2014-es idénytől kezdve mindössze egyszer – 2021-ben – történt meg, hogy nem a Qarabag lett a bajnok Azerbajdzsánban. 
  • A tizenkétszeres bajnok nemcsak hazájában, hanem Európában is remekel. 2014 óta minden évben (!) ott van valamelyik kupasorozat csoportkörében. A legnagyobb sikert 2017-ben érte el, amikor egészen a Bajnokok Ligája-csoportkörig menetelt, ahol az Atlético Madriddal kétszer döntetlent játszott. 2022-ben a Konferencialigában szerepelt az együttes, a többi évben az Európa-ligában. Az előző idényben az El-alapszakaszban az utolsó, 36. helyen zárt, hét vereség és egy győzelem volt a mérleg – a Ferencváros a 17. helyen jutott tovább.

Az FTC-nek rájuk kell odafigyelnie

A Qarabag is külföldi játékosokra helyezi jobbára a hangsúlyt, a legértékesebb és legveszélyesebb játékosa a zöld-foki-szigeteki Leandro Andrade. A szélső 2022 óta a csapat alapembere, a mostani selejtezőkőn idáig kétszer volt eredményes. Ugyanakkor a Qarabagnak ígéretes saját neveléseik is vannak. A 21 éves azeri Nariman Akhundzade az idei négy BL-selejtezőn kezdett, és két gólt is rúgott. A gyors támadóra az FTC-védőknek is külön kell figyelniük. Ismerősen csenghet a zöld-fehér szurkolóknak még Kady Borges és Samy Mmaee neve. Előbbi a 2024/2025-ös idényt töltötte a Fradinál, majd ingyen visszaigazolt az azeriekhez. Mmaee a magyar rekordbajnoktól a Dinamo Zagrebhez igazolt még 2024-ben, a mostani idényt kölcsönben tölti a Qarabagnál. Kady egyébként külön beszélt a visszatéréséről a Groupama Arénába.

Gurban Gurbanov sok mindent megélt már a Qarabag élén a 17 éves edzői munkája során
Gurban Gurbanov sok mindent megélt már a Qarabag élén a 17 éves edzői munkája során  Fotó: FEDERICO GAMBARINI/DPA

A Qarabag a hétvégi bajnokiját elhalasztotta, így kipihentebben várhatja a keddi összecsapást – ugyanakkor Robbie Keane is tíz emberét pihentette a Puskás Akadémia ellen a hétvégén, illetve a visszavágó előtt fordított lesz a helyzet, ugyanis a Fradi halaszt, a Qarabag pedig a bajnokságban köteles pályára lépni –, ugyanakkor valós képet még nem kaptunk az ellenfélről. Noha az ír és északmacedón bajnokot lelépte, de azt valószínűleg nem túlzás kijelenteni, hogy egyik sem közelíti meg a Ludogorec és a Fradi szintjét. 

A Qarabag a felkészülés alatt az osztrák Salzburg és a holland Twente ellen is kikapott, ezeken a meccseken pedig gyors támadásokból könnyen volt sebezhető az azeri védelem. Nem meglepő módon Gurbanov a Fradi elleni meccs előtt erre hívta fel a figyelmet.

– Sok erőre lesz szükség, mert rendkívül gyorsan mennek át támadásba, és viszonylag sok hosszú labdát használnak, és a rögzített helyzetekből nagyon komolyan profitálnak. Sőt, azt is mondanám, hogy egy kicsit keményen játszanak, ez pedig nem fekszik nekünk. 

És az FTC-nek ez a játék kifejezetten feküdhet, gondoljunk csak Lenny Joseph sebességére, a háromvédős felállásnak köszönhető gyors lefordulásokra a széleken vagy Tóth Alexszel megtámogatva Varga–Joseph kettős. 

Óriási a tétje a párharcnak

Ahogy arról korábban beszámoltunk, az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) még nem hozta nyílvánosságra a mostani idényre vonatkozó pénzdíjakat, de az előzetes becslések alapján a BL alapszakaszába bejutó 36 csapat mindegyike 18,62 millió eurós (mintegy 7,4 milliárd forint) garantált díjazásban részesül. A korábbi lebonyolítású rendszerben a Fradi 2020-ban 17,2 millió eurót kaszált, de ebben már benne volt a főtáblán megszerzett pontért járó bónusz is. A tét tehát minden eddiginél nagyobb a Qarabag ellen. 

BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ 
4. FORDULÓ (PLAYOFF), ELSŐ MÉRKŐZÉS
21.00: Ferencvárosi TC–Qarabag (azeri) (Tv: RTL)

